Làng mai Thủ Đức “méo mặt” vì hoa nở sớm

Theo ước tính người dân trồng mai, mỗi dịp Tết Nguyên đán, làng mai Thủ Đức cung cấp cho thị trường TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận khoảng 60 nghìn gốc mai các loại. Nhưng tính đến thời điểm này, có gần 50% số lượng gốc mai ở đây đã nở hoa. Khi PV Infonet ghé thăm vườn mai, ông Trương Hoàng Thu (SN 1966, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM) đang phun thuốc, cắt hoa, tỉa cành để hãm cho những gốc mai bung hoa sớm, hy vọng có thể ra nụ lại đúng dịp Tết Nguyên đán. Hơn 20 năm làm nghề trồng mai, Ông Thu được mọi người mệnh danh là “ chúa mai” với 4000 gốc mai các loại. Chia sẻ về hiện tượng mai nở hoa sớm, ông Thu cho biết “ Vườn mai của các hộ ở đây bị ngập úng nhiều ngày sau 2 đợt vỡ đê bao tháng 10 và 11 vừa qua, bị rụng lá cộng với thời tiết nắng nóng đã khiến nhiều gốc mai bung hoa sớm”. Đứng trước vườn mai bạc tỷ thi nhau nở bông, mặt rầu rĩ, ông Thu cho biết thêm “ Thời tiết nay năm nay cũng kỳ, đến thời điểm này mà vẫn còn mưa. Hôm qua triều cương dâng, tôi đã dùng máy, bơm hết nước trong vườn, sáng ra nước ngập lại như không. Nhiều gốc do ngập úng nhiều ngày đã thối gốc, rụng lá còn trơ cành. Năm này coi như thất thu”. Tương tự, vườn bà Nguyễn Thị Hồng (Hiệp Bình Phước – Thủ Đức) có khoảng 2000 gốc mai cũng lâm vào cảnh tương tự. Bà Hồng cho biết “Vườn tui có khoảng 2000 gốc, Tết vừa rồi trừ chi phí từ giống, phân bón….cũng thu về trên trăm triệu đồng. Nhưng năm nay, thời tiết không thuận lợi do mưa nhiều, ngập úng nhiều lần. Có số mai thối gốc, rồi chết, số còn lại thì lại nở hoa trước Tết thế này đây”. Theo kinh nghiệm các hộ dân trồng mai ở đây, để có vụ mai thành công ngoài kỹ thuật chăm sóc như bón phân, tỉa cành…thì thời tiết là yếu tố quyết định “thắng lợi” đối với người trồng mai. Ông Thu chia sẻ “ Mình chăm sóc cũng không bằng thiên nhiên ưu đãi, năm nào đến thời điểm Tết trời nắng ấm, sương đêm nhiều làm cho nụ mai phát triển, nụ mai nhiều, sum suê, cánh mai nở có đẹp, còn thời tiết bất thường như năm nay thì thua”. Giải pháp hiện tại của người trồng mai ở đây là bóc hoa, tỉa cành, vùn gốc và phun thuốc, hy vọng sẽ làm giảm sự nở hoa của vườn mai. “ Làm như vậy, hy vọng những gốc mai còn lại có thể nở đúng vào dịp tết Nguyên đán” Bà Hồng cho biết. Người trồng chỉ còn cách cắt hoa, tỉa cành, vùn gốc hi vọng mai có thể ra hoa lại vào đúng dịp Tết. Hiện tượng ngập úng lâu, nhiều gốc thối gốc, trơ trụi cành.

