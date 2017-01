Chớ dại đặt máy tính xách tay trên đùi!

Hỏi: Máy tính xách tay (laptop) khi dùng thường rất nóng. Vậy nếu để trên đùi có ảnh hưởng gì không? - Nguyễn Lan Anh (Hà Đông, Hà Nội).

Ảnh minh họa.

KS Phạm Minh Đức, Công ty Cổ phần công nghệ An Phú tư vấn: Laptop tùy vào từng loại máy, đời máy, hãng sản xuất mà có thể có độ nóng khác nhau khi sử dụng. Bên cạnh đó, trong máy tính cũng có nhiều bộ phận tỏa nhiệt, ví dụ như CPU, quạt tản nhiệt hay pin. Thông thường các máy có độ nóng khoảng 40 - 45 độ C, tùy từng bộ phận. Thậm chí một số loại máy tính cũ có thể nóng quá mức do hỏng quạt tản nhiệt, nhiệt độ máy có thể cao hơn nữa.

Một số người khi sử dụng laptop thường đặt lên đùi, hoặc vừa nằm vừa kê laptop lên giữa vùng bụng và đùi để dùng, thậm chí mùa rét lại có người còn kê cả máy lên chăn. Những cách dùng này khiến laptop không thoát nhiệt được nên dễ dẫn đến tình trạng ủ nhiệt. Lúc này độ nóng có thể lên đến 60 - 70 độ C, có thể dẫn đến nguy cơ làm hư hại máy, giảm độ bền tuổi thọ các linh kiện, thậm chí có thể gây cháy nổ pin, mất an toàn cho người sử dụng.