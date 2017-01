Săn gà lạ, khủng giá đắt đỏ chơi Tết Đinh Dậu

Sắp đến Tết Đinh Dậu, là năm con gà nên nhiều giống gà lạ giá đắt đỏ vẫn được giới mê gà cảnh săn mua nhiều. Trong số đó phải kể đến giống gà đuôi siêu dài. Giống gà đuôi siêu dài có tên khoa học là gà Onagadori từng gây sốt ở thị trường Việt Nam. Ảnh: Dân Việt. Hiện tại giống gà này đang được anh Phan Minh Hồng, chủ trại gà ở thị xã Dĩ An, Bình Dương nuôi và nhân giống. Từng chia sẻ trên báo chí, anh Hồng cho biết, giá gà này thường dao động từ 2-3 triệu đồng/ con 1 tháng tuổi. Ảnh: Dân Việt. Riêng cặp gà đuôi siêu dài này được trả giá lên đến 65 triệu đồng. Đây là giống gà có nguồn gốc từ Nhật Bản. Giống gà này nổi bật với cái đuôi rất dài, mọc trong suốt cuộc đời. Con trưởng thành bộ đuôi có thể dài từ 6 - 7m. Ảnh: Dân Việt. Từ xưa đến nay, giống gà Đông Tảo vẫn rất hút các "đại gia" săn mua vào dịp Tết đến xuân về. Ảnh: Pháp luật TPHCM Trong ảnh là gà Đông Tảo chân khủng của Anh Đỗ Xuân Hiểu (35 tuổi, thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) từng được đại gia trả giá lên đến 2.000 USD, mua để chơi Tết nhưng anh vẫn không bán.

giá. Ảnh: Pháp luật TPHCM. Gà mặt quỷ Indonesia có tên gọi Ayam Cemani cực kỳ quý hiếm và đắt đỏ. Ngay khi vừa mới du nhập vào Việt Nam, giống gà này đã nổi như cồn. Mặc dù có giá siêu đắt lên đến 2.500 USD/kg nhưng nói vẫn rất hút hàng. Ảnh: Viralforest. Điều khiến giống gà này được ưa chuộng như vậy bởi nó có màu đen toàn thân, đen từ xương, thịt, nội tạng, lông, mào, chân… Ảnh: Viralforest. Nhiều người cho rằng gà đen là biểu tượng của sự may mắn và sức mạnh thần thánh rất thích hợp để săn mua dịp Tết. Ảnh: Viralforest. Giống gà giác kê được nuôi làm gà kiểng cũng rất hút khách. Điểm độc nhất của giống gà này là phần mào đỏ chói cùng phần mang tai màu trắng tuyệt đẹp. Ảnh: Vua gà. Gà lai cá chép siêu độc được dân chơi Việt mê mẩn. Sở dĩ được gọi tên là gà lai cá chép bởi phần lông lông vũ tròn trịa có viền đen bao quanh như vảy cá chép, trông rất đẹp. Ảnh: Vua gà. Cũng chính vì tên gọi là gà lai cá chép biểu tượng của sự an lành và sung túc, thịnh vượng. Thăng tiến trong học hành, thi cử, công danh và may mắn về tài lộc trong thương mại nên nó được săn mua nhiều với giá khá đắt. Ảnh: Vua gà. Gà lai chó tuyệt đẹp có giá từ 2-10 triệu đồng/con, tùy theo kích thước, độ tuổi. Ảnh: Vua gà. Những chú gà như chú chó xù với nhiều màu sắc khác nhau rất thích hợp đẻ nuôi làm cảnh. Ảnh: Vua gà.

