Những cánh đồng hoa hút khách thu bạc tỷ ở VN

Trong những ngày gần đây, cánh đồng hoa hướng dương tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, thu hút rất đông du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nơi này trở thành địa chỉ hấp dẫn ở miền Tây xứ Nghệ, ngày cao điểm có trên 1.000 người đến tham quan. Ảnh: gotoknow.info. Cánh đồng hoa hướng dương này do Tập đoàn TH xây dựng, được coi là lớn nhất Việt Nam hiện nay. Ảnh: IVIVU. Cánh đồng hoa hướng dương không chỉ hấp dẫn du khách trong tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh mà còn có nhiều du khách đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đến tham quan. Ảnh:Phunutoday. Cánh đồng hoa này đã đóng góp không nhỏ trong việc kích thích tăng trưởng du lịch cho các công ty lữ hành nói riêng, cho ngành du lịch của tỉnh Nghệ An nói chung. Ảnh: IVIVU. Cuối Thu đầu Đông là thời điểm cúc họa mi nở rộ, những vườn hoa nổi tiếng tại Hà Nội như Nhật Tân, Tây Tựu đều đã bung nở. Nhiều chủ vườn cúc họa mi thu lãi hàng trăm triệu đồng nhờ cắt hoa bán và cho thuê chụp ảnh tại vườn. Ảnh: Dân Việt. Vài năm gần đây người dân có thêm thu nhập nhờ dịch vụ chụp ảnh trong vườn cúc hoa mi nở rộ. Mỗi nhà vườn thu trung bình 20.000-25.000 đồng/người cho một lần vào chụp ảnh. Ảnh: Gia đình & Xã hội. Hàng ngày có tới hàng trăm lượt người tới chụp ảnh với các vườn cúc này. Các chủ vườn còn cắt bán họa mi tại chỗ cho khách làm đạo cụ chụp ảnh với giá 40.000 – 50.000 đồng/bó. Cúc họa mi giờ đây thực sự là một loài hoa “hái" ra tiền của các nhà vườn mà không cần quá nhiều vốn. Ảnh: Dân Việt. Chia sẻ với Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Khang ở Nhật Tân cho biết, vài năm nay, nắm bắt được nhu cầu chụp ảnh của người dân, đặc biệt là của giới trẻ với cúc họa mi nên gia đình ông đã đầu tư trồng một vườn để phục vụ cho nhu cầu này. Ước tính kết thúc vụ hoa, gia đình ông thu lời gần 100 triệu đồng. Ảnh: Dân Việt. Cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, những thửa ruộng hoa cải gần chân cầu Thanh Trì (Hà Nội) nở vàng óng, thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến dạo chơi, chụp ảnh dịp cuối tuần. Ảnh: Zing. Cánh đồng hoa trải rộng mênh mông ở Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) nổi tiếng bởi màu vàng như trải dài đến chân trời. Ảnh: Zing. Nắm bắt được nhu cầu chụp ảnh của giới trẻ, nhiều năm nay, các chủ vườn đã trồng những ruộng cải vàng mênh mông. Chi phí để chụp ảnh tại vườn cải dao động từ 15.000-20.000 đồng/lần. Ảnh: Zing. Hoa cải nơi đây sẽ vàng rộ trong khoảng hai tuần. Nhiều người nông dân chỉ cần thu tiền chụp ảnh hoa cải, lợi nhuận cao hơn nhiều so với rau cải mang đi bán. Ảnh: Zing. Cách thủ đô Hà Nội khoảng 200km, Mộc Châu là một trong những điểm thu hút du khách nhất là dân phượt và các nhiếp ảnh nhất là vào mùa hoa cải nở rộ. Tới đây, du khách có thể bắt gặp những cánh đồng hoa cải trắng bạt ngàn tạo nên nét quyến rũ riêng cho mảnh đất này. Ảnh: Internet. Mùa hoa cải trắng là một trong những thời điểm du lịch Mộc Châu tuyệt vời nhất trong năm. Khoảng thời gian từ cuối tháng 11 đến hết tháng 12 chính là thời điểm “săn hoa cải trắng” du lịch Mộc Châu đẹp và thích hợp nhất. Ảnh: Ivivu. Những ruộng cải trắng đẹp mê hồn giúp Mộc Châu thu hút đông đảo du khách dịp cuối năm. Những địa điểm đẹp ngắm hoa cải tại Mộc Châu là Thị trấn Nông trường Mộc Châu, khu vực gần bản Búa, Bản Áng (xã Đông Sang), Bản Pa Phách, Bản Thung Cuông (Thông Cuông)... Ảnh: VOV.

