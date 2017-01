Điểm mặt hàng Việt được thế giới vinh danh năm 2016

Năm 2016, Việt Nam có vẻ như rất thành công với các sản phẩm đưa ra thị trường ngoại. Bằng chứng là có rất nhiều sản phẩm hàng Việt chất lượng được thế giới vinh danh và tin dùng năm qua. Ảnh: Thuonghieuviet. Sô cô la Marou. Món sô cô la này được nhiều báo nước ngoài như Tuần báo New York, Blooomberg, Elle... ca tụng là món sô cô la đặc biệt mới. Chẳng phải do truyền thông tâng bốc mà ai được thưởng thức cũng ca tụng nó là loại sô cô la ngon nhất thế giới. Ảnh: NYTimes. Công ty sản xuất sôcôla Marou thành lập năm 2011 bởi hai người đàn ông người Pháp làm việc tại Việt Nam. Hạt ca cao được thu mua ở Đắc Lắc, Lâm Đồng, Bà Rịa, Tiền Giang, Đồng Nai và Bến Tre. Sau đó, được đưa lên xưởng sản xuất sô cô la tại Thủ Đức với một đội ngũ nhân viên chỉ khoảng 20 người. Ảnh: Nguoisaigon. Rượu vang Chateau Dalat. Vào cuối năm 2016 vừa qua, thương hiệu rượu vang của Đà Lạt đã chính thức được trao giải bạc trong cuộc thi Vang Quốc tế Cathay Pacific. Giải thưởng này đã giúp ngành rượu vang còn non trẻ ở Việt Nam ghi dấu ấn trên trường quốc tế. Ảnh: Baodatviet. Cuộc thi này các nhà sáng chế vang sẽ mang sản phẩm của mình đến tham gia. Với sản phẩm của Việt Nam, các khách mời rất thích thú khi số đông nhầm lẫn quốc tịch của chai vang Việt. Hơn 2/3 số khách thử mùi đã không đoán đúng quốc tịch của hai chai vang Việt do chất lượng của nó chẳng kém gì vang thế giới. Ảnh: Danviet. Game Việt Khu vườn trên mây. Trò chơi nổi tiếng này đã dành được giải thưởng “Game được cộng đồng yêu thích nhất” dành cho phiên bản quốc tế. Chiến thắng này là bước tiến quan trọng của Khu Vườn Trên Mây bản quốc tế, cho thấy game ngày càng lớn mạnh và nhận được sự yêu thích từ cộng đồng game thủ trên thế giới. Ảnh: 9play. Trò chơi ra mắt cuối 2010 và đến 2014 xuất hiện thêm phiên bản mobile. Sau một tháng có mặt tại App Store, Khu Vườn Trên Mây mobile trở thành game “Top 1 Trending”, đạt kỉ lục 100.000 lượt tải chỉ sau một tuần ra mắt trên Windows Phone. Đến thời điểm hiện tại, cộng đồng chơi game Khu Vườn Trên Mây đã vượt qua con số 10 triệu người. Ảnh: 9play. Huda Gold đạt Huy Chương Vàng giải thưởng Bia Thế Giới 2016. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Carberg Việt Nam đã được "nở mày nở mặt" khi dòng bia Huda Gold đã đoạt Huy Chương Vàng giải thưởng Bia Thế Giới 2016 tại Vương Quốc Anh. Ảnh: Tapchisonghuong. Huda đã vượt mặt hơn 1500 thương hiệu bia đến từ 30 quốc gia để nhận giải thưởng này. Nhờ giải thưởng, Huda đã khẳng định được chất lượng của mình. Ảnh: Brewrassociation.. TH True MILK được quốc tế vinh danh. Vượt qua 237 thương hiệu sữa của nhiều quốc gia trên thế giới để được xướng danh đoạt 3 giải thưởng tại Hội chợ Quốc tế chuyên ngành thực phẩm Gulfood 2016 diễn ra từ ngày 21– 25.2 tại Dubai. Ảnh: VCCI. Các giải thưởng gồm “Sáng kiến tốt nhất về sức khỏe học đường” được trao cho sản phẩm TH School MILK, hạng mục "Sản phẩm mới tốt nhất” thuộc về TH true Yogurt Trà xanh Matcha và giải "Thành tựu nổi bật" do ban tổ chức trao cho bà Thái Hương - Chủ tịch Tập đoàn TH. Ảnh: VNN.

