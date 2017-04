Những máy tính cầm tay được mang vào phòng thi THPT QG 2017

Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách cụ thể các máy tính bỏ túi thông dụng được mang vào phòng thi THPT Quốc gia 2017(làm được phép tính số học, lượng giác và các phép tính siêu việt) là:



Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus; VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II; Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS, VN 570 ES, VN-570 ES Plus; Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM; Canon F-788G, F-789GA; và các máy tính tương đương.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016. Ảnh: Anh Tuấn.

Bộ GD&ĐT đề nghị các trường phổ biến nội dung này tới giáo viên, học sinh để tránh trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi vì không nắm rõ thông tin.

Trước đó, ngày 29/3, Bộ GD&ĐT công bố 63 cụm thi THPT quốc gia 2017 trên cả nước do các sở GD&ĐT chủ trì. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24/6.

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 diễn ra từ ngày 21/6 đến 24/6, gồm 3 bài độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 2 bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) đối với thí sinh học chương trình THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên.

Các môn Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Riêng môn Ngữ văn thi tự luận.

Để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh học chương trình THPT phải dự thi 4 bài, gồm 3 bài thi độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài do thí sinh tự chọn trong số Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên phải làm 3 bài thi, gồm hai bài độc lập Toán, Ngữ văn và một bài do thí sinh tự chọn trong số 2 tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.