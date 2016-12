Nghỉ lễ Tết dương, làm công việc thời vụ gì kiếm bộn tiền?

Chụp ảnh quay video, làm PG, MC, make up, cho thuê trang phục, phụ kiện chụp ảnh ,… là những công việc làm thêm thời vụ giúp sinh viên kiếm bộn tiền vào dịp Tết.

1. Dịch vụ chụp ảnh, quay video

Nếu bạn có một chiếc máy ảnh, biết đôi chút kiến thức về nhiếp ảnh, làm video thì dịp tết chính là dịp "hái ra tiền" của những thợ ảnh bán chuyên như vậy. Lợi nhuận từ những album là cực lớn bởi nhu cầu chụp ảnh dịp Tết dương lịch tăng cao đến chóng mặt, đặc biệt là giới trẻ luôn thích xúng xính những bộ cánh cực đẹp đi dạo chợ hoa dịp tết.

Nếu chụp đơn, đôi, giá được tính 300.000 - 500.000 đồng/buổi, chụp nhóm 4-5 người giá dao động 600.000- 800.000 đồng/buổi. Thông thường, mỗi buổi chụp chỉ kéo dài 3 tiếng. Chính vì vậy nếu bạn nào chăm chỉ chạy sô thì một ngày thu nhập có thể lên đến 2.000.000 đồng/ngày.

Cùng với nghề chụp ảnh thì nghề trang điểm cũng sôi động nhất vào mùa cuối năm. Bởi bạn nữ nào cũng muốn mình trở nên xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn cho những bộ ảnh kỷ niệm của mình. do đó, bạn có thể tận dụng tay nghề make up của mình để kiếm thêm thu nhập.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet.

Đối với make up sinh viên thường giá rẻ hơn nhiều so với các chỗ make up chuyên nghiệp khác. Trung bình mỗi mặt tầm 150.000-300.000 đồng/mặt. Nếu trang điểm theo nhóm thì một ngày bạn có thể đút túi ít nhất 1.000.000 đồng/ngày.