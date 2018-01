Chăm sóc hoa Đỗ Quyên nở tươi rực rỡ chưng ngày Tết

Kỹ thuật trồng hoa Đỗ Quyên cũng không có gì khác so với các loại hoa khác chỉ cần biết cách chăm sóc, tỉa cành thì hoa chắc chắn sẽ nở đẹp trong những ngày Tết đến xuân về.

Cây hoa Đỗ Quyên có nguồn gốc ôn đới, mọc nhiều ở những vùng núi cao, thích hợp với khí hậu mát mẻ quanh năm. Trên thế giới, Đỗ Quyên phân bố nhiều ở vùng ôn đới Bắc Mĩ, vùng cao nguyên tiếp giáp Á - Âu và Đông Á, khá phổ biến ở Nhật và Bắc Triều Tiên.

Hoa Đỗ Quyên được nhiều người biết đến với cái tên khá đẹp là hoa Sơn Trà hay là Mãn Sơn hồng mang tới ý nghĩa rất lớn cho gia chủ với sự hoàn thuận và sung túc và hoa còn mang rất nhiều ý nghĩa khác về gia đình. Chính vì thế mà từ lâu hoa Đỗ Quyên là loài hoa đẹp được nhiều người yêu thích và lựa chọn chưng vào dịp Tết.

Điều kiện thích hợp trồng và đặt vị trí cho cây Đỗ Quyên

Đỗ Quyên rất sợ nắng và nơi không thoát nước vì thế đỗ quyên còn được gọi là họ cây khô. Đỗ quyên rất đa dạng phong phú về chủng loại, kích cỡ và màu sắc. Do đó, để đảm bảo điều kiện cho hoa nở đẹp và tươi lâu cần đặt hoa ở vị trí mát, không có ánh nắng trực tiếp chiếu vào.

Cách lựa chọn giống để trồng hoa Đỗ Quyên

Vì cây Đỗ Quyên có thể gieo trồng bằng hạt nên bạn có thể lựa chọn hạt giống hoa Đỗ Quyên phải đảm bảo độ uy tín, hạt mẩy, không sâu bệnh. Nếu trồng bằng cành hay giâm, chiết thì cũng cần đảm bảo cành to, khỏe, độ xanh mướt, thẳng.

Đất trồng hoa Đỗ Quyên

Không thuộc dạng cây khó tính nên việc lựa chọn đất trồng hoa Đỗ Quyên không phải là khó cho người trồng chỉ cần đảm bảo độ tơi xốp, giàu dinh dưỡng, ẩm. Thành phần đất trộn như đất mặt đồi, đất mùn và các loại lá thông, tùng, phân bò hoặc ngựa đều được.Trộn hỗn hợp đất trên với nước giải ngấu và ủ. Ủ càng kĩ thì càng tốt cho chậu hoa của bạn vì chất dinh dưỡng dễ dàng được hấp thu hơn.

Kỹ thuật trồng cây Đỗ Quyên mang quyền uy, may mắn ngày Tết. Ảnh minh họa

Chọn chậu trồng hoa Đỗ Quyên

Vì gốc hoa Đỗ Quyên khá to nên khi chọn chậu cần đảm bảo to, vững để có thể chứa được nhiều đất và tạo điều kiện cho cây phát triển ở trên chậu. Chậu có lỗ ở đáy to, miệng rộng để bốc hơi và thoát nước nhanh.

Kỹ thuật trồng hoa Đỗ Quyên

Kỹ thuật trồng cây hoa Đỗ Quyên có thể áp dụng theo nhiều cách từ gieo hạt, giâm cành, chiết. Tuy nhiên hiện nay đa số mọi người đều lựa chọn là mua cây con để trồng cho nhanh ra hoa và có rất ít người mua hạt về tự gieo trồng vì khá là tốn thời gian.

Sau khi mua cây giống về ta đổ đất vào chậu, chú ý để bộ rễ tự do rồi bỏ thêm đất vào và lấy tay nén nhẹ. Thay chậu khi thấy rễ cây ăn ra đáy chậu, thì thay chậu to hơn, kết hợp là thay đất đã chuẩn bị như đất trồng.

Cách chăm sóc hoa Đỗ Quyên

Để có được một cây hoa đỗ quyên phát triển và cho ra những cành to đẹp và quan trọng hơn cả là cho ra nhiều hoa hơn thì cần phải có cách chăm sóc phù hợp nhất.

Trong thời gian mới trồng luôn luôn đảm bảo độ nước vừa phải. Khi cây lớn hơn một chút cần tưới nước đầy đủ nhưng nhớ không được tưới quá nhiều cây dễ bị ngập úng.

Kỹ thuật tỉa cành hoa Đỗ Quyên

Đối với mỗi một loài hoa thì việc cắt tỉa cành khá quan trọng, hoa Đỗ Quyên cũng vậy. Việc tỉa cắt cành là việc giúp cây hạn chế bị sâu bệnh, cành yếu, khô, hay các cành mọc dày kết hợp với việc cắt tỉa tạo tán để cây sinh trưởng, phát triển theo ý muốn. Thời gian cắt tỉa tạo hình có thể chia ra làm 2 giai đoạn: mùa sinh trưởng và kỳ ngủ nghỉ. Mùa sinh trưởng: ngắt ngọn, uốn cành, chỉnh dày thưa,…

Cách phòng trừ sâu bệnh cho hoa Đỗ Quyên

Chậu hoa đỗ quyên của bạn có thể bị nhện đỏ, rệp ống, nhện râu ngắn hay bệnh thối rễ, đốm nâu. Khi thấy cây hoa có những hiện tượng của sâu bệnh thì cần phun, xịt những loại thuốc đặc trị để dứt điểm.

Ngoài ra cũng có thể bị thối rễ, đốm nâu. Hai loại bệnh này phát sinh rất mạnh trong điều kiện nhiệt độ cao và ẩm lớn. Để hạn chế bệnh cần phải xử lý đất khi thay chậu, để cây vào nơi thông thoáng, cần tăng cường bón phân tổng hợp. Khi phát hiện cây nhiễm bệnh cần nhanh chóng phun Boodo 1% để trừ bệnh.