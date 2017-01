Loạt sếp ngân hàng đình đám dính vòng lao lý năm 2016

Điều đáng nói, đa phần trong số đó là những lãnh đạo ngân hàng có tiếng.

Cựu CEO Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị bắt

Thời điểm cuối năm 2016, cả nước "rúng động" trước thông tin ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) bị bắt giữ và khởi tố do vi phạm pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng.

Ông Trần Phương Bình sinh năm 1959, là cử nhân Kinh tế - một trong những nhân vật gắn bó với DongABank từ những ngày đầu ngân hàng thành lập. Trước khi trở thành Tổng giám đốc vào năm 1998, ông chưa từng có kinh nghiệm hay chuyên môn về lĩnh vực ngân hàng. Công việc trước đó của ông là giảng dạy lĩnh vực kinh tế.

Trong quá trình công tác tại DongABank, ông cũng từng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ngân hàng. Tính đến ngày 30/6/2014, ông Trần Phương Bình nắm giữ 15 triệu cổ phiếu tại DongABank, tương đương tỷ lệ sở hữu 3% vốn ngân hàng.

Ông Trần Phương Bình

Ông cũng chính là cầu nối quan trọng giữa DongABank với các cổ đông của ngân hàng. Hầu hết những người thân của ông đều là cổ đông lớn của DongABank.

Theo thống kê, vợ chồng ông Bình và các con nắm giữ tới 16,24% cổ phần tại PNJ (nơi bà Cao Thị Ngọc Dung, vợ ông Trần Phương Bình làm Chủ tịch HĐQT) và 9,62% tại DongABank. Trong đó, PNJ nắm giữ 7,7% vốn điều lệ tại DongABank tại năm 2015.

Nguyên Tổng giám đốc GPBank bị bắt vì gây thất thoát 5.500 tỷ đồng

Giữa tháng 3/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Quyết Thắng - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GPBank) khi đó. Lý do ông Thắng bị khởi tố là vì cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án gây thất thoát 5.500 tỷ đồng.

Trước khi giữ chiếc ghế cao nhất trong ban điều hành của GPBank, ông Thắng từng có thời gian dài làm việc tại VPBank với vị trí Giám đốc chi nhánh VPBank Đông Đô vào năm năm 2009.

Đến tháng 5/2009, ông Phạm Quyết Thắng bắt đầu sự nghiệp tại GPBank với chức danh Phó tổng giám đốc. Còn ông Nguyễn Hữu Thủy, vốn là Phó tổng Giám đốc Ngân hàng VietinBank được điều về làm Tổng giám đốc GPBank.

Chỉ 6 tháng sau, ông Phạm Quyết Thắng trở thành người thay thế cho ông Hữu Thủy, chính thức tiếp quản chiếc ghế Tổng giám đốc GPBank.

Tuy nhiên, dưới thời ông Thắng, kết quả kinh doanh của GPBank thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu hơn 9.000 tỷ đồng đến cuối 2014 (trong khi vốn điều lệ chỉ 3.000 tỷ đồng), nợ xấu tới 45% và sau đó bị mua lại với giá 0 đồng.

Nguyên giám đốc Agribank bị khởi tố

Đầu tháng 2/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an tiếp tục bắt tạm giam và khởi tố bà Phí Thị Ong, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn do Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cụ thể, nhận hồ sơ vay vốn nhưng bà Ong cùng cấp dưới bị tình nghi không thẩm định dự án khiến ngân hàng này thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, năm 2014, bà Phí Thị Ong cũng từng bị khởi tố khi còn là Giám đốc Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Mạc Thị Bưởi. Nhân vật này đã gây thiệt hại cho Agribank trong quá trình cho vay.

Nguyên thành viên HĐQT MHB bị khởi tố

Ngày 30/1, hai thành viên cũ trong HĐQT của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) là ông Huỳnh Nam Dũng và ông Nguyễn Phước Hòa bị cơ quan điều tra, Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, hai cá nhân trên liên quan đến hàng loạt sai phạm trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, kinh doanh tại Công ty chứng khoán MHBS. Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) chịu thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Ông Huỳnh Nam Dũng sinh năm 1956, là thạc sĩ Kinh tế, quê ở Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Năm 1997, MBH được thành lập. Ông Dũng trong vai trò là những người đầu tiên tham gia với tư cách thành viên Ban trù bị, và được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc. Năm 2002, ông được bầu là Chủ tịch HĐQT MHB và được tái bổ nhiệm vào năm 2007.

Ngày 8/6/2011, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Ngân hàng MHB.

Còn ông Nguyễn Phước Hoà là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc MHB. Ông Hoà sinh năm 1956, là cử nhân Học viện Ngân hàng, quê ở TP.HCM. Trước khi chuyển công tác về MHB, ông Hòa đã tham gia nhiều công việc khác nhau liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

Từ 1994 đến tháng 9/2000, ông làm Giám đốc Sở Giao dịch II Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Từ ngày 16/10/2000, ông được tín nhiệm giữ chức vụ Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng MHB và được tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc MHB năm 2010.