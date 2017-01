Thăm những vườn mai, đào, quất cảnh tiền tỷ đón Tết

Theo Zing, vườn mai trắng hơn 400 cây của anh Trần Tiến Dũng ở làng hoa Nhật Tân (Hà Nội) có giá rẻ nhất 1 triệu đồng, đắt nhất lên tới 30 triệu. Ảnh: Zing. Thời điểm này, vườn mai trắng của gia đình anh Trần Tiến Dũng (Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) đã được mở bán. Mai trắng còn gọi là nhất chi mai (hoa mai nở một lần). Hiện cả 400 cây đều báo giá bán từ 1 đến 30 triệu đồng/cây, giá cho thuê thì rẻ hơn. Ảnh: Zing. Để chăm sóc một gốc mai bán ra thị trường phải mất từ 2 đến 10 năm. Anh Dũng cho biết những gốc mai này có nguồn gốc từ Nam Định, Hòa Bình. Những gốc mai trắng có tuổi thọ gần 8 năm được anh Dũng rao bán 20-30 triệu đồng. Anh cho biết thời gian chơi hoa mai trắng kéo dài 1-2 tháng. Ảnh: Zing. Vườn đào Thất Thốn bạc tỷ ở Nhật Tân, Hà Nội, được người nông dân Lê Hàm xây dựng sáng tạo và lắp điều hòa nhiệt độ để điều chỉnh cây ra hoa theo ý muốn đúng dịp Tết. Ảnh: Dân Việt. Trên diện tích vườn trồng 1.000m2, ông Lê Hàm thu hoạch được hơn 70 gốc đào thất thốn đẹp, giá bán dao động thấp nhất 10-40 triệu đồng/cây. Theo ông Hàm, để có được một cây đào mất rất nhiều thời gian, thường từ 8- 10 năm chăm bẵm. Gốc đào ưng ý, hoàn chỉnh có thể chơi Tết được phải mất trên 15 năm. Ảnh: Infonet. Gần trăm gốc đào Thất Thốn của ông Hàm đang được chăm bẵm trong phòng điều hòa chờ bung hoa dịp Tết. Giá cho thuê đào chơi Tết năm nay vẫn dao động từ 10- 40 triệu đồng. Thậm chí có những cây đẹp, giá cho thuê lên tới gần trăm triệu đồng/cây. Ảnh: Infonet. Những vườn quất cảnh mini được tạo với thế độc lạ đã đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho người nông dân tại làng Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) mỗi dịp Tết. Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội. Nghề trồng quất cảnh đã có từ lâu đời ở làng Tứ Liên nhưng những cây quất bonsai mini thì mới được phát triển 4-5 năm gần đây. Hiện trong làng mới có hơn 10 nhà trồng thử nghiệm. Quất cảnh là một loại cây đang được thị trường ưa chuộng với hình ảnh bắt mắt và mang nhiều ý nghĩa cho gia chủ. Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội. Những cây quất mini được trồng tự nhiên trong chậu, sau đó người chủ vườn khéo léo tạo thế cho cây. Cây có dáng đẹp, độc đáo được bán với giá rất cao. Chậu rẻ nhất cũng có giá khoảng 800 nghìn đồng, chậu đắt nhất có giá hơn 20 triệu đồng. Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội. Làng mai Thủ Đức, ở TP HCM, những ngày cận Tết Nguyên đán nhộn nhịp người mua và thuê hoa. Những cây mai đẹp có giá từ trăm triệu đến cả tỷ đồng, trong khi phí để thuê trong mấy ngày cũng lên tới cả chục triệu. Ảnh: Tin Mới. Tại vườn mai bạc tỷ nổi tiếng của ông chủ Xuân Thông trên quốc lộ 13, nhiều cây trị giá cả tỷ đồng. Những ngày giáp tết khách tới mua và thuê nhiều. Những công ty hoặc cá nhân tài chính eo hẹp thường thuê mai trong dịp Tết với giá 8 - 30 triệu. Phần lớn mai ở Thủ Đức khi bán hay thuê là cây lâu lăm. Ảnh: Tin Mới. Các chủ vườn cho rằng, để mai vàng mọc theo ý muốn, có thân cây đẹp thì người chăm sóc phải bỏ khác nhiều công sức và am hiểu về sự thích nghi với thời tiết. Vì vậy, giá nhưng cây mai này đắt đỏ so với nhiều loại cây cảnh khác. Ảnh: Tin Mới. Những vườn phật thủ tiền tỷ đem lại khoản thu nhập cao cho nhiều nông dân ở xã Yên Sở, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Vào dịp Tết Nguyên đán, có những quả phật thủ giá cả chục triệu đồng. Nhiều nông dân trồng phật thủ ở Đắc Sở đang thu vàng, thu bạc từ loại cây này. Ảnh: ANTĐ. Người dân Đắc Sở bắt đầu trồng Phật thủ từ 10 năm nay “găm” trong mình nhiều kinh nghiệm. Dù phải đầu tư nhiều kinh phí và công sức chăm sóc nhưng vẫn thu về lợi nhuận kinh tế cao nên rất nhiều hộ dân đã trở thành triệu phú. Ảnh: Báo Giao Thông. Ngoài những cây Phật thủ to, dân Đắc Sở còn mở rộng canh tác thêm những cây phật thủ mini. Giá của những cây phật thủ mini dao động từ 500.000 – 1.000.000 đồng/cây. Phật thủ mini giúp người dân thu về lãi lớn bởi chi phí đầu tư, cũng như khả năng chiếm diện tích không nhiều. Ảnh: Báo Giao Thông.

