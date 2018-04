Video: Lời khai đối tượng cướp ngân hàng ở TP HCM

Hai trong đối tượng liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở quận Tân Phú, TP HCM bất ngờ khi công an sớm xác định được danh tính.

Mời quý độc giả xem clip "Hai tên cướp kể lại quá trình gây án":

Ngày 5-4, Công an quận Tân Phú vẫn tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Đào Ngọc Nam (SN 1990; ngụ quận Bình Tân, TP HCM) và Nguyễn Trường Khải (SN 1983; chủ mưu) để tiếp tục làm rõ vụ tổ chức cướp tiền ở ngân hàng An Bình hôm 31-3.

Khải khai do làm ăn thua lỗ nên gánh một khoản nợ rất lớn. Suy nghĩ cách kiếm tiền trả nợ, ngay sau đó Khải tìm gặp Nam và Huỳnh Ngọc Khuê (hiện đang bỏ trốn) để bàn việc cướp ngân hàng.

Ngay sau đó, Nam chở Khải đến rất nhiều ngân hàng để nắm bắt địa hình. Sau nhiều giờ khảo sát, cả hai thống nhất chọn ngân hàng ở đường Lũy Bán Bích vì nhân viên bảo vệ ít, khách ra vào giao dịch không nhiều. Ngoài ra, khi cướp xong xung quanh có nhiều tuyến đường hẻm có thể đi vào đó tẩu thoát.

Đối tượng Nguyễn Trường Khải tại cơ quan công an.

Kế hoạch đã lên, cả ba thành viên bắt đầu bước phân chia nhiệm vụ. Khuê chuẩn bị tất cả công cụ gây án; Khải thì dùng súng khống chế đối tượng.

Cả ba đều tự tin rằng đã che kín kỹ khuôn mặt, vóc dáng và biển số xe cũng dùng sơn xịt kín thì "ông trời" cũng không tìm ra cho dù camera ghi lại.

"Đúng hẹn, chúng tôi hẹn nhau tại cầu Bình Thuận, Quốc lộ 1, quận Bình Tân để trao đổi thêm lần nữa. Khi đến ngân hàng , tôi xô mạnh bảo vệ để gí súng nhưng sau đó ở ngoài đông người thấy và có tiếng hô "Cướp, cướp" nên tôi kêu đồng phạm bỏ chạy"- Khải khai.

Sau khi rời khỏi hiện trường, cả hai đã thay biển số xe và vứt bỏ quần áo. Thấy vụ việc được loan truyền trên mạng, sợ chỗ ở sẽ bị công an tìm đến nên Khải đã bỏ trốn đi nơi khác. Tuy nhiên, sau đó được người nhà liên lạc, khuyên nhủ nên ra cơ quan công an đầu thú. "Nghĩ đi, nghĩ lại công an đã tìm ra gia đình mình mặc dù bịt kín khẩu trang thì dù có trốn đi đâu nữa cũng bị phát hiện nên tôi nhanh chóng đầu thú"- Khải nói và nhận xét: "Công nhận từ camera mà tìm ra chúng tôi nhanh thật. Vì hoàn cảnh gia đình mà tôi mới làm như vậy, giờ rất hối hận".

Riêng Nam, sau khi sự việc được cơ quan công an phát hiện tâm trạng khá bình thường vì nghĩ mình không xuất hiện trong đoạn video. Vì vậy, y vẫn thản nhiên đi chơi, uống cà phê. "Tuy nhiên, sau đó thấy công an bất ngờ ập vào bắt tôi rất bất ngờ. Bản thân tôi không nghĩ công an điều tra và tìm ra mình nhanh đến vậy"- Nam nói.