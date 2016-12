Độc đáo tiền lưu niệm lì xì ngày Tết ai nhìn cũng mê

Tờ tiền lưu niệm mệnh giá 2 USD này là tiền thật được phun màu, chế tác hình con gà bán với giá 400 ngàn đồng. Loại tiền tương tự có mệnh giá 1 USD bán giá 350 ngàn/tờ. Chủ điểm bán cho biết loại 1 USD chưa nhập về kịp do qua tết dương lịch 2017 phía Mỹ mới sản xuất. Đi kèm tờ tiền này tấm bìa và bao lì xì. Tờ giấy có sẵn trên tấm bìa thể hiện những thông tin về tờ tiền và nhà phát hành là Cục Khắc dấu và in ấn của Mỹ. Còn đây là loại tiền lưu niệm hình đầu gà được công ty tư nhân ở Mỹ phát hành. Tờ tiền này được bán với giá 25 ngàn đồng. Mặt sau in hình đàn gà rất sinh động và đẹp mắt. Tờ tiền này được nhập về từ Ma Cau có mệnh giá 10 Patacas (tương đương hơn 30 ngàn đồng Việt Nam). Chủ điểm bán cho biết, đây là tiền thật và mỗi năm Ma Cau đều phát hành một loại tiền trên đó in hình ảnh linh vật của năm đó. Tờ này được bán giá 100 ngàn đồng. Cũng in hình con gà cách điệu là tờ tiền xuất xứ từ Trung Quốc. Tờ tiền lưu niệm này được bán giá 25 ngàn đồng. Hình ảnh con gà cách điệu với màu sắc sặc sỡ trên tờ tiền Kamberra có mệnh giá 50 Numismas của Úc này được bán với giá 100 ngàn đồng. Theo anh Tài, bát đầu từ năm 2009 (năm con trâu), Úc bắt đầu phát hành tiền lưu niệm in hình linh vật tương ứng với năm đó. Đây là bộ 2 đồng tiền xu lưu niệm được nhập từ Úc. Bộ này được bán với giá 300 ngàn đồng. Nếu khách mua lẻ, giá bán 1 đồng xu chạm nổi hình con gà phủ màu vàng này là 200 ngàn đồng. Đồng xu màu bạc được bán lẻ giá 150 ngàn đồng. Tiền đô la thật mệnh giá 2 USD giá bán dao động từ 150 - 300 ngàn đồng vẫn được nhiều khách chọn mua. Theo anh Tài, giá bán loại tiền này phụ thuộc trước hết vào năm phát hành (càng xưa giá bán càng cao), tiếp đến là chất lượng tờ tiền (mới hay cũ) và cuối cùng là số seri có đẹp hay không. Bộ sưu tập tiền xu của 100 quốc gia này được bán với giá 1,2 triệu đồng. Bộ tiền 4 tờ tứ linh "Long - lân - quy - phụng" này được bán với giá 140 ngàn đồng. 4 tờ tiền này được phát hành ở 3 quốc gia là Bhutan (tiền in hình con rồng), Myanmar (kỳ lân), Basil (rùa) và Bhutan (phụng). Thuận buồm xuôi gió là ý nghĩa tờ tiền này mang lại. Tờ tiền thật mệnh giá 5 Rufiyaa xuất xứ từ quốc đảo Cộng hoà Maldives được bán với giá 70 ngàn đồng. Theo anh Tài, loại tiền đô la lưu niệm làm bằng nhựa in mệnh giá 2 USD và 100 USD này được tiêu thụ nhiều nhất. Giá bán lẻ là 19 ngàn đồng/tờ, nếu khách mua số lượng lớn sẽ được giảm giá.

