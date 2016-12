Những sự kiện kinh tế tài chính nóng nhất năm 2016

5. Đề nghị truy tố ông Hà Văn Thắm và 16 đồng phạm

Cơ quan cảnh sát điều tra đã kết thúc điều tra và đề nghị truy tố Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Oceanbank) và 16 đồng phạm về các tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Oceanbank và các đơn vị liên quan.

Vụ án Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm xảy ra tại Oceanbank và một số đơn vị liên quan là một trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế lớn được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.

6. Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra PVC

Ngày 6/10, tại trụ sở của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Thanh tra chính phủ (TTCP) đã công bố quyết định thanh tra đơn vị này.Nội dung cuộc thanh tra tập trung vào việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC, trọng tâm là việc đầu tư thực hiện các dự án.

Trước đó, ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố 4 bị can, bắt tạm giam Vũ Đức Thuận - nguyên ủy viên HĐQT kiêm tổng giám đốc PVC; Nguyễn Mạnh Tiến - phó tổng giám đốc; Trương Quốc Dũng - nguyên phó tổng giám đốc; Phạm Tiến Đạt - nguyên kế toán trưởng Tổng công ty PVC về hành vi cố ý làm trái.

Cơ quan điều tra cũng đã quyết định khởi tố bị can với ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên chủ tịch HĐQT PVC về tội danh trên. Tuy nhiên do ông Thanh đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố nên Bộ Công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.

7. Ông Trương Quốc Dũng bị bắt trong vụ PVC thua lỗ 3.200 tỷ