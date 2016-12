Thần dược ngâm rượu giá chát “hút” nhà giàu Việt

Theo Vietnamnet, anh Cường ở Thanh Trì (Hà Nội) - một mối buôn tam thất khô, tam thất hoang (tam thất rừng) có tiếng ở Hà Nội, cho biết, anh vừa mua được một củ tam thất cổ nặng 1kg, dài lên đến 96cm vừa được anh Cường mua với giá 20 triệu đồng được từ một người dân ở Lai Châu để ngâm rượu chơi. Ảnh: Vietnamnet. Anh Cường chia sẻ, tam thất là loại thần dược đắt đỏ rất được ưa chuộng, dùng để ngâm rượu, trộn mật ong, pha nước uống hàng ngày. Theo dân gian, ngoài công dụng giảm stress, tốt cho sức khỏe thì với phụ nữ, tam thất còn làm đẹp da, đen tóc,...Ảnh: Vietnamnet. Theo anh Cường, với loại tam thất trồng thì hàng khá dồi dào, còn tam thất hoang thì hiếm hơn một chút. Đặc biệt, những củ tam thất to trên 1kg thuộc hàng siêu hiếm, một năm chỉ tìm mua được vài củ. Ảnh: Vietnamnet. Để chuẩn bị cho Tết sắp tới, nhiều đại gia còn mạnh tay chi 200-300 trăm triệu cho đến nửa tỷ đồng để mua sâm Ngọc Linh về ngâm rượu uống và tiếp khách quý dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Vietnamnet. Theo anh Trần Thế Cường, một đầu mối buôn sâm Ngọc Linh có tiếng ở khu vực Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ trên Vietnamnet, mấy tháng giáp Tết Nguyên đán, ngoài tam thất vip thì sâm Ngọc Linh là loại mặt hàng bán rất chạy vào cận Tết. Các đại gia đặt mua mặt hàng sâm Ngọc Linh tương đối nhiều. Ảnh: Tuổi Trẻ. Sâm Ngọc Linh khi đem ngâm rượu uống sẽ có tác dụng bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là với nam giới, những người phải uống rượu nhiều thì rượu sâm Ngọc Linh có thể đảm bảo cho gan, thận không bị ảnh hưởng gì. Ảnh: Tuổi Trẻ. Giới nhà giàu Việt vẫn luôn ưa chuộng sử dụng thần dược đông trùng hạ thảo mặc cho mức giá bán ra luôn đắt đỏ. Đặc biệt là loại đông trùng hạ thảo cực hiếm, có nguồn gốc Tây Tạng với mức giá lên tới 1,6 tỷ đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet. Đông trùng hạ thảo là một loại dược liệu quý, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ khả năng miễn dịch, góp phần điều trị nhiều bệnh nan y. Cơn sốt đông trùng hạ thảo vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, sau một thời gian dài thì đến nay thần dược đông trùng hạ thảo vẫn được người dân săn đón và sử dụng. Ảnh: Mask. Hiện, nhu cầu sử dụng loại “thần dược” này ngày càng tăng, khiến giá bán đang bị đội lên. Giá trên các trang web bán hàng uy tín quốc tế là hơn 1 tỷ đồng/kg. Trên thị trường đang tồn tại 3 loại đông trùng hạ thảo. Thứ nhất là loại xuất xứ tự thiên, rất hiếm và giá hàng tỷ đồng/kg. Loại thứ hai là nuôi cấy nhân tạo, giá khoảng trên dưới 100 triệu đồng/kg. Cuối cùng là hàng giả được làm trên xác loại tự nhiên, hoặc hoàn toàn bằng bột. Ảnh: Zing. Được cho là “siêu thần dược” có tác dụng mạnh hơn cả viagra, nấm ngọc cẩu đang được nhiều chị em phụ nữ săn lùng về bồi bổ đức lang quân. Loại nấm thần dược này được người dân đặt tên là nấm ngọc cẩu (do có hình dạng giống "của quý" của con chó). Ngoài ra, nó còn được gọi là nấm “tan cửa nát nhà”, một loại biệt dược phòng the. Ảnh: Internet. Trước đây, nấm ngọc cẩu mọc rất nhiều ở các đỉnh núi cao thuộc tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, người dân săn lùng để bán cho thương lái Trung Quốc nên nấm dần ngày càng cạn kiệt. Ảnh: VTC. Do khó săn tìm, giá bán của mỗi cân nấm ngọc cẩu tươi từ 200.000 - 400.000 đồng (tùy thời vụ); loại khô có giá hàng triệu đồng. Theo những người có kinh nghiệm về dược liệu quý, sẽ rất khó để phát hiện đâu là nấm chất lượng và kém chất lượng. Nấm chất lượng, không có giá vài trăm ngàn đồng/kg. Ảnh: Internet.

