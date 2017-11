Theo Ths Vũ Thị Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH, có 8 nguyên nhân khiến trẻ em tử vong do đuối nước.

Thống kê cho thấy, tỷ suất tử vong do đuối nước ở nhóm tuổi 0-4 là 12,9/100.000 trẻ và ở nhóm tuổi 5-9 là 11/100.000 trẻ. Đây cũng là hai nhóm trẻ có tỷ suất đuối nước cao nhất.

Trẻ em nam có tỷ suất tử vong cao gấp 1,5 lần so với trẻ em nữ và ở khu vực nông thôn cao gấp gần 4 lần so với khu vực thành thị.

Ngoài ra, trẻ em ở khu vực nông thôn có nguy cơ bị đuối nước cao gấp 2 lần trẻ em ở khu vực thành thị, trong đó 55,9% các hộ gia đình có điều kiện kinh tế nghèo tập trung nhiều nhất ở khu vực nông thôn.

Các vụ trẻ em đuối nước xảy ra chủ yếu xảy ra tại cộng đồng chiếm 77,6 %, phổ biến nhất là ao, hồ, sông, suối, hồ, biển, ngã xuống hố ga, hố xây dựng, còn lại 22,4% xảy ra tại gia đình và 1% tại trường học.

Thứ nhất do nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành và cộng đồng đặc biệt là của cha mẹ, người chăm sóc trẻ và bản thân trẻ các nguy cơ gây đuối nước trẻ em còn hạn chế. Nhiều trường hợp đuối nước trẻ em xảy ra do sự thiếu kiến thức, sự bất cẩn của người lớn, vẫn còn coi thường sự nguy hiểm đối của nguy cơ đuối nước với trẻ em.

Thứ hai là sự sao nhãng, vô ý, bất cẩn của các bậc cha mẹ; thiếu sự quan tâm, giám sát con cái của các gia đình. Trên 50% các trường hợp chết đuối xảy ra ngoài trời khi trẻ tắm ở ao, hồ, sông, suối và tắm biển không có người lớn đi kèm.

Ba là thiếu các kỹ năng an toàn, không biết bơi và thiếu kỹ năng an toàn khi tham gia vui chơi trong môi trường nước, trong năm 2015 mới có 30% trẻ em từ 6-14 tuổi biết bơi.

Bốn là môi trường sống ngay trong từng gia đình và ngoài cộng đồng chưa an toàn, tiềm ẩn các nguy cơ gây đuối nước trẻ em. Đa số các giếng khơi và bể nước không có nắp đậy, nhiều công trình xây dựng không có rào chắn tại các hố nước hoặc không lấp bỏ các hố nước sau khi kết thúc xây dựng. Các khúc sông, hồ nước sâu, nước xoáy gần khu dân cư không có rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm.

Trẻ cần được hướng dẫn tập bơi, học kỹ năng an toàn để phòng, chống đuối nước.

Năm là chấp hành luật pháp chinh sách còn chưa tôt khi tham gia giao thông, đi taù thuyền, khi xây dựng nhà ở… Ý thức chấp hành các quy định an toàn trong vận tải đường thủy còn chưa cao. Các bến và phương tiện vận chuyển khách đặc biệt đưa học sinh tại các vùng sông nước đi học còn vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy

Sáu là việc giám sát thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em còn chưa chặt chẽ; còn thiếu một số các quy định cụ thể của pháp luật đối việc xử phạt khi gây tai nạn đuối nước trẻ em.

Bảy là sự quan tâm đầu tư nguồn lực của nhà nước và địa phương cho công tác phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em nói chung còn hạn chế.

Cuối cùng, theo Ths Vũ Thị Kim Hoa là do nghèo đói. Do cha mẹ bận làm việc nên trẻ không được giám sát; trẻ phải làm việc giúp cha mẹ trong môi trường có nguy cơ; trẻ không có cơ hội được học bơi, học kỹ năng an toàn.