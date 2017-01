Khách hàng Mobifone “tố" dùng sim 4G thường xuyên nghẽn mạng

Phản ánh đến Báo điện tử Kiến Thức, chị H.N (Cầu Giấy – Hà Nội), chủ thuê bao 0903xxxx22 cho biết, chị dùng thuê bao Mobifone nhiều năm nay. Cách đây hơn 1 tháng chị đi nâng cấp lên sim 4G. Từ khi dùng sim 4G Mobifone, chị thường xuyên gặp tình trạng bị nghẽn mạng. Nhiều lúc đang nói chuyện điện thoại thì mất sóng hoặc sóng chập chờn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi.



Thậm chí chị H.N còn gặp tình trạng máy vẫn mở nhưng người khác gọi điện thoại tới số thuê bao của chị không được. Một lúc sau thì máy chị nhận được tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ.

Cụ thể, trong nhiều ngày từ cuối tháng 12/2016 và tháng 1/2017, chị H.N liên tục nhận được tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ từ dịch vụ thông báo cuộc gọi nhỡ của tổng đài Mobifone. Trong khi đó, máy chị vẫn mở chứ không hề tắt máy. Đa phần các số gọi đến thuê bao của chị nhưng không gọi được là từ các mạng Viettel, Vinaphone và các số máy bàn.

“Cứ tưởng nâng cấp lên sim 4G thì mình sẽ được hưởng nhiều tiện ích hơn. Nhưng tiện ích chưa thấy đâu, chỉ thấy bức xúc vì nhiều lúc đang gọi điện thoại thì mất sóng, rồi nhiều người than phiền không liên lạc được với tôi. Việc này ảnh hưởng rất lớn tới công việc của tôi. Biết chất lượng dịch vụ của 4G kém thế này thì tôi đã không dùng nữa. Mất công, mất phí ra tận phòng giao dịch để nâng cấp sim mà nhân viên ở đó không nói trước với khách hàng về các trường hợp có thể xảy ra khi dùng sim 4G của Mobifone”, chị H.N nói.





Từ khi dùng sim 4G của Mobifone, chị H.N liên tục nhận được tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ dù máy chị gần như mở 24/24.

Phóng viên Kiến Thức đã phản ánh trường hợp của chị H.N đến tổng đài của Mobifone ngày 24/1. Trao đổi với Kiến Thức chiều cùng ngày, nhân viên tổng đài 0904 144 144 của Mobifone, mã số nhân viên 2938, cho biết, việc khách hàng dùng sim 4G của Mobifone bị nghẽn mạng , mất sóng có nhiều nguyên nhân. Có thể do sim bị lỏng, do điện thoại của khách hàng, hoặc do chất lượng sóng vào từng thời điểm hoặc ở từng khu vực. Nếu khách hàng thấy máy bị mất sóng, gọi, nghe điện thoại bị nghẽn mạng thì có thể tháo sim ra lắp vào máy khác để kiểm tra lại. Nếu lắp vào điện thoại khác mà vẫn bị tình trạng tương tự thì khách hàng có thể mang ra phòng giao dịch của Mobifone để nhân viên kiểm tra.

Tuy không thừa nhận dịch vụ 4G của Mobifone vẫn còn nhiều hạn chế song nhân viên tổng đài Mobifone cho biết, hiện dịch vụ 4G của nhà mạng này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. “Chương trình thử nghiệm dịch vụ 4G của Mobifone bắt đầu từ ngày 1/7/2016 đến hết ngày 31/10/2016. Tuy nhiên đến nay dịch vụ 4G vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và hiện Mobifone chưa có kế hoạch khi nào sẽ chính thức triển khai rộng rãi mạng 4G trên cả nước”.

Cũng theo nhân viên tổng đài này, ở Việt Nam hiện Mobifone mới chỉ phủ sóng 4G ở 3 tỉnh thành là Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Tại 3 thành phố này cũng chỉ có một số quận huyện, phường là được phủ sóng 4G, chứ không phải tất cả các khu vực đều có sóng. Ở Hà Nội, một số quận huyện được phủ sóng 4G như quận Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân.

Từ phản ánh của Kiến Thức, tổng đài Mobifone cũng đã liên hệ lại với chị H.N. Trao đổi với chị H.N, nhân viên tổng đài Mobifone cũng thừa nhận dịch vụ 4G đang trong giai đoạn thử nghiệm và mong khách hàng thông cảm.

Tuy nhiên, trao đổi với Kiến Thức, chị H.N, cho hay: “Tại sao khi tôi ra phòng giao dịch nâng cấp lên sim 4G thì nhân viên tại đây không thông báo cho tôi biết là dịch vụ đang trong giai đoạn thử nghiệm? Tôi rất sợ các dịch vụ đang thử nghiệm vì chất lượng không ổn định, nhất là dịch vụ di động thì sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc của tôi. Thế nên tôi đợi hết thử nghiệm (31/10/2016 theo như thông tin phát đi từ nhà mạng) rồi mới đi nâng cấp lên sim 4G. Thế nhưng khi ra nâng cấp sau thời điểm đó thì vẫn là đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu biết vậy tôi đã không vội vàng dùng mạng 4G làm gì để rước thêm phiền phức”.