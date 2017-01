Cách chọn mua áo dài cách tân đẹp cho mẹ và bé diện Tết

Theo khảo sát của Kiến Thức , trên thị trường hiện có rất nhiều mẫu áo dài cách tân cho mẹ và bé với những chất liệu và hoa văn đa dạng. Thông thường, các mẹ thường chọn áo dài cho con có kiểu dáng, họa tiết và màu sắc giống hệt hoặc tương tự như áo dài của mẹ.

Áo dài cách tân được nhiều chị em lựa chọn là trang phục đi chơi Tết. Ảnh: Internet.



Để sở hữu chiếc áo dài cách tân đẹp, bạn có thể mua sẵn hoặc may đo. Hiện nay, có rất nhiều màu sắc, họa tiết cùng kiểu dáng áo dài để bạn lựa chọn sao cho phù hợp với dáng người và độ tuổi. Với số tiền từ 150 - 300 nghìn đồng, bạn có thể mua được một chiếc áo dài cách tân (không tính quần) cho mình nhưng chất liệu thường không được đẹp, thấm mồ hôi và bền cho lắm. Còn áo dài chất liệu gấm, nhung, lụa, ren có giá đắt hơn, dao động từ 500.000 đồng tới hơn 1 triệu đồng/áo cho người lớn và 250.000 - 600.000 cho trẻ em. Với những chiếc áo dài cách tân chất liệu vải xịn, họa tiết thêu tay thì giá có thể lên tới vài triệu đồng/áo.

Hiện nay có rất nhiều nơi có thể may áo dài nhưng không phải hàng may áo dài nào cũng đẹp. Do đó, bạn nên may áo dài ở những địa chỉ may uy tín. Có một vài địa chỉ may áo dài cách tân, từ giá bình dân đến giá cao, các bạn gái có thể tham khảo qua nhiều kênh... Thông thường, nếu bạn mua vải tại nhà may thì có thể giá dao động từ 500.000 đồng với các mẫu áo dài trơn và từ 1,2 đến 1,6 triệu với các mẫu áo lụa có thêu hay lụa vẽ, ren, voan. Những kiểu áo dài cầu kỳ hơn chút như (đính hoa, đá, cườm...) giá dao động từ 2-4 triệu đồng.



Nếu không muốn mất nhiều thời gian may đo mà vẫn có áo dài xúng xính diện ngay, bạn có thể chọn mua những mẫu áo dài cách tân may sẵn. Tại các cửa hàng thời trang thường có khá nhiều mẫu áo dài cách tân may sẵn để lựa chọn. Vào dịp cuối năm, nhiều nơi còn giới thiệu các mẫu áo dài dành cho cả gia đình, áo dài đồng phục mẹ - con để cả nhà cùng mặc đi chơi xuân.

Một số địa chỉ mua áo dài cách tân đẹp ở cả Hà Nội và TP HCM mà bạn có thể tham khảo như: Aodaimevabe.net, Adayroi.com, Ao Dai Oz...

Ngoài ra, để lựa chọn những mẫu áo dài cách tân ưng ý, phù hợp với vóc dáng để làm trang phục diện Tết, chị em có thể tham khảo thêm một số yếu tố sau: Màu sắc và chất liệu Màu sắc họa tiết và chất liệu vải được chị em quan tâm hàng đầu sao cho hợp với tuổi tác và toát lên được nét đẹp của tà áo dài. Thay bằng các loại vải truyền thống như gấm, lụa, phái đẹp thường chuộng áo dài các tân bằng chất liệu vải voan mát mẻ, họa tiết hoa hồng cách điệu. Với vải trơn, các họa tiết hoa nhẹ nhàng được cho là "dễ tính" nhất và phù hợp với hầu hết tất cả mọi người. Còn những họa tiết dạng hoa dây, kéo dài từ ngực xuống tà áo sẽ tạo cảm giác thon thả, thanh mảnh hơn cho người mặc. Đặc biệt, chị em còn thích dùng vải Nhật để may áo dài bởi đây là loại vải cao cấp không nhăn, bền. Kiểu dáng Áo dài cách tân như đang thổi một làn gió tươi mới vào xu hướng thời trang của phụ nữ hiện đại. Dáng áo dài cách tân vẫn giữ form truyền thống nhưng tà áo dài thu ngắn hơn, thay vì cổ cao. Các loại áo dài vải Nhật, vải voan được may áo dài cổ tròn không gây vướng víu, mặc được trong nhiều hoàn cảnh.

Ảnh minh họa: Internet.





Bạn có thể chọn kiểu cổ áo tròn, hình thuyền, cổ chữ V, lượn sóng, cổ vuông… tùy thuộc vào vóc dáng cơ thể. Những bạn gái có chiều cao khiêm tốn hay vai rộng nên chọn kiểu cổ áo chữ V, đơn giản và không nên mặc áo dài cổ vuông hay hình thuyền.

Không nên may áo dài cách tân quá rộng, bạn nên mặc áo vừa vặn cơ thể, cảm thấy thoải mái mà vẫn tôn dáng, với độ ôm vừa phải là phù hợp nhất. Chất vải co dãn nhẹ sẽ giúp chiếc áo tôn dáng hơn khi mặc lên người.

Cách phối đồ

Các chọn quần phối với áo dài cách tân cũng rất quan trọng, nếu không bạn sẽ làm mất đi vẻ đẹp của chiếc áo. Chị em nên mặc áo dài cách tân với những chiếc quần tây ống rộng trông sẽ rất tươi mới, hiện đại. Đây là chi tiết những lưu ý khi diện áo dài cách tân.

Áo dài cách tân sẽ rất hợp với kiểu quần quần jean, skinny, legging. Bạn còn có thể mix cùng với chân váy xòe cho độc đáo.

Dù là áo dài cách tân, bạn nên tránh mặc nội y quá nổi để không mất đi vẻ nền nền nã, ý nhị vốn có của chiếc áo dài. Nên chọn nội y màu nude hoặc cùng màu với áo dài. Bạn có thể chọn loại áo ôm trọn bầu ngực hoặc 2/3 ngực, áo không có đường may và trơn.