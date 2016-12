Cận cảnh gà Hồ “sách đỏ” tiến vua nức tiếng Việt Nam

Ông Nguyễn Đăng Chung – Chủ nhiệm câu lạc bộ nuôi gà Hồ Lạc Thổ (làng Lạc Thổ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết: Từ xa xưa, gà Hồ đã có tiếng dành để cung tiến cho vua ngự tiệc. Đến nay, do đang bị suy kiệt, gà Hồ được đưa vào sách đỏ để bảo tồn. Nhưng trước nhu cầu của thị trường, người dân Lạc Thổ đã nhân nuôi, lai tạo thêm để có gà bán cho khách vào các dịp lễ, Tết. Cũng theo ông Chung, hiện, gà Hồ đã có nhiều nơi mua giống ở Lạc Thổ về nuôi, lai tạo, song, nếu khách muốn tìm được gà Hồ chính gốc thuần chủng thì chỉ có ở Lạc Thổ mới có, vì tại đây, người dân có bí quyết nuôi và luyện gà riêng mà không đâu có được. Tại thủ phủ nuôi gà Hồ ở Lạc Thổ, trung bình mỗi cân gà Hồ có giá từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng. Để cung cấp cho thị trường tết nguyên đán Ất Mùi 2015 năm nay, làng Lạc Thổ có khoảng gần 1.000 gà Hồ. Trong đó, gà trống hàng biếu có gần 200 con với giá từ 1,5 – 3 triệu đồng/con. Theo ông Chung, một con gà Hồ thuần chủng, mẫu mã đẹp phải có đầu to, màu mã lĩnh (đen) hoặc màu mận chín, mào sít… …chân to, cao trường, màu da như hạt đỗ nành… …đuôi nơm… …cân nặng từ 5kg trở lên mới phát triển đủ, cho chất lượng thịt ngon nhất. Gà Hồ cũng đẻ trứng giống các loại gà thường, song, do thân hình và chân to, khỏe nên không ấp được trứng. Các chủ trại gà Hồ ở Lạc Thổ phải mua gà Tây về để ấp, nhưng tỷ lệ nở cũng kém nên việc nhân đàn còn hạn chế. Gà Hồ tuổi trưởng thành thường có ít lông, giống gà chọi thường. Gà Hồ được chủ tích cực chăm sóc, cho ăn ngô, thóc để có thân hình, mẫu mã đẹp.

