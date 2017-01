Cụ thể, các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm Hành tinh, thuộc Đại học Puerto Rico công bố rằng có rất nhiều hành tinh trong thiên hà Milky Way có thể chứa sự sống. Để có được kết luận này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu, hình ảnh, thông số của hơn 100.000.000 hành tinh trong thiên hà Milky Way bao gồm các yếu tố lịch sử, nhiệt độ, chất nền (lỏng và khí, rắn), chất hóa học, điều kiện sinh quyển... Tất cả các yếu tố trên được phân tích tổng hợp lại và đối sánh dưới phương pháp Index (BCI) (phương pháp tìm ra sự sống trên hành tinh). Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy, có khoảng 1-2% số hành tinh chỉ số Index (BCI), nghĩa là khoảng 100.000 hành tinh trong thiên hà Milky Way có thể có sự sống. Giới chuyên gia nhận định, nếu được đầu tư nghiên cứu chuyên sâu, nhiều điều bất ngờ trong số 100.000 hành tinh này có thể sẽ phát lộ.

