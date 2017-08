Video: Bác sĩ bị đánh trong phòng cấp cứu:

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi kíp trực đang tiếp tục sơ cứu cho bệnh nhân thì một nhóm người kéo đến. Một người đàn ông trong nhóm đã đánh liên tiếp vào đầu bác sĩ Hoàng Thị Minh.

Thấy bác sĩ Minh bị đánh, điều dưỡng Lê Quang Hòa ra can ngăn thì bị người đàn ông trên đánh tiếp vào mặt. Sự việc chỉ dừng lại khi Công an xã Nghi Phú (TP Vinh) và Cảnh sát 113 Nghệ An có mặt, đảm bảo an ninh trật tự.