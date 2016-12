5 ca khúc Giáng sinh bất hủ nghe mãi không chán

1. Ca khúc: "Jingle Bells"

Nguồn video: Sebastian Bledea.

Ca khúc "Jingle Bells" là một trong những ca khúc bất hủ trong mỗi dịp Giáng sinh. Đã có rất nhiều bản cover theo những phong cách khác nhau, song phiên bản gốc "Jingle Bells" vẫn được nhiều người nghe nhất.

2. Ca khúc: "Feliz Navidad"

Nguồn video: Walk off the Earth.

Đây là ca khúc không thể bỏ qua mỗi mùa Giáng sinh về, "Feliz Navidad" có bản gốc tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh với thông điệp giản dị, ngọt ngào và giai điệu nhộn nhịp.

3. Ca khúc: "We wish you a Merry Christmas"

Nguồn video: CelticWomenVEVO.

Ca khúc "We wish you a Merry Christmas" có nguồn gốc từ nước Anh, đây là ca khúc được rất nhiều người tìm nghe mỗi dịp Giáng sinh về.

4. Ca khúc "Silent Night"

Nguồn video: CelticWomenVEVO.

Đây là ca khúc có nguồn gốc tại Đức và đã được dịch sang tiếng Anh, người nghe thường tìm ca khúc với màn thể hiện của danh ca Mariah Carey hay ca sĩ opera nhí Jackie Evancho.

5. Ca khúc: "Rudoph, The Red-nosed Reindeer"

Nguồn video: The Kiboomers - Kids Songs.

Ca khúc "Rudoph, The Red-nosed Reindeer" là một trong những ca khúc hay và được nhiều người tìm nghe trong dịp Giáng sinh.