U23 Việt Nam: “Câu chuyện cổ tích đong đầy giấc mơ!“

Có lẽ đã từ lâu lắm rồi người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới có một ngày vui như hôm nay. Chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước đối thủ mạnh, cựu vương của châu lục - U23 Iraq đã khiến biết bao con tim như vỡ òa trong sung sướng, hạnh phúc và tự hào. Từ giây phút hậu vệ Tiến Dũng thực hiện thành công quả luân lưu cuối cùng thì cùng lúc đó "triệu trái tim Việt cũng nghẹn lời rồi đây!". Tác giả Luân Kaka đã "xuất khẩu thành thơ", gửi đến toàn thể cầu thủ, ban huấn luyện U23 Việt Nam những lời ngợi khen vô cùng ý nghĩa. Không tin vào mắt mình khi chứng kiến các cầu thủ thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng nghẹt thở, nhiều cư dân mạng, người hâm mộ đã nghĩ mình đang trong mơ. Trong khoảnh khắc niềm vui vỡ òa, độc giả Văn Hoàn viết: "Có phải tôi đang bị điên không? Vì người ta bảo tôi thật điên rồ khi có suy nghĩ VN sẽ thắng, vì tôi đã xem một trận đấu thật điên rồ. Vì chúng ta đã thắng thật điên rồ. Và ngày mai cả thế giới sẽ giống tôi. Thật điên rồ vì không hiểu điều gì đã xảy ra?". Còn độc giả Lý Hoàng Hon lại viết: "Đội tuyển nhiều lần thất bại có lúc tôi muốn từ bỏ niềm đam mê của mình nhưng đó là không thể vì tôi là người Việt Nam... Hôm nay thật sự cảm ơn các bạn đã mang đến niềm tự hào cho dân tộc Việt!". "Ao làng thua chú Thái Lan. Mà ra châu lục giành vàng mới hay! Tự tin chiến thắng bao người ngất ngây. Một trang sử mới từ đây. Câu chuyện cổ tích đong đầy giấc mơ"... Đã có rất nhiều "lời vàng ý ngọc" đã được người hâm mộ gửi gắm vào những bài thơ chúc mừng cho U23 Việt Nam. Và để có được thành quả ấy, thầy trò HLV Park Hang-seo đã phải trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn mà trong đó có sự xuất hiện của những "người hùng" thực sự. Điểm nhấn đầu tiên trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam chính là cách nhập cuộc của các cầu thủ. 15 phút đầu hiệp 1 là thời điểm U23 Việt Nam chơi bóng rất tự tin và chủ động trong mọi tình huống. Bàn thắng ở phút 13 của Công Phượng mang tính chất vô cùng quan trọng, tác động trực tiếp tới tinh thần cũng như cách triển khai thế trận của U23 Việt Nam trong thời gian còn lại của trận đấu. Cách đánh phủ đầu của chúng ta đã có hiệu quả khi ở những phút sau bàn thắng đầu tiên, U23 Iraq chơi rất bế tắc. Có khởi đầu tốt đẹp nhưng U23 Việt Nam đã gặp khó khăn ở nửa sau hiệp 1, đặc biệt là sau tình huống trọng tài người Australia - ông Chris Beath, cho U23 Iraq hưởng quả phạt đền sau tình huống Xuân Mạnh phạm lỗi không rõ ràng với cầu thủ đối phương. Tận dụng cơ hội này, U23 Iraq đã san bằng tỷ số. “Tình huống đó, nếu cầu thủ U23 Việt Nam không tác động, tiền đạo Iraq cũng chưa chắc ghi được bàn. Tác động của cầu thủ U23 Việt Nam cũng chưa rõ ràng. Thổi quả 11 m dẫn tới bàn thắng cho một bên là việc các trọng tài phải cân nhắc cực kỳ. Thực ra, trọng tài có cơ sở để bắt lỗi ấy nhưng quyết định phạt đền vẫn không thuyết phục. Nếu tôi là trọng tài, tôi sẽ không bao giờ thổi quả đó”, Cựu Còi vàng Việt Nam Dương Mạnh Hùng bình luận. Quả phạt đền "khó hiểu" mà U23 Iraq được hưởng đã khiến nhiều khán giả, người hâm mộ và cư dân mạng Việt Nam bức xúc. Trên mạng xã hội, ngay sau khi tình huống diễn ra, rất nhiều những lời phê phán, chê bai trọng tài người Australia đã được cập nhật. Anh Đặng Tuấn Minh ở Quận 2, TP HCM còn thẳng thắn chia sẻ: "Việc xếp trọng tài người Australia bắt trận này là không hợp lý và có gì đó 'không ổn', khi mà Australia đã bị chính U23 Việt Nam loại từ vòng trước cơ mà!". Ngoài tình huống cho U23 Iraq hưởng phạt đền, trọng tài giám sát trận đấu vừa qua còn gây tranh cãi khi bỏ qua một tình huống cầu thủ Iraq việt vị. Rất may trong tình huống đó, thủ môn Tiến Dũng đã tỉnh táo, đổ người phá bóng, cứu cho U23 Việt Nam khỏi một bàn thua không đáng có nữa. Trên fanpage U23 Việt Nam, nickname Nguyễn Trường Sơn còn chỉ ra được một số "điểm bất thường" trong việc giám sát và phán xét các tình huống trong trận đấu của các trọng tài. Anh Sơn cho rằng, ở loạt sút luân lưu, thủ môn Iraq đã bắt phạm luật trong tất cả các tình huống. Tuy nhiên sau khi trận đấu kết thúc, anh Sơn vẫn có thể tự hào: "Các chiến binh của chúng ta đã bình tĩnh tung ra những cú sút hoàn hảo và sự bình tĩnh mang tính chất quyết định lịch sử của thủ môn Tiến Dũng đã làm nên điều kỳ diệu!". Thêm một lần nữa, U23 Việt Nam thành công với lối chơi "xe buýt 2 tầng". Đối đầu với các cầu thủ có thể lực, thể hình vượt trội hơn, các cầu thủ Việt Nam đã chủ động chơi phòng ngự, phản công. Trước các đường lên bóng của cầu thủ Iraq, hàng phòng ngự và tuyến giữa của U23 Việt Nam đưa ra được các phương án bắt người, cắt bóng rất nhanh và chuẩn xác. Dấu ấn chiến thuật này được xem là phần cốt lõi làm nên chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. "Phép màu" của "phù thủy" Park Hang-seo! Trận đấu với Iraq đã chứng minh rất rõ khả năng của vị HLV người Hàn Quốc. Hai sự thay đổi người của ông trước trận đấu và cả những pha thay người ở trên sân đều mang đến những thay đổi mang tính bước ngoặt. Văn Đức có một kiến tạo và một bàn thắng bùng nổ cầu trường ở hiệp phụ. Đức Chinh ngỡ là "tiền đạo phòng ngự" nay đã đánh bại hàng thủ cao to của U23 Iraq. Mọi quyết định của HLV Park Hang-seo vừa qua đều rất chính xác. "Người hùng" - có lẽ sẽ là cách gọi của nhiều người hâm mộ khi nhắc đến thủ môn Tiến Dũng của U23 Việt Nam. Suốt trận, Tiến Dũng luôn chơi rất xuất sắc, ra vào hợp lý, phản xạ nhanh và đặc biệt, anh đã tỉnh táo bắt bài cầu thủ Iraq trong quả sút luân lưu đầu tiên, trực tiếp làm nên chiến thắng cuối cùng cho ĐT U23 Việt Nam. Cảm xúc của người hâm mộ, khán giả nhà chính là điều không thể không nhắc đến trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam. Khán giả đã nhiều lần như muốn "vỡ tim" khi đội nhà vượt lên dẫn trước rồi lại bị gỡ hòa và đối thủ nâng tỷ số lên 2-1... Và đến khoảnh khắc Tiến Dũng sút thành công quả luân lưu cuối cùng, cảm xúc của triệu người dân Việt Nam như vỡ òa. Đỗ Tố Quỳnh, sinh năm 1994, sinh viên ĐH KHXH&NV đã vừa khóc vừa chia sẻ: "Thủ môn Tiến Dũng thực sự là người hùng của cả đội. Nhìn anh bình tĩnh đón bắt quả luân lưu là đủ thấy được tinh thần, sự quả cảm của cả đội!". Ảnh: Zing.vn. Sự phấn khích, mừng vui với chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam còn được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Sau khi trận đấu kết thúc, khắp các fanpage, khắp các trang cá nhân... tràn ngập các dòng cảm thán, hình ảnh lá cờ Tổ quốc và những status thể hiện niềm vui, niềm tự hào khi lần đầu tiên U23 Việt Nam lọt vào top 4 đội bóng mạnh nhất châu lục. Nickname Hoàng Văn Lộc viết: "Tuyệt quá Việt Nam ơi. Tự hào tôi là người Việt Nam! Đội chúng ta đá quá hay, xem mà như nghẹt thở! Nhưng cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về chúng ta, những người xứng đáng nhất!".

Mời quý độc giả xem video Loạt sút 11 m giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq

