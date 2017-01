Độc lạ nông sản in, khắc, tỉa hình gà trong tết Đinh Dậu

Dưa hấu khắc tỉa các hình dáng độc lạ như hình gà, chữ thư pháp vừa có thể chưng Tết, vừa có thể ăn được khá nhiều người tiêu dùng quan tâm, đặt mua. Bên cạnh các loại quả chưng Tết quen thuộc, năm nay dưa hấu khắc hình gà để chào mừng Tết Đinh Dậu được khá nhiều người dân Thủ đô lựa chọn. Tùy theo cân nặng và độ phức tạp của hình khắc mà quả dưa sẽ được bán với các loại giá khác nhau. Tiết lộ về giá của sản phẩm, anh Nhật Hùng, một "nghệ nhân" trong nhóm tỉa dưa hấu cho biết: "Giá cả cũng tùy vào họa tiết mà khách đặt mua, có họa tiết đơn giản dễ dàng thì giá rẻ hơn song cũng có những vị khách muốn đặt mua những trái dưa được khắc hình các linh vật, rồng, phượng hoặc những họa tiết cầu kỳ, mất thời gian hơn thì giá thành sẽ cao hơn. Không chỉ có tác dụng trang hoàng nhà cửa dịp Tết Nguyên Đán, tạo sự đẹp mắt cho nhà cửa ngày xuân, dưa hấu khắc chữ thư pháp còn mang ý nghĩa cầu may mắn, tài lộc đến cho gia đình dịp năm mới. (Ảnh: Hồng Liên/ Dân Việt). Nhiều loại kiểng gà ngộ nghĩnh siêu bắt mắt được làm bằng cây quất (tắc) đã được bàn tay của các nghệ nhân huyện Chợ Lách (Bến Tre) – “vương quốc” hoa, cây kiểng ở miền Tây tạo nên. Mỗi cặp kiểng gà này được bán với giá vài triệu đồng. Do năm 2017 là năm con gà nên thời gian qua, nhiều gia đình ở huyện Chợ Lách đã kỳ công học hỏi, tạo ra nhiều quất kiểng hình gà siêu “độc”, siêu ngộ nghĩnh. Do điều kiện thời tiết năm nay thay đổi thất thường, cây quất khó phát triển và do hình dáng con gà không dễ tạo nên sản phẩm kiểng gà nơi đây không nhiều (khoảng 100 cặp các loại). Kiểng gà ở “vương quốc” hoa kiểng Chợ Lách có nhiều kích thước, hình dáng “độc”, ngộ nghĩnh. Nhiều bộ phận trên thân kiểng gà được trang trí bởi nhiều loại vật liệu khác nhau. (Ảnh: Huỳnh Xây/ Dân Việt). Sau nhiều tháng kỳ công cắt, uốn, tỉa, gia đình anh Mạnh ở tỉnh Tiền Giang chính thức đưa cây trái dư hình Đinh Dậu ra thị trường bán Tết. Anh Mạnh cho biết, do mô hình trên làm khá khó khăn, công phu nên năm nay gia đình anh mới làm thử nghiệm đưa ra thị trường 4 cây trái dư hình Đinh Dậu, trị giá 5 triệu đồng/cây. (Ảnh: Hải Đăng/ Dân Việt). Những chậu quất bonsai được tạo dáng hình con gà tiến Vua hay trồng trong chậu sành hình gà ở làng quất Tứ Liên (Hà Nội) cũng gây sốt thị trường cây cảnh Tết Đinh Dậu 2017. Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, những nghệ nhân trồng quất Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã sáng tạo ra quất bonsai hình gà hoặc ngự trên lưng gà mang hơi thở của năm mới Đinh Dậu 2017. "Muốn có một cây quất bonsai dáng gà, tôi đã phải mất công về tận Bắc Ninh nghiên cứu giống gà Hồ, vẽ phác thảo xong đặt hàng ở lò gốm. Tiếp theo phải trồng quất, tạo dáng sao cho ưng ý nhất, Việc định giá của người mua phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thế cây, tuổi đời, lộc, hoa và số quả. Giá một cây quất bonsai dáng gà Hồ từ 2,5 – 5 triệu đồng/cây", ông Mạnh - người trồng quất bonsai nổi tiếng ở Tứ Liên cho biết. Mỗi năm người chơi lại có xu hướng chơi quất khác nhau. Năm nay là năm con gà nên rất nhiều người dân muốn có một cây quất nhỏ gắn liền với hình ảnh con gà đặt trong nhà, lấy lộc đầu năm. (Ảnh: Hồng Liên/ Dân Việt). Một nghệ nhân ở Tiền Giang đã làm hàng chục con kiểng gà để bán vào dịp Tết Nguyên đán 2017 tới. Loại kiểng gà này vô cùng đặc biệt bởi được làm từ cây bông trang có tuổi thọ cao nên được bán với giá hàng trăm triệu đồng mỗi cặp. “Kiểng gà này rất đặc biệt, thay vì làm từ cây tắc (quất), cây si hay cây sanh như các nơi khác thì tôi làm từ cây bông trang. Trong đó, có rất nhiều cây lâu năm, có cây có tuổi thọ từ 20 năm đến trên 70 năm” – nghệ nhân Năm Thoại (ở ấp 4, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cho biết. Theo nghệ nhân Năm Thoại, cây bông trang khó tìm mua về làm kiểng, nhất là đối với loại cây lớn có tuổi thọ lâu năm nên giá bán ra của loại kiểng này cũng cao, thuộc dạng quý hiếm. Cụ thể là khoảng 100 triệu đồng/cặp đối với kiểng gà loại nhỏ và 150 triệu đồng/cặp đối với loại lớn. Riêng đàn gà con (trên 10 con) cũng có giá khoảng 75 triệu đồng. (Ảnh: Huỳnh Xây/ Dân Việt). Dù có giá khá cao nhưng dừa in hình gà, Phúc - Lộc - Thọ, Quan âm Bồ tát... vẫn được thị trường Tết đón nhận tốt. Cụ thể, theo đại diện cơ sở dừa này thì giá khởi điểm của loại dừa lạ này là 790.000 đồng một trái và sẽ tăng theo từng thời điểm. Đặc biệt, từ sau ngày 21.1.2017 trở đi giá sẽ lên gần 1,2 triệu đồng một trái. Nếu các năm trước dừa chỉ được in chữ và thiết kế theo hình dáng hồ lô thì Tết Đinh Dậu năm nay xuất hiện một loại dừa với trái to, bóng và khắc họa thêm hình Song Kê (gà), Phúc - Lộc - Thọ, Quan âm Bồ tát… Theo chủ cơ sở dừa Phát Tài (Gò Vấp, TP.HCM), để tạo hình trái dừa độc đáo có hình gà, Quan âm Bồ tát, Phúc - Lộc - Thọ…, phải làm ra được những chiếc khuôn chuẩn để ép vào trái dừa trong một thời gian nhất định. Đến khi thu hoạch, muốn trái dừa đẹp mắt và có màu hấp dẫn, các thợ làm sẽ phủ lên một lớp sơn nhũ. Chính vì sản xuất công phu và lựa chọn trái kỹ càng nên giá sản phẩm khá cao. Đây cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay so với các loại dừa khác. Mỗi trái dừa này cần cao trên 20cm, chu vi trên 60cm, cuống dài tối thiểu 10cm, da láng bóng. Giống dừa này có trọng lượng lớn gấp đôi những trái dừa xiêm xanh thông thường. Vì sử dụng trái dừa già nên thời gian bảo quản được lâu, từ 60 đến 90 ngày. (Ảnh: Tiền Phong)

Dưa hấu khắc tỉa các hình dáng độc lạ như hình gà, chữ thư pháp vừa có thể chưng Tết, vừa có thể ăn được khá nhiều người tiêu dùng quan tâm, đặt mua. Bên cạnh các loại quả chưng Tết quen thuộc, năm nay dưa hấu khắc hình gà để chào mừng Tết Đinh Dậu được khá nhiều người dân Thủ đô lựa chọn. Tùy theo cân nặng và độ phức tạp của hình khắc mà quả dưa sẽ được bán với các loại giá khác nhau. Tiết lộ về giá của sản phẩm, anh Nhật Hùng, một "nghệ nhân" trong nhóm tỉa dưa hấu cho biết: "Giá cả cũng tùy vào họa tiết mà khách đặt mua, có họa tiết đơn giản dễ dàng thì giá rẻ hơn song cũng có những vị khách muốn đặt mua những trái dưa được khắc hình các linh vật, rồng, phượng hoặc những họa tiết cầu kỳ, mất thời gian hơn thì giá thành sẽ cao hơn. Không chỉ có tác dụng trang hoàng nhà cửa dịp Tết Nguyên Đán, tạo sự đẹp mắt cho nhà cửa ngày xuân, dưa hấu khắc chữ thư pháp còn mang ý nghĩa cầu may mắn, tài lộc đến cho gia đình dịp năm mới. (Ảnh: Hồng Liên/ Dân Việt). Nhiều loại kiểng gà ngộ nghĩnh siêu bắt mắt được làm bằng cây quất (tắc) đã được bàn tay của các nghệ nhân huyện Chợ Lách (Bến Tre) – “vương quốc” hoa, cây kiểng ở miền Tây tạo nên. Mỗi cặp kiểng gà này được bán với giá vài triệu đồng. Do năm 2017 là năm con gà nên thời gian qua, nhiều gia đình ở huyện Chợ Lách đã kỳ công học hỏi, tạo ra nhiều quất kiểng hình gà siêu “độc”, siêu ngộ nghĩnh. Do điều kiện thời tiết năm nay thay đổi thất thường, cây quất khó phát triển và do hình dáng con gà không dễ tạo nên sản phẩm kiểng gà nơi đây không nhiều (khoảng 100 cặp các loại). Kiểng gà ở “vương quốc” hoa kiểng Chợ Lách có nhiều kích thước, hình dáng “độc”, ngộ nghĩnh. Nhiều bộ phận trên thân kiểng gà được trang trí bởi nhiều loại vật liệu khác nhau. (Ảnh: Huỳnh Xây/ Dân Việt). Sau nhiều tháng kỳ công cắt, uốn, tỉa, gia đình anh Mạnh ở tỉnh Tiền Giang chính thức đưa cây trái dư hình Đinh Dậu ra thị trường bán Tết. Anh Mạnh cho biết, do mô hình trên làm khá khó khăn, công phu nên năm nay gia đình anh mới làm thử nghiệm đưa ra thị trường 4 cây trái dư hình Đinh Dậu, trị giá 5 triệu đồng/cây. (Ảnh: Hải Đăng/ Dân Việt). Những chậu quất bonsai được tạo dáng hình con gà tiến Vua hay trồng trong chậu sành hình gà ở làng quất Tứ Liên (Hà Nội) cũng gây sốt thị trường cây cảnh Tết Đinh Dậu 2017. Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, những nghệ nhân trồng quất Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã sáng tạo ra quất bonsai hình gà hoặc ngự trên lưng gà mang hơi thở của năm mới Đinh Dậu 2017. "Muốn có một cây quất bonsai dáng gà, tôi đã phải mất công về tận Bắc Ninh nghiên cứu giống gà Hồ, vẽ phác thảo xong đặt hàng ở lò gốm. Tiếp theo phải trồng quất, tạo dáng sao cho ưng ý nhất, Việc định giá của người mua phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thế cây, tuổi đời, lộc, hoa và số quả. Giá một cây quất bonsai dáng gà Hồ từ 2,5 – 5 triệu đồng/cây", ông Mạnh - người trồng quất bonsai nổi tiếng ở Tứ Liên cho biết. Mỗi năm người chơi lại có xu hướng chơi quất khác nhau. Năm nay là năm con gà nên rất nhiều người dân muốn có một cây quất nhỏ gắn liền với hình ảnh con gà đặt trong nhà, lấy lộc đầu năm. (Ảnh: Hồng Liên/ Dân Việt). Một nghệ nhân ở Tiền Giang đã làm hàng chục con kiểng gà để bán vào dịp Tết Nguyên đán 2017 tới. Loại kiểng gà này vô cùng đặc biệt bởi được làm từ cây bông trang có tuổi thọ cao nên được bán với giá hàng trăm triệu đồng mỗi cặp. “Kiểng gà này rất đặc biệt, thay vì làm từ cây tắc (quất), cây si hay cây sanh như các nơi khác thì tôi làm từ cây bông trang. Trong đó, có rất nhiều cây lâu năm, có cây có tuổi thọ từ 20 năm đến trên 70 năm” – nghệ nhân Năm Thoại (ở ấp 4, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cho biết. Theo nghệ nhân Năm Thoại, cây bông trang khó tìm mua về làm kiểng, nhất là đối với loại cây lớn có tuổi thọ lâu năm nên giá bán ra của loại kiểng này cũng cao, thuộc dạng quý hiếm. Cụ thể là khoảng 100 triệu đồng/cặp đối với kiểng gà loại nhỏ và 150 triệu đồng/cặp đối với loại lớn. Riêng đàn gà con (trên 10 con) cũng có giá khoảng 75 triệu đồng. (Ảnh: Huỳnh Xây/ Dân Việt). Dù có giá khá cao nhưng dừa in hình gà, Phúc - Lộc - Thọ, Quan âm Bồ tát... vẫn được thị trường Tết đón nhận tốt. Cụ thể, theo đại diện cơ sở dừa này thì giá khởi điểm của loại dừa lạ này là 790.000 đồng một trái và sẽ tăng theo từng thời điểm. Đặc biệt, từ sau ngày 21.1.2017 trở đi giá sẽ lên gần 1,2 triệu đồng một trái. Nếu các năm trước dừa chỉ được in chữ và thiết kế theo hình dáng hồ lô thì Tết Đinh Dậu năm nay xuất hiện một loại dừa với trái to, bóng và khắc họa thêm hình Song Kê (gà), Phúc - Lộc - Thọ, Quan âm Bồ tát… Theo chủ cơ sở dừa Phát Tài (Gò Vấp, TP.HCM), để tạo hình trái dừa độc đáo có hình gà, Quan âm Bồ tát, Phúc - Lộc - Thọ…, phải làm ra được những chiếc khuôn chuẩn để ép vào trái dừa trong một thời gian nhất định. Đến khi thu hoạch, muốn trái dừa đẹp mắt và có màu hấp dẫn, các thợ làm sẽ phủ lên một lớp sơn nhũ. Chính vì sản xuất công phu và lựa chọn trái kỹ càng nên giá sản phẩm khá cao. Đây cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay so với các loại dừa khác. Mỗi trái dừa này cần cao trên 20cm, chu vi trên 60cm, cuống dài tối thiểu 10cm, da láng bóng. Giống dừa này có trọng lượng lớn gấp đôi những trái dừa xiêm xanh thông thường. Vì sử dụng trái dừa già nên thời gian bảo quản được lâu, từ 60 đến 90 ngày. (Ảnh: Tiền Phong)