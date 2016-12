Chiêm ngưỡng những cây thông Noel lộng lẫy nhất thế giới năm 2016

Rome, Italy: Khung cảnh về đêm ở Rome vốn lộng lẫy nhờ đèn chiếu sáng của đấu trường La Mã Colosseum, nay càng thêm hấp dẫn với cây thông Noel lộng lẫy. Frankfurt, Đức: Tại Đức, khu chợ Giáng sinh ở Frankfurt là nơi luôn thu hút du khách với cây thông Noel trang hoàng nổi bật. Tallinn, Estonia: Một cây thông Giáng sinh đã được thiết lập tại Quảng trường Town Hall của Tallinn, bên cạnh Tòa thị chính, kể từ năm 1441. Đây được cho là cây Giáng sinh đầu tiên được trưng bày ở châu Âu. Prague, CH Czech: Năm nay, quảng trường Old Town của Thủ đô Prague bừng sáng hơn các dịp lễ khác nhờ có cây thông Noel siêu lớn mua từ Pecka, một thị trấn nằm ở phía đông bắc Prague. Rio de Janeiro, Brazil: Cây thông cao 85 m bằng khung kim loại được dựng nổi trên đầm Rodrigo de Freitas lập kỷ lục Guinness là cây thông nổi lớn nhất thế giới. Đèn màu sẽ được thắp sáng trên cây vào mỗi tối trong suốt kỳ Giáng sinh. Đây cũng là nơi thành phố Rio de Janeiro tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới. Thành phố Mexico, Mexico: Cây thông tuyệt đẹp trước cửa trang tâm Plaza de la Constitución Mexico City, được bao phủ trong đồ trang trí đầy màu sắc. Strasbourg, Pháp: Khu chợ Giáng sinh đầu tiên ở Strasbourg được cho là tổ chức vào năm 1570. Người dân nơi đây đã tổ chức lễ hội lớn nhất năm tại quảng trường trung tâm kể từ đó và không thể thiếu cây thông Noel. London, Anh: Cây thông Giáng sinh được đặt tại Quảng trường Trafalgar ở London kể từ năm 1947. Nó là một cây vân sam 50 tuổi. Brussels, Bỉ: Cây thông này nằm ngoài tòa nhà Brussels Grande Place. Cây thông Noel này được từ rừng Ardennes, được trang hoàng với ánh đèn xanh lấp lánh. New York, Mỹ: Một trong những cây thông Noel nổi tiếng nhất thế giới nằm tại trung tâm Rockefeller (New York) được trang hoàng với hơn 50.000 chiếc đèn LED. Năm nay, cây thông cao 28 m được lấy từ thành phố Oneonta, bang New York. Brisbane, Australia: Tháng 12 là thời điểm Brisbane bừng lên sức sống khi chương trình ánh sáng ở tòa thị chính được lắp đặt. Năm nay, dự án trình diễn ánh sáng 3D kỳ ảo Nutcraker tô thêm sắc màu cho tòa thị chính và ngay cạnh đó là cây thông Noel cao gần 20 m. Moscow, Nga: Giáng sinh là thời gian lý tưởng nhất để đến Nga, dù kỳ nghỉ này được tổ chức từ 7/1 theo lịch Julian. Nếu có dịp tới Thủ đô Moscow dịp Noel, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cây thông Noel cao gần 17m nằm giữa quảng trường tuyết trắng Manezh. Orchard Road, Singapore: Dù không có tuyết rơi ở Singapore nhưng đảo quốc này vào kỳ Giáng sinh dường như cũng biến thành "vùng đất thần tiên". Tuyến đường trung tâm Orchard Road dịp này rực rỡ hơn bao giờ hết với cây thông khổng lồ treo hàng nghìn đèn màu nhấp nháy. Budapest, Hungary: Vào mỗi mùa Giáng sinh, khung cảnh tuyệt đẹp tại nhà thờ St. Steven Basilica lại thu hút khoảng 700.000 du khách tham quan.

