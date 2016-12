Những loài gà, chim độc lạ giá chát gây sốt năm 2016

Dù có giá trên dưới 100 triệu đồng/cặp nhưng giống chim công lông tím có nguồn gốc từ Thái Lan vẫn được giới đại gia Việt ráo riết săn lung trong năm vừa qua. Ảnh: Internet. Rất nhiều đại gia Việt sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu để tậu được một cặp chim công lông tím đặc biệt này. Dù vậy, nhiều người có tiền cũng chưa chắc mua được giống chim công quý hiếm này. Có khi, họ phải đặt mua trước cả tháng trời may ra mới có hàng. Chim công tím chỉ khác với các loại chim công khác là có màu lông tím rất đặc trưng nhưng lại được dân chơi Việt rất thích. Loài chim công tím rất quý hiếm tượng trưng cho sự giàu có, quyền quý nên chúng được người chơi chim đặc biệt yêu thích, nhiều người còn mua về làm quà biếu đối tác làm ăn. Ảnh: Internet. Chim trĩ 7 màu: Đây được xem là loài chim cảnh quý tộc mang lại tài lộc, may mắn nên nhiều đại gia Việt không tiếc tiền chi gần hàng chục triệu đồng mua về chơi. Với những con chim trĩ 7-9 màu, dù giá lên đến cả nghìn đô song không phải ai có tiền cũng may mắn sở hữu được. Ảnh: Dân Việt. Theo Dân Việt, chim trĩ có rất nhiều loại, với nhiều màu sắc khác nhau, nhưng thông thường chim có 3 màu chủ đạo là xám, đỏ hung và xanh biếc, gần giống như màu lông của chim bồ câu trống (đối với chim trống) và màu xám, đen (đối với chim mái). Tuy nhiên, cũng có con “đột biến gen” có tới 5 – 6 màu, thậm chí 7 – 8 màu, cá biệt có con có tới 9 màu trên cơ thể. Ảnh: Dân Việt. Những con chim trĩ có từ 6 màu trở lên được giới chơi chim săn lùng rất ráo riết. Đắt giá và quý nhất là những con chim trĩ có bộ lông đầu màu vàng, mỏ vàng và chân vàng. Với bộ lông đẹp và thuộc loại quý hiếm, giá bán của chim trĩ 7 màu (2 năm tuổi, có trọng lượng từ 0,9-1,1kg/con) giá bán khoảng 12 triệu đồng đồng/cặp; đối với loại 6-8 tháng tuổi thì rẻ hơn, khoảng 4 triệu đồng/cặp. Ảnh: Dân Việt. Gà nòi “chiến” chân vảy rồng: Giống gà nòi vảy rồng (hay còn gọi là gà đá, gà chiến) có xuất xứ ở hai tỉnh Đồng Tháp và Bến Tre cũng nằm trong top “đệ nhất gà chiến” được dân chơi gà ở các tỉnh thành ráo riết săn lùng để cho tham gia các cuộc đấu gà trong năm vừa qua. Ảnh: Zing. Khác với giống gà thường, gà vảy rồng có kích thước cơ thể lớn và nặng hơn, đôi chân có nhiều lớp vảy dài, xếp chồng với nhau. Ngoài ra, chúng có dáng oai vệ, lông ức cũng xếp theo dạng vảy rồng. Ảnh: Zing. Đây là chú gà lông đều, ức có vảy rồng nặng 2,6 kg có giá 16 triệu đồng của anh Quang ở đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP HCM. Gà vảy rồng mặc dù giá thành khá cao nhưng là mặt hàng rất “hot”, nhiều dân chơi gà cảnh, gà đá ráo riết lùng mua thời gian vừa qua. Ảnh: Zing. Bồ câu sư tử: Theo Người Đưa Tin, dù mới du nhập vào Việt Nam được 5 - 6 năm nay nhưng loài chim bồ câu kiểng mà đặc biệt là chim bồ câu sư tử có nguồn gốc từ nước Ý và bồ câu kèn Mỹ được giới sinh vật cảnh trong nước rất ưa chuộng. Đặc biệt có nhiều đại gia ở Hà Nội dám móc hầu bao hàng chục triệu đồng đầu tư vào mua nuôi 2 loại chim quý này. Ảnh: Người Đưa Tin. Theo chủ một trang trại chim câu ở Hà Nội, một cặp chim thông thường có giá tiền hạng trung từ 400.000 – 800.000 đồng/cặp, loại cao cấp trên dưới 100 đôi giá tiền khoảng trên dưới 2 triệu đồng/cặp. Ảnh: Người Đưa Tin. Dáng dấp oai phong của bồ câu sư tử. Ảnh: Người Đưa Tin.

Dù có giá trên dưới 100 triệu đồng/cặp nhưng giống chim công lông tím có nguồn gốc từ Thái Lan vẫn được giới đại gia Việt ráo riết săn lung trong năm vừa qua. Ảnh: Internet. Rất nhiều đại gia Việt sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu để tậu được một cặp chim công lông tím đặc biệt này. Dù vậy, nhiều người có tiền cũng chưa chắc mua được giống chim công quý hiếm này. Có khi, họ phải đặt mua trước cả tháng trời may ra mới có hàng. Chim công tím chỉ khác với các loại chim công khác là có màu lông tím rất đặc trưng nhưng lại được dân chơi Việt rất thích. Loài chim công tím rất quý hiếm tượng trưng cho sự giàu có, quyền quý nên chúng được người chơi chim đặc biệt yêu thích, nhiều người còn mua về làm quà biếu đối tác làm ăn. Ảnh: Internet. Chim trĩ 7 màu: Đây được xem là loài chim cảnh quý tộc mang lại tài lộc, may mắn nên nhiều đại gia Việt không tiếc tiền chi gần hàng chục triệu đồng mua về chơi. Với những con chim trĩ 7-9 màu, dù giá lên đến cả nghìn đô song không phải ai có tiền cũng may mắn sở hữu được. Ảnh: Dân Việt. Theo Dân Việt, chim trĩ có rất nhiều loại, với nhiều màu sắc khác nhau, nhưng thông thường chim có 3 màu chủ đạo là xám, đỏ hung và xanh biếc, gần giống như màu lông của chim bồ câu trống (đối với chim trống) và màu xám, đen (đối với chim mái). Tuy nhiên, cũng có con “đột biến gen” có tới 5 – 6 màu, thậm chí 7 – 8 màu, cá biệt có con có tới 9 màu trên cơ thể. Ảnh: Dân Việt. Những con chim trĩ có từ 6 màu trở lên được giới chơi chim săn lùng rất ráo riết. Đắt giá và quý nhất là những con chim trĩ có bộ lông đầu màu vàng, mỏ vàng và chân vàng. Với bộ lông đẹp và thuộc loại quý hiếm, giá bán của chim trĩ 7 màu (2 năm tuổi, có trọng lượng từ 0,9-1,1kg/con) giá bán khoảng 12 triệu đồng đồng/cặp; đối với loại 6-8 tháng tuổi thì rẻ hơn, khoảng 4 triệu đồng/cặp. Ảnh: Dân Việt. Gà nòi “chiến” chân vảy rồng: Giống gà nòi vảy rồng (hay còn gọi là gà đá, gà chiến) có xuất xứ ở hai tỉnh Đồng Tháp và Bến Tre cũng nằm trong top “đệ nhất gà chiến” được dân chơi gà ở các tỉnh thành ráo riết săn lùng để cho tham gia các cuộc đấu gà trong năm vừa qua. Ảnh: Zing. Khác với giống gà thường, gà vảy rồng có kích thước cơ thể lớn và nặng hơn, đôi chân có nhiều lớp vảy dài, xếp chồng với nhau. Ngoài ra, chúng có dáng oai vệ, lông ức cũng xếp theo dạng vảy rồng. Ảnh: Zing. Đây là chú gà lông đều, ức có vảy rồng nặng 2,6 kg có giá 16 triệu đồng của anh Quang ở đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP HCM. Gà vảy rồng mặc dù giá thành khá cao nhưng là mặt hàng rất “hot”, nhiều dân chơi gà cảnh, gà đá ráo riết lùng mua thời gian vừa qua. Ảnh: Zing. Bồ câu sư tử: Theo Người Đưa Tin, dù mới du nhập vào Việt Nam được 5 - 6 năm nay nhưng loài chim bồ câu kiểng mà đặc biệt là chim bồ câu sư tử có nguồn gốc từ nước Ý và bồ câu kèn Mỹ được giới sinh vật cảnh trong nước rất ưa chuộng. Đặc biệt có nhiều đại gia ở Hà Nội dám móc hầu bao hàng chục triệu đồng đầu tư vào mua nuôi 2 loại chim quý này. Ảnh: Người Đưa Tin. Theo chủ một trang trại chim câu ở Hà Nội, một cặp chim thông thường có giá tiền hạng trung từ 400.000 – 800.000 đồng/cặp, loại cao cấp trên dưới 100 đôi giá tiền khoảng trên dưới 2 triệu đồng/cặp. Ảnh: Người Đưa Tin. Dáng dấp oai phong của bồ câu sư tử. Ảnh: Người Đưa Tin.