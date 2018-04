Thứ quyết định vận mệnh sang hèn của mỗi người

Học cách nhận sai



Con người thường hay không muốn nhận sai, việc gì cũng có thể đổ lỗi cho người khác, luôn cho rằng mình đúng. Tuy nhiên, việc không nhận sai chính là một sai lầm.

Đối tượng mà chúng ta nhận sai có thể là bố mẹ, bạn bè, con cái chúng ta, những người trong xã hội, thậm chí là cả những người đối xử không tốt với mình. Nhận sai không khiến chúng ta mất đi cái gì mà ngược lại, việc này cho thấy bạn là người biết điều và độ lượng.

Học nhận sai là một điều tốt, là một kiểu tu hành.

Học cách mềm mỏng

Răng của con người luôn cứng và cái lưỡi của chúng ta luôn mềm.

Đi đến hết cả cuộc đời, răng có thể rụng hết nhưng lưỡi thì không, vì thế, chúng ta cần phải học cách mềm mại, uyển chuyển như cái lưỡi kia vậy. Có như thế, đời người mới có thể trường cửu, cứng nhắc chỉ thua thiệt mà thôi.

Tâm địa thuần khiết dịu dàng là tiến bộ lớn nhất trong việc tu hành.

Biết nhún nhường, nhẫn nhịn

Đừng đôi co với đời, cũng đừng hơn thua với người. Bạn biết không, chỉ một chút nhún nhường có thể biến nguy thành an, chỉ một chút nhẫn nhịn sẽ biến chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư không. Chính chữ Nhẫn là bùa bình an giúp bạn tránh khỏi mọi thị phi, gian trá trên đời.

Khéo léo trong giao tiếp

Giao tiếp không chỉ là trò chuyện mà nó còn ý nghĩa nhiều hơn thế. Bạn biết không, ngôn ngữ giao tiếp tinh tế nhất chính là ánh mắt. Đôi khi chẳng cần nói lời nào mà chỉ cần nhìn sâu vào đáy mắt của nhau người ta đã hiểu đối phương muốn gì.

Lời nói thốt ra phải có trọng lượng, phải có ý nghĩa và hàm ý. Đừng nói lời vô nghĩa.

Biết buông bỏ

Những thứ là của mình bạn hãy biết cách trân trọng, nâng niu và giữ gìn cẩn thận kẻo khi vuột mất bạn có hối hận cũng muộn màng. Ngược lại, nếu nhận ra có thứ không phải của mình bạn hãy học cách buông bỏ. Hãy nới lỏng bàn tay, buông xuôi để vạn vật trở về bản ngã của chính nó.

Học cách cảm động

Nhìn thấy điểm tốt của người khác, bạn hãy lấy đó làm vui. Thấy người tốt việc tốt, hãy biết cảm động.

Cảm động là biểu hiện của một trái tim từ bi bác ái. Trong vài chúc năm sống trên đời, sẽ có rất nhiều việc, rất nhiều câu nói có thể khiến chúng ta cảm động, vì thế, chúng ta cũng hãy nỗ lực tìm cách để người khác cảm động trước bản thân mình.

Học cách tồn tại

Con người để tồn tại phải duy trì một sức khỏe dồi dào. Có sức khỏe không chỉ tốt cho bản thân mà còn khiến bạn bè, người thân yên tâm. Cũng vì thế mà việc bạn khỏe mạnh cũng chính là một hành vi hiếu kính với cha mẹ.