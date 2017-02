Ngày vía Thần Tài: Những lưu ý để mua được vàng may mắn

Quan niệm thời xưa, mua vàng vào ngày vía Thần Tài sẽ gặp may mắn, tài lộc quanh năm. Vậy, mua vàng vào ngày vía Thần Tài thì nên lưu ý những điều gì?

Theo truyền thuyết từ xưa, Thần Tài là vị thần sống trên trời, trong một lần xuống dưới hạ giới do uống rượu say, đầu va vào đá nên không nhớ mình là ai. Trong quá trình lưu lạc dưới nhân gian, quần áo Thần Tài mặc trên người bị người dân đem đi bán. May thay, khi Thần Tài đi lang thang ăn xin thì được một cửa hàng bán gà, vịt mời Thần Tài ăn, từ đó cửa hàng này đông nghịt khách hàng.



Một thời gian sau, cửa hàng đó làm ăn sa sút, vắng khách do chủ nhà thấy Thần Tài không làm gì, ăn bốc nên không cho ở nữa. Thấy vậy, nhiều người kinh doanh khác đến mời Thần Tài về, đưa đi mua quần áo mới để mặc. Cũng may, Thần Tài tìm đến đúng cửa hàng đã mua lại quần áo lúc trước rồi mặc quần áo, đội mũ bay về trời. Từ đó, nhiều người xem ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch là ngày vía Thần Tài bay về trời.

Theo các chuyên gia, khi đi mua vàng cần mua ở những cửa hàng uy tín để mua được vàng đúng tuổi, tránh thiệt về sau.

Theo đó, cứ vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm, mọi người, đặc biệt là các gia đình kinh doanh, buôn bán thường sắm đồ về cúng Thần Tài. Thậm chí, nhiều người còn xếp hàng dài, chen chân nhau đứng chờ cả vài tiếng đồng hồ mua được vàng vào đúng ngày vía Thần Tài bay về trời để cầu mong may mắn, tài lộc trong suốt một năm.



Vậy, vào ngày vía Thần Tài năm 2017 này, khi đi mua vàng cần lưu ý những việc gì?

Theo các chuyên gia, khi đi mua vàng ngày vía Thần Tài phải chú ý chọn cửa hàng có uy tín, đảm bảo chất lượng. Khách hàng thường mua nhẫn tròn trơn 0,5-2 chỉ, nên chọn loại ép vỉ. Nếu mua nhẫn tròn trơn không ép vỉ khó xác định được chất lượng. Bởi nhẫn tròn trơn gia công do những cơ sở nhỏ lẻ sản xuất, không có đủ máy móc, công nghệ hiện đại nên có thể không đảm bảo đủ tuổi hay còn gọi là vàng non. Riêng với vàng miếng thì cần phải có số seri.

Với những người mua vàng chỉ để cầu may, sau đó cất tủ tích lũy chứ không bán ra thì có thể mua những sản phẩm hợp tuổi, hợp mệnh. Còn nếu muốn bán mà không bị lỗ thì nên mua vàng nhẫn tròn trơn hoặc vàng miếng.

Hàng tấn vàng chuẩn bị bán cho dân

Ông Dương Anh Tuấn – Đại diện Tập đoàn DOJI cho biết, DN đã chuẩn bị tới 200.000 sản phẩm cho dịp Thần Tài. Hệ thống cửa hàng cũng sẽ mở cửa sớm hơn từ 6h30 trong ngày Thần Tài.

Hiện nay có rất nhiều sản phẩm đặc trưng cho ngày Thần tài như: Kim Thần Tài (ông Thần Tài) gồm 3 loại: Kim Thần Tài 1 chỉ - Kim Thần Tài 2 chỉ - Kim Thần Tài 5 chỉ. Đối với khách hàng mua có nhu cầu mua với trọng lượng lớn thì có thể chọn sản phẩm mỹ nghệ đúc vàng 999.9 nguyên khối hình gà trống đẹp mắt, có trọng lượng 1 lượng – 2 lượng – 3 lượng – 5 lượng.

Đối với nhiều người mua vàng Thần Tài để lấy may hơn là đầu tư nên Doji có sản phẩm mỹ nghệ công nghệ Nano đúc rỗng với lớp bên ngoài hoàn toàn bằng vàng 999.9. Giá chỉ từ có 1-2 triệu đồng/sản phẩm.

Ngày vía Thần Tài: Những lưu ý để mua được vàng may mắn

Trong khi đó, đại diện cho Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cũng cho biết, ngày Thần Tài năm nay, công ty chuẩn bị một khối lượng lớn sản phẩm nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long với trọng lượng từ 0,5 chỉ tới 5 chỉ và một số ít nhẫn trọng lượng 1 chỉ.

Còn Công ty CP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sẽ tung ra thị trường các sản phẩm mới lạ dành riêng cho ngày này. Đó là những tượng vàng có trọng lượng 1 - 2 chỉ khắc hình các ông Phúc, Lộc, Thọ, tượng Phật Di Lặc... ép trong vỉ được làm từ vàng 99,99%. Ngoài ra, thương hiệu này còn chế tác sản phẩm đồng vàng may mắn hình tròn trọng lượng 1 chỉ có in các chữ Phúc - Lộc - Thọ - Khang để khách hàng cất giữ trong ví lấy may cho cả năm.

Không chỉ bán vàng trực tiếp, TPBank đã có phương thức thanh toán tiền mua vàng Thần Tài ngay trên eBank. Theo đó, khách hàng có thể mua vàng trước bất cứ lúc nào bằng cách lựa chọn thanh toán tiền mua vàng ngay trên eBank, sau đó tới các điểm giao dịch của TPBank để nhận vàng.

Theo đó, khách hàng không cần phải giao dịch bằng tiền mặt và qua đó sẽ tránh được cảnh xếp hàng chờ cả vài tiếng đồng hồ để mua vàng tại các cửa hàng.

Theo các chuyên gia trong ngành, mấy năm gần đây, người dân bắt đầu biết đến ngày vía Thần Tài nên lượng hàng bán ra trong ngày này lên đến hàng tấn vàng, cứ năm sau lại gấp đôi năm trước.

Như ngày vía Thần Tài 2016, cả một biển người chen chân nhau tại các cửa hàng vàng bạc từ sáng sớm cho tới đêm khuya. Nhiều cửa hàng còn thông báo “cháy” vàng lẻ 1 chỉ, 0,5 chỉ. Mỗi dịp như thế, các doanh nghiệp bán ra hàng tấn vàng.