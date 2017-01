7 thương hiệu nổi tiếng có thể bị khai tử trong năm 2017

1. Virgin America

Tháng 4/2016, Alaska Airlines công bố sẽ mua lại Virgin America, trở thành hãng hàng không lớn thứ 5 tại Mỹ. Tháng 12/2016, thương vụ chính thức hoàn tất. Tuy nhiên, Alaska vẫn chưa quyết định sẽ vận hành 2 hãng hàng không với 2 tên thương hiệu khác nhau hay hợp nhất vào thành Alaska Airlines. Hiện hãng này đang tiến hành nghiên cứu thị trường dựa trên dữ liệu khách hàng để xác định thương hiệu nào giá trị hơn. Kết quả sẽ được công bố vào đầu năm 2017. Nếu Alaska Airlines không dùng thương hiệu Virgin, đây là sẽ là thương vụ hợp nhất thương hiệu mới nhất trong ngành hàng không Mỹ. Và nếu vậy, thương hiệu nổi tiếng Virgin America chính thức bị xóa sổ. 2. Dodge Viper Dodge Viper là một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong dòng xe thể thao. Thương hiệu 25 năm tuổi của Chrysler này sẽ sớm biến mất trong năm 2017. Trong 11 tháng đầu năm 2016, Chrysler chỉ bán được 571 chiếc Viper tại Mỹ và 48 chiếc tại Canada. Trong tháng 6, công ty này tuyên bố model 2017 sẽ là phiên bản của cùng của Viper và dừng sản xuất dòng xe này trong năm 2017. 3. Scottrade Tháng 10/2016, hãng môi giới TD Ameritrade và ngân hàng Toronto-Dominion tuyên bố sẽ mua lại hãng môi giới giảm giá Scottrade với giá 4 tỷ USD. Có trụ sở tại St. Louis, bang Missouri, Mỹ, Scottrade đi vào hoạt động từ năm 1980. Theo 24/7 Wall St., mức lợi nhuận eo hẹp của ngành môi giới được cho là nguyên nhân của thương vụ này. Công ty thành lập sau thương vụ sẽ có hơn 10 triệu tài khoản và tài sản trị giá gần 1.000 tỷ USD. Nhà sáng lập, CEO Rodger Riney của Scottrade cho biết tình hình kinh doanh trong ngành môi giới hiện rất cạnh tranh và quy mô lớn sẽ giúp giảm chi phí. Trung tâm Scottrade tại St. Louis sẽ được đổi trung tâm TD Ameritrade. 4. Pebble Pebble là câu chuyện về công ty khởi nghiệp tại thung lũng Silicon đánh bại Apple, Google và các đối thủ khác trên thị trường đồng hồ thông minh. Nhưng không may, cuối cùng Pebble lại thất bại hoàn toàn trên thị trường này. Tháng 4/2012, Pebble tung ra chiến dịch Kickstarter huy động được hơn 10 triệu USD chỉ trong 1 tháng. Chiếc đồng hồ đầu tiên của Pebble chạy trên hệ điều iOS hoặc Android ra mắt năm 2012, vượt xa các đối thủ cạnh tranh lớn. Sự kiện Apple chuẩn bị ra mắt Apple Watch vào tháng 4/2016 giúp tăng sự quan tâm của người dùng đối với thị trường đồng hồ thông minh và cũng đẩy cao nhu cầu đối với sản phẩm cảu Pebble - một lựa chọn thay thế rẻ tiền hơn. Tuy nhiên, sau thời gian tăng vọt ban đầu, doanh số của Pebble giảm mạnh. Tháng 3/2016, Pebble phải sa thải 25% nhân viên. Tháng 12, đối thủ Fitbit trả 40 triệu USD để mua lại hãng này. Hiện Pebble không còn sản xuất hay bán các sản phẩm của mình trên thị trường. 5. The Limited The Limited là thương hiệu mới nhất bị khai tử do sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng và doanh số bán hàng tại các trung tâm thương mại sụt giảm. The Limited là thương hiệu thuộc L Brands, công ty với các thương hiệu hàng đầu như Victoria’s Secret và Bath & Body Works, hiện là sở hữu của Sun Capital Partners. Các hoạt động gần đây cho thấy The Limited đang đứng trên bờ vực phá sản. Hãng này thuê nhiều cố vấn pháp lý để giúp tái cơ cấu nợ, đồng thời nhờ đến các hãng luật để thanh lý tài sản và hàng tồn. Một dấu hiệu nữa là chương trình giảm giá 50% cuối cùng trên các gian hàng trực tuyến của hãng. Theo 24/7 Wall St., sau hơn 50 năm hoạt động, The Limited có khả năng cao sẽ đóng cửa trong năm 2017. 6. Yik Yak Yik Yak là một trong những những mạng xã hội phát triển nhanh nhất. Đây là ứng dụng tin nhắn cho phép người dùng đăng tải ẩn danh. Mô hình này phổ biến tại các trường đại học, nơi người dùng có thể buôn chuyện và chia sẻ thông tin về các sự kiện nóng. Không lâu sau khi huy động được 62 triệu USD và được định giá 400 triệu USD, lượng người dùng ứng dụng này bắt đầu giảm. Tháng 9/2014 Yik Yak là ứng dụng iOS được tải nhiều thứ 3 tại Mỹ, nhưng tới tháng 4/2016, ứng dụng này đã tuột khỏi top 1.000. Cùng lúc đó, giám đốc công nghệ của Yik Yak rời công ty. Tháng 12/2016, công ty này sa thải 60% nhân viên. Theo giới quan sát, những thay đổi về giao diện và chức năng của ứng dụng này là một trong những nguyên nhân khiến lượng người dùng giảm. Việc đăng tải ẩn danh là nhân tố quyết định thành công của ứng dụng này, nhưng tháng 3/2016, Yik Yak lại yêu cầu người dùng tạo tài khoản mới được sử dụng. Theo 24/7 Wall St., ứng dụng này sẽ không bước qua được năm 2017. 7. Time Warner Cable

Tháng 5/2016, Time Warner Cable và Charter Communications hoàn tất một trong nhiều thương vụ sáp nhập giữa các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu và nội dung.

Trong nhiều năm qua, Time Warner có những thay đổi lớn về cơ cấu và chủ sở hữu, một phần do xu hướng xem phim trên internet và dịch vụ streaming TV như Netflix, Hulu, Amazon Video, HBO Go, và HBO Now. Sau sáp nhập, hãng truyền hình cáp lớn thứ 2 tại Mỹ này sẽ đổi tên thành Spectrum.

Theo 24/7 Wall St., việc khai tử thương hiệu Time Warner Cable có thể bắt nguồn từ dịch vụ khách hàng quá kém. Mọi dấu hiệu nhận diện thương hiệu này sẽ biến mất vào cuối năm 2017.