Video: Tự mời gọi thần chết vào nhà khi ăn so biển

Không phải ai cũng biết được rằng so biển chứa trong người độc tố thần kinh cực mạnh Tetrodotoxin, mà chỉ cần một liều rất thấp đã khiến người ăn tử vong.

Mời độc giả xem video "Ăn so biển - cái chết được báo trước":

Mới đây, hôm 22/12, 4 người dân ở Quảng Yên, Quảng Ninh đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau bữa nhậu so biển.