Điểm lại những củ sâm “khủng” trị giá bạc tỷ ở VN

Anh Hồ Văn Chiêu, trú tại làng Tu Ton, thôn 4, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, là người may mắn phát hiện được cây sâm Ngọc Linh hơn 100 năm tuổi (củ sâm có 100 đốt, mỗi đốt tương ứng với 1 tuổi). Ảnh: Vietnamnet. Ngay sau khi đào được, anh Chiêu đã cắt rừng mang củ sâm khủng quý hiếm này về xã Trà Cang, huyện Nam Trà My và bán cho bà Thương, chủ cửa hàng tạp hóa với giá 200 triệu đồng. Bà Thương đã điện cho các đại gia ở Đà Nẵng và Sài Gòn để bán lại với giá 250 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet. Sâm Ngọc Linh (tức sâm K5, tên khoa học Panax vietnamensis) mọc tập trung ở đỉnh Ngọc Linh giáp ranh giữa 2 huyện Đăk Tô (Kon Tum) và Nam Trà My (Quảng Nam). Hiện tại, sâm Ngọc Linh được trồng có giá bán dao động trên thị trường là 30 - 50 triệu đồng/kg, sâm tự nhiên khoảng 70-80 triệu đồng/kg tùy vào độ tuổi. Ảnh: Tuổi Trẻ. Sâm Ngọc Linh được đánh giá là loài sâm tốt nhất thế giới hiện nay với 52 hợp chất Saponin, vượt trội so với các loại sâm Triều Tiên, Mỹ, Nhật Bản. Ảnh: Vietnamnet. Ông Hồ Kim Lĩnh, thôn 3, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, cũng sở hữu cây sâm Ngọc Linh 7 nhánh, trên 100 năm tuổi, được trả giá 500 triệu đồng nhưng ông không bán. Ảnh: Nông Nghiệp Việt Nam. Theo ông Lĩnh, cây sâm trăm tuổi này được ông đào ở rừng về cách đây 20 năm trước. Sau đó, ông trồng tại vườn. Điều đặc biệt, cây sâm này có 7 nhánh, mỗi năm cho hơn 1.000 hạt. Ảnh: Nông Nghiệp Việt Nam. Củ sâm 800 tuổi của ông Trần Ngọc Lâm: Các nhà khoa học đã giật mình khi được tận mắt củ sâm 800 tuổi, được tìm thấy trong rừng Hoàng Liên Sơn này bởi củ sâm này dường như không thể định giá. Phần thân củ sâm dài quá sải tay, to bằng cổ tay, mỗi đốt dài 1-2 cm. Ông Lâm tỉ mẩn ngồi đếm được tới 800 đốt. Như vậy, tuổi đời củ sâm này đã vắt qua 8 thế kỷ. Ước chừng, củ sâm này nặng tới 10kg. Ảnh: VTC News. Ông Lâm đem từng khúc khớp lại thành củ sâm nguyên vẹn cho mọi người xem, khiến ai cũng xuýt xoa tiếc nuối. Mấy bác nông dân, mấy cụ lão thành đến xem, người thì bảo củ sâm này chắc phải trị giá vài triệu, người thì bảo có khi đến cả chục triệu đồng. Trong hình là bình rượu ngâm củ sâm 800 tuổi. Ảnh: VTC News. Bình sâm được cho là “độc nhất vô nhị” đã tình cờ được nhìn thấy trong phòng tiếp khách của UBND TP.Tam Kỳ (Quảng Nam). Thông tin trên báo Dân việt, bình sâm cao khoảng 1m, dạng bình tròn, phía bên trong có đến vài chục củ sâm Ngọc Linh quý hiếm nối gắn dính với nhau tạo thành một củ “sâm khủng” rất đẹp mắt. Ảnh: Dân Việt. “Vua sâm” Hồ Văn Du ở xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, bên gốc sâm 10 năm tuổi trong khu vườn sâm giữa đại ngàn Ngọc Linh. Củ sâm Ngọc Linh 10 năm tuổi nặng 0,2 kg có giá gần 10 triệu đồng.

Anh Hồ Văn Chiêu, trú tại làng Tu Ton, thôn 4, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, là người may mắn phát hiện được cây sâm Ngọc Linh hơn 100 năm tuổi (củ sâm có 100 đốt, mỗi đốt tương ứng với 1 tuổi). Ảnh: Vietnamnet. Ngay sau khi đào được, anh Chiêu đã cắt rừng mang củ sâm khủng quý hiếm này về xã Trà Cang, huyện Nam Trà My và bán cho bà Thương, chủ cửa hàng tạp hóa với giá 200 triệu đồng. Bà Thương đã điện cho các đại gia ở Đà Nẵng và Sài Gòn để bán lại với giá 250 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet. Sâm Ngọc Linh (tức sâm K5, tên khoa học Panax vietnamensis) mọc tập trung ở đỉnh Ngọc Linh giáp ranh giữa 2 huyện Đăk Tô (Kon Tum) và Nam Trà My (Quảng Nam). Hiện tại, sâm Ngọc Linh được trồng có giá bán dao động trên thị trường là 30 - 50 triệu đồng/kg, sâm tự nhiên khoảng 70-80 triệu đồng/kg tùy vào độ tuổi. Ảnh: Tuổi Trẻ. Sâm Ngọc Linh được đánh giá là loài sâm tốt nhất thế giới hiện nay với 52 hợp chất Saponin, vượt trội so với các loại sâm Triều Tiên, Mỹ, Nhật Bản. Ảnh: Vietnamnet. Ông Hồ Kim Lĩnh, thôn 3, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, cũng sở hữu cây sâm Ngọc Linh 7 nhánh, trên 100 năm tuổi, được trả giá 500 triệu đồng nhưng ông không bán. Ảnh: Nông Nghiệp Việt Nam. Theo ông Lĩnh, cây sâm trăm tuổi này được ông đào ở rừng về cách đây 20 năm trước. Sau đó, ông trồng tại vườn. Điều đặc biệt, cây sâm này có 7 nhánh, mỗi năm cho hơn 1.000 hạt. Ảnh: Nông Nghiệp Việt Nam. Củ sâm 800 tuổi của ông Trần Ngọc Lâm: Các nhà khoa học đã giật mình khi được tận mắt củ sâm 800 tuổi, được tìm thấy trong rừng Hoàng Liên Sơn này bởi củ sâm này dường như không thể định giá. Phần thân củ sâm dài quá sải tay, to bằng cổ tay, mỗi đốt dài 1-2 cm. Ông Lâm tỉ mẩn ngồi đếm được tới 800 đốt. Như vậy, tuổi đời củ sâm này đã vắt qua 8 thế kỷ. Ước chừng, củ sâm này nặng tới 10kg. Ảnh: VTC News. Ông Lâm đem từng khúc khớp lại thành củ sâm nguyên vẹn cho mọi người xem, khiến ai cũng xuýt xoa tiếc nuối. Mấy bác nông dân, mấy cụ lão thành đến xem, người thì bảo củ sâm này chắc phải trị giá vài triệu, người thì bảo có khi đến cả chục triệu đồng. Trong hình là bình rượu ngâm củ sâm 800 tuổi. Ảnh: VTC News. Bình sâm được cho là “độc nhất vô nhị” đã tình cờ được nhìn thấy trong phòng tiếp khách của UBND TP.Tam Kỳ (Quảng Nam). Thông tin trên báo Dân việt, bình sâm cao khoảng 1m, dạng bình tròn, phía bên trong có đến vài chục củ sâm Ngọc Linh quý hiếm nối gắn dính với nhau tạo thành một củ “sâm khủng” rất đẹp mắt. Ảnh: Dân Việt. “Vua sâm” Hồ Văn Du ở xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, bên gốc sâm 10 năm tuổi trong khu vườn sâm giữa đại ngàn Ngọc Linh. Củ sâm Ngọc Linh 10 năm tuổi nặng 0,2 kg có giá gần 10 triệu đồng.