Người đàn ông chữa khỏi vết bỏng chân bằng…giòi sống

James Murray đã phải nhập viện sau khi những vết bỏng ở chân ông ta trở nên nghiêm trọng và làm tổn thương đến các mô bên trong.

Các bác sĩ đã sử dụng giòi sống để làm sạch vết thương và giúp nó mau lành lại. Ảnh: Mecury Press.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phẫu thuật đã gợi ý người đàn ông 45 tuổi này thử nghiệm phương pháp điều trị và chữa khỏi vết bỏng nghiêm trọng bằng giòi maggot. Theo đó, họ đã dùng 400 con giòi sống trong một bao đựng túi trà để lên vết thương hở của Murray. Những con giòi này đã ăn hết các mô chết trên vết bỏng và trong vòng bốn ngày đã làm sạch vết thương của Murray.

Murray mắc bệnh đái tháo đường týp 2, có thể gây tổn thương thần kinh ở bàn tay và bàn chân, do đó, ông không cảm nhận được cảm giác khi những con giòi bò trên vết bỏng ở chân.

Hiện tại, sau 5 tháng điều trị bằng phương pháp độc đáo này, vết hở rộng tới 10cm trên chân của Murray đã liền lại.