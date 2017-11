Con người sắp liên lạc được với người ngoài hành tinh?

Người ngoài hành tinh có thể liên lạc với con người sau vài thập kỷ?

Theo Daily Star, Douglas Vakoch - chủ tịch tổ chức METI chuyên tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất, nói cơ quan của ông bắt đầu gửi tín hiệu ra ngoài vũ trụ để tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.



Ông Vakoch tin tưởng người ngoài hành tinh sẽ nhận được thông điệp này và liên lạc với con người trong vòng 10-20 năm tới.

“Khi Frank Drake lần đầu gửi thông điệp ra ngoài vũ trụ vào năm 1960, ông ấy chỉ gửi qua một tần số. Giờ đây, chúng ta có thể sử dụng hàng tỷ tần số khác nhau”, Vakoch nói trên Futurism.

"Theo quan điểm của tôi, trong vòng 10-20 năm tới, chúng ta sẽ tìm thấy người ngoài hành tinh nếu họ thực sự ở ngoài kia và nắm bắt được tín hiệu liên lạc", ông Vakoch nói.

Tổ chức METI hiện đang tập trung tìm kiếm dấu hiệu sự sống trên hành tinh di chuyển xung quanh Proxima Centauri, ngôi sao gần trái đất nhất trong dải Ngân hà.

Thông điệp gửi đến người ngoài hành tinh sẽ liên tục được gửi qua sóng radio và tia laser cho đến hết năm 2018.

Thiên tài vật lý Stephen Hawking từng cảnh báo người ngoài hành tinh rất khó đoán định và có thể đe dọa con người.

Ông Hawking nói việc gặp gỡ “nền văn minh tiên tiến hơn” sẽ dẫn đến thảm họa đối với nhân loại.

Tuy vậy, ông Vakoch cho rằng sự sống ngoài hành tinh không phải là mối đe dọa với nhân loại.

“Chúng ta đã thông báo về sự tồn tại của loài người vào vũ trụ trong 70-80 năm qua. Trước cả khi đó, sự sống tồn tại trên Trái đất 2,5 tỷ năm mà không có người ngoài hành tinh với công nghệ siêu việt nào ghé thăm”, ông Vakoch nói.

“Nếu có người ngoài hành tinh ở ngoài kia với công nghệ vượt trội hơn con người, chúng ta đã không còn tồn tại từ rất lâu rồi”, ông Vakoch nói thêm.