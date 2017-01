Những loại hoa quả thực phẩm tiến vua giá chát gây sốt dịp Tết

1. Bưởi đỏ tiến vua

Cách đây mấy năm, giống bưởi đỏ tiến vua trên đã được “hồi sinh” ở làng Luận Văn, xã Thọ Xương (Thọ Xuân, Thanh Hóa). Song, đến nay, loại bưởi này vẫn chưa hết sốt vì được nhiều người lùng mua về trưng Tết. Bởi, bưởi đỏ Luận Văn mang ý nghĩa may mắn và tài lộc vì chúng có màu đỏ rực từ vỏ bên ngoài cho tới bên cùi, múi, khi ăn có mùi thơm, ngọt thanh - Ảnh: Vietnamnet. Theo anh Đặng Mạnh Khương, chủ một đầu mối buôn đặc sản Tết ở Cần Thơ, cho biết, dù bưởi Luận Văn đã được “hồi sinh’ mấy năm nay nhưng số nhà vườn trồng vẫn còn hạn chế. Đặc biệt, một cây bưởi đến lúc cho thu hoạch chỉ tuyển chọn được 2-3 cặp bưởi đẹp cả về mẫu mã lẫn chất lượng. Vì thế, dịp cận Tết Đinh Dậu 2017, muốn mua được một cặp bưởi đỏ Luận Văn hàng tuyển xịn khách phải bỏ ra khoảng 1,2 triệu đồng - Ảnh: Vietnamnet. Trong khi đó, tại thị trường Hà Nội, bưởi đỏ Luận Văn cũng được rao bán khá nhiều trên các trang mạng xã hội. Giá bưởi loại phổ thông dao động ở mức 100.000-200.000 đồng/quả nếu khách lấy buôn. Còn riêng với loại bưởi tuyển, mức giá bán lên đến 400.000-500.000 đồng/quả - Ảnh: Vietnamnet. 2. Gà tiến vua

Giống gà Hồ được biết đến là một trong những loại đặc sản tiến Vua xưa kia và rất quý hiếm. Vào dịp Tết 2017, khách hàng muốn mua được gà này thì phải đặt hàng trước vài tháng - Ảnh: GĐ&XH. Theo tìm hiểu, Làng Lạc Thổ, thị trấn Hồ ( huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) nổi tiếng với giống gà Hồ đẹp, vạm vỡ, nặng khoảng 5 - 6kg, được nuôi theo hình thức thả vườn. Thức ăn chủ yếu là thóc, ngô, cám gạo bèo và rau xanh, không có cám công nghiệp - Ảnh: GĐ&XH. Để nuôi được một con gà Hồ rất khó khăn, thường người nuôi phải mất gần một năm chăm sóc mới có thể bán được. Gà Hồ có mã đẹp, lông bóng mượt, đôi chân to có vảy mịn, bản tròn, thịt có màu hồng, thơm ngon - Ảnh: GĐ&XH. Giá dao động khoảng 3 - 4 triệu đồng một con, tùy trọng lượng - Ảnh: GĐ&XH. 3. Cá Anh Vũ

Theo anh Nguyễn Minh Tuệ - một đầu mối có nhiều năm kinh nghiệm trong buôn bán các dòng cá khủng dành cho giới đại gia chia sẻ trên Vietnamnet, các loại cá thuộc hàng “tiến vua” quý hiếm nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon, chắc thịt. Hiện nay, cá cỡ vừa không khó kiếm, muốn mua chỉ cần đặt trước khoảng 1 tuần hoặc nửa tháng sẽ có - Ảnh: Tiền Phong. Riêng với những con cá khủng thì siêu hiếm, không phải lúc nào cũng sẵn hàng. Khách muốn ăn cá thường phải “đặt gạch” trước cả 2-3 tháng, thậm chí thời gian đặt lên đến vài tháng - Ảnh: Tiền Phong. Cá Anh Vũ tự nhiên Phú Thọ giá 2,7 triệu đồng/kg, cá Anh Vũ tự nhiên đầu vàng giá trên 1,5 triệu đồng/kg,g,... Đây mới là mức giá phổ thông áp dụng với có trọng lượng nhỏ và trung bình, còn cá trọng lượng khủng thì giá cả mua bán thường được thỏa thuận trực tiếp - Ảnh: Internet. 4. Sá sùng

Ít ai biết rằng, từ thời xưa, sá sùng được khai thác để làm cống vật cho vua, quan hay chỉ có những người giàu có mới đủ điều kiện sử dụng bởi công dụng đặc biệt trong việc tăng cường sinh lực. Khi còn tươi, sá sùng có độ dài khoảng 5 - 10cm. Cá biệt có con dài đến 15 - 40cm, nặng từ 1- 3kg. Việc khai thác sá sùng khá khó khăn. Cư dân biển chỉ có thể dùng mai để đào, chứ không dùng được các loại máy móc hỗ trợ nào. Có lẽ chính bởi nguồn khai thác không lớn và thủ công nên giá của một kg sá sùng dao động khoảng 3,5 - 4 triệu đồng/kg. 5. Nước mắm Nam Ô

Làng Nam Ô (Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) xưa nay đã lừng danh với nghề làm nước mắm "tiến vua". Thương hiệu nước mắm Nam Ô được chế biến từ cá cơm than cho chất lượng nguyên chất, tuyệt hảo - Ảnh: Dân trí. Theo Ông Trần Ngọc Vinh (chủ nhiệm Hội làng nghề truyền thống nước mắm Nam Ô, HTX sản xuất và chế biến hải sản Đông Hải) chia sẻ trên Dân trí, để cho ra những giọt nước mắm thơm ngon, đúng chất phải mất hơn 365 ngày. Loại cá duy nhất được lựa chọn đó là cá cơm than (cá tươi ngon nhất là vào tháng 3), khi ngư dân vừa đánh bắt lên cá sẽ được cho ngay vào vại rồi ướp với muối, đợi đến hơn 12 tháng mới được cơi mắm rồi chiết, như vậy mới đảm bảo hương vị - Ảnh: Dân trí. Hiện nước mắm Nam Ô chai thủy tinh có giá 100 ngàn/cặp (1,3 lít) để được 2- 3 năm trở lên, chai nhựa 60 ngàn/ cặp để được ngắn hơn,… tùy theo nhu cầu khách hàng mà đóng chai lớn nhỏ khác nhau - Ảnh: Dân trí.

