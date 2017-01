Loạt cây cảnh ăn quả trăm triệu gây sốt thị trường Tết Đinh Dậu

Một trong những cây cảnh ăn quả độc lạ nhất dịp Tết Đinh Dậu năm nay là cây bonsai lê ki ma của một nhà vườn Bến Tre được trưng bán tại Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP HCM). Ảnh: Tin tức. Gốc lê ki ma hàng chục năm tuổi tạo dáng bonsai giá gần 100 triệu đồng được nhiều đại gia đánh giá rất cao về cách tạo thế cây. Điểm đặc biệt của cây này là hai nhánh cây dang rộng đối xứng như cánh tay người, trông rất đẹp. Ảnh: Zing. Cây vú sữa cảnh hình tứ linh (long, lân, qui, phụng) độc nhất vô nhị của ông Nguyễn Văn Nhiên, Bến Tre được giới mê chơi cây cảnh trả giá lên đến 300 triệu đồng cũng khiến nhiều người ngạc nhiên về vẻ đẹp đặc biệt hiếm có. Ảnh: ANTĐ. Cây vú sữa có tuổi thọ hơn 50 năm, dáng lão, cực độc và thuộc dạng “hàng hiếm” với hình “tứ linh” ở bốn phía. Một điểm đặc biệt khác là trên thân cây sần sùi như vảy rồng. Ảnh: ANTĐ. Hình dáng cây khiến người xem tưởng tượng đến hình ảnh con thú đang trườn bò trên mặt đất. Ảnh: ANTĐ. Một cây vú sữa cảnh khác ở Bến Tre được mang lên hội chợ Xuân ở Sài Gòn cũng gây thu hút bởi dáng nghiêng lạ của nó. Cây này được trả giá 80 triệu đồng nhưng nhà vườn vẫn chưa chịu bán. Ảnh: Tintuc. Sốt nhất thị trường cây cảnh Tết Đinh Dậu năm nay phải kể đến cây me cổ hơn 100 tuổi “dáng bay” với nhiều vết u nần, khúc khuỷu rất nghệ thuật của một nghệ nhân ở Sài Gòn. Ảnh: Dân Việt. Cây me có “dáng bay” cao khoảng 2m và có một tán dài hơn 3m với nhiều nhánh xòe xung quanh. Mỗi tầng của cây đều ra quả. Cây me “khủng” này được trả giá tiền tỷ nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa chịu bán. Ảnh: Dân Việt. Cây bưởi cảnh của nghệ nhân Chu Văn Mạnh (Mỹ Đình, Hà Nội) ước tính đã khoảng 70 đến 80 năm tuổi được trả giá gần 100 triệu đồng cũng khiến nhiều người mê mẩn. Ảnh: Zing. Cây bưởi cổ này cao khoảng 3m, trái sum suê vàng rượm rất đẹp mắt. Ảnh: Zing. Hot nhất Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2017 là cặp khế kiểng cổ thụ giá đến 12 tỷ đồng của nghệ nhân Ba Hùng đến từ Tây Ninh. Cây cao tầm 3,5m, nặng khoảng 1,7 tấn. Ảnh:Zing. Cây ổi uốn cong hình thác, cách tạo thế cầu kỳ tựa “rồng bay” cây cho giá trị hàng trăm triệu đồng. Được một người dân thuộc xã Chí Linh – Hải Dương giao bán với 150 triệu đồng. Ảnh: Cayxanhhoanggia.

Một trong những cây cảnh ăn quả độc lạ nhất dịp Tết Đinh Dậu năm nay là cây bonsai lê ki ma của một nhà vườn Bến Tre được trưng bán tại Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP HCM). Ảnh: Tin tức. Gốc lê ki ma hàng chục năm tuổi tạo dáng bonsai giá gần 100 triệu đồng được nhiều đại gia đánh giá rất cao về cách tạo thế cây. Điểm đặc biệt của cây này là hai nhánh cây dang rộng đối xứng như cánh tay người, trông rất đẹp. Ảnh: Zing. Cây vú sữa cảnh hình tứ linh (long, lân, qui, phụng) độc nhất vô nhị của ông Nguyễn Văn Nhiên, Bến Tre được giới mê chơi cây cảnh trả giá lên đến 300 triệu đồng cũng khiến nhiều người ngạc nhiên về vẻ đẹp đặc biệt hiếm có. Ảnh: ANTĐ. Cây vú sữa có tuổi thọ hơn 50 năm, dáng lão, cực độc và thuộc dạng “hàng hiếm” với hình “tứ linh” ở bốn phía. Một điểm đặc biệt khác là trên thân cây sần sùi như vảy rồng. Ảnh: ANTĐ. Hình dáng cây khiến người xem tưởng tượng đến hình ảnh con thú đang trườn bò trên mặt đất. Ảnh: ANTĐ. Một cây vú sữa cảnh khác ở Bến Tre được mang lên hội chợ Xuân ở Sài Gòn cũng gây thu hút bởi dáng nghiêng lạ của nó. Cây này được trả giá 80 triệu đồng nhưng nhà vườn vẫn chưa chịu bán. Ảnh: Tintuc. Sốt nhất thị trường cây cảnh Tết Đinh Dậu năm nay phải kể đến cây me cổ hơn 100 tuổi “dáng bay” với nhiều vết u nần, khúc khuỷu rất nghệ thuật của một nghệ nhân ở Sài Gòn. Ảnh: Dân Việt. Cây me có “dáng bay” cao khoảng 2m và có một tán dài hơn 3m với nhiều nhánh xòe xung quanh. Mỗi tầng của cây đều ra quả. Cây me “khủng” này được trả giá tiền tỷ nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa chịu bán. Ảnh: Dân Việt. Cây bưởi cảnh của nghệ nhân Chu Văn Mạnh (Mỹ Đình, Hà Nội) ước tính đã khoảng 70 đến 80 năm tuổi được trả giá gần 100 triệu đồng cũng khiến nhiều người mê mẩn. Ảnh: Zing. Cây bưởi cổ này cao khoảng 3m, trái sum suê vàng rượm rất đẹp mắt. Ảnh: Zing. Hot nhất Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2017 là cặp khế kiểng cổ thụ giá đến 12 tỷ đồng của nghệ nhân Ba Hùng đến từ Tây Ninh. Cây cao tầm 3,5m, nặng khoảng 1,7 tấn. Ảnh:Zing. Cây ổi uốn cong hình thác, cách tạo thế cầu kỳ tựa “rồng bay” cây cho giá trị hàng trăm triệu đồng. Được một người dân thuộc xã Chí Linh – Hải Dương giao bán với 150 triệu đồng. Ảnh: Cayxanhhoanggia.