Ngắm cây đào cổ siêu đẹp, giá “trên trời” cũng không bán

Tết Âm lịch đã cận kề, thời điểm này, các nhà vườn trồng đào Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang hối hả bán đào. Ngoài những loại đào truyền thống thì các dáng đào đẹp, độc, lạ, cũng đang được các nhà vườn dày công chăm sóc, kỳ công tạo thế. Một trong những loại mới năm nay là đào lũa với hình dáng đẹp mắt, có tính thẩm mĩ và giá trị nghệ thuật cao. Mỗi gốc đào lũa được chủ vườn cho thuê với giá dao động từ 20 triệu - 100 triệu đồng, tùy thuộc vào độ tuổi, dáng dấp của gốc đào. Được gọi là đào lũa là do cây có tuổi đời từ 30 đến 60 năm, thân cây sâu mục. Chúng thực chất là những gốc đào bị sâu từ bên trong lõi cây, được người chơi kỳ công chăm sóc. Đặc biệt, các nghệ nhân phải có trí tưởng tượng phong phú để uốn tỉa tạo thế. Chủ sở hữu của loại đào này là anh Trần Tuấn Việt, có thâm niên nhiều năm làm nghề tại làng đào Nhật Tân. Anh Việt cho biết, hiện tại gia đình anh có gần 10 gốc, một số cây đã cho khách thuê. "Những gốc đào lũa được trồng ở Nhật Tân có nguồn gốc từ đào rừng. Khi cây già sẽ bị sâu, mục nhưng nó vẫn còn phần rễ. Với cách chăm sóc của bà con trồng đào thì những gốc cây này vẫn lên được những cây hoa đẹp", anh Việt nói Những gốc đào này anh Việt chỉ cho thuê chứ không bán. Anh cho biết, muốn giữ lại chúng vì mất rất nhiều thời gian mới tạo ra được. Nếu bán thì chi phí rất cao, có thể lên đên vài trăm triệu một gốc Theo chủ những gốc đào lũa, để chăm sóc một gốc đào lũa, đòi hỏi ở cả sự may mắn, vì nó phụ thuộc vào khả năng sinh tồn của cây. Có cây dù mình chăm sóc tốt nhưng sức đề kháng yếu thì khó mà cứu được Đặc biệt là công đoạn "ép" cho đào nở hoa đúng Tết, đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật và sự cầu kỳ, tỉ mỉ. Khoảng trung tuần tháng 11 âm lịch, anh dùng dao khoanh một hay vài vòng xung quanh cành đào, thân đào để ức chế sinh trưởng thân lá, kích thích phân hóa mầm hoa. Những gốc đào mục, rỗng đòi hỏi sự chăm sóc công phu, vài trăm cây mới được một gốc. Một gốc đào lũa uốn lượn, xù xì, thân cây mục, thân gần như chỉ còn vỏ, cho thuê với giá trên 50 triệu động. Nấm linh chi quý hiếm mọc trên đào lũa 60 tuổi Nhựa ở các cành ghép chảy ra khiến cành đào xù xì nhưng lại mang vẻ đẹp riêng . Có thân cây mục ruỗng gần như toàn bộ, nhưng theo chủ vườn, đây mới là những gốc đào có giá trị và dễ uốn nắn theo ý mình. Theo chủ vườn, năm nay giá cho thuê đào tăng so với mọi năm một chút. Khách cũng bắt đầu đặt hàng để mang về đón năm mới.

