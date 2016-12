Thị trường đồ trang trí Noel 2016: Hàng TQ hết cơ hội “bành trướng”

Gần đến Noel, các cửa hàng ở Hà Nội lại trưng ra hết các đồ trang trí để người tiêu dùng lựa chọn. Các mặt hàng trang trí Noel năm nay khá đa dạng và bắt mắt. Theo các chủ cửa hàng, năm nay, đồ trang trí Noel ở Hà Nội được nhập nhiều từ thị trường ở TP. Hồ Chí Minh và nhập khẩu Thái Lan. Hàng Trung Quốc vẫn xuất hiện nhưng chỉ chiếm thị phần nhỏ. Giá cả các mặt hàng cũng không có nhiều biến động so với mọi năm. Những cây thông cỡ nhỏ có giá khoảng 100.000-150.000/cây, cây thông to hơn 2m có giá 2-2,5 triệu; quần áo ông già Noel dao động từ 100.000 – 400.000/bộ; dây chuông trang trí có giá từ 50.000 đến 350.000 đồng; người tuyết giá khoảng 300.000 – 800.000 đồng tùy theo kích cỡ… Giá cả các mặt hàng trang trí cũng không có nhiều biến động so với mọi năm. Các loại dây chuông, vòng nguyệt quế có giá từ 50.000-150.000 đồng. Ông già Noel được cải tiến, cách điệu chơi đàn, chơi trống, thổi kèn, trượt ván… với mức giá từ 50.000-100.000 đồng. Ông già Noel nhảy dù kích thước to hơn bán với giá 150.000 đồng. Cây thông Noel mini có giá bán 150.000 đồng/cây. Những loại thông to dao động từ 1,5 triệu đến 2 triệu. Cây đã được trang trí có giá từ 2,5 triệu đến 3 triệu. Người tuyết làm bằng xốp nhỏ có giá 300.000 đồng, to 800.000 đồng/con. Đây là những sản phẩm “made in Viet Nam”. Quần áo ông già Noel dao động từ 200.000 – 400.000 đồng/bộ tùy vào kích cỡ. Những con tuần lộc nhồi bông có giá từ 80.000 đồng đến 150.000 đồng. Xược, kính mắt ông già Noel… có giá 15.000 – 20.000 đồng/chiếc. Thời điểm cận Noel, người dân đang tất bật đi sắm sửa để trang hoàng đón ngày Chúa sinh ra đời khiến các con phố luôn đông đúc. Một số người nước ngoài ở Việt Nam cũng tìm đến những con phố bán đồ Noel để mua sắm.

