Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Đã có lúc giấc mơ bóng đá như vỡ nát

Tối 20/1 có thể coi là kỉ niệm cực tuyệt vời với toàn đội U23 Việt Nam và cả NHM nước nhà. Đặc biệt, nhiều người sẽ còn phải nhắc tới cái tên Bùi Tiến Dũng, thủ thành đã cản phá thành công loạt penalty của U23 Iraq để các đồng đội viết tiếp câu chuyện cổ tích tại VCK U23 châu Á. Sinh ra lớn lên tại Thanh Hóa, thủ môn Bùi Tiến Dũng có gốc là người Mường, quê ở làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Về cặp anh em Tiến Dũng, Tiến Dụng báo chí đã từng rất nhiều lần nhắc đến họ, từ việc dùng chung một tài khoản ngân hàng cho đến việc Tiến Dũng đã mang chiếc áo số 6 của người em mình thi đấu tại VCK U20 World Cup diễn ra tại Hàn Quốc vừa qua khi Tiến Dụng không thể góp mặt vì chấn thương. Ngay từ bé, Bùi Tiến Dũng và em trai mình đều yêu bóng đá và mơ ước thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ban đầu xuất phát ở vị trí trung vệ của đội bóng phong trào thuộc công ty năm 2010, nhưng sau đó, Tiến Dũng bị đẩy về bắt gôn do đội bóng thiếu người. Năm 2012, đội bóng kia bị giải tán, Tiến Dũng về quê với giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp gần như vỡ nát. Khi lò đào tạo PVF tuyển người, Tiến Dũng lại không được chọn khi đã quá 1 tuổi còn người em của mình là Tiến Dụng lại trúng tuyển để "nam tiến" ăn tập. Giấu đi nỗi buồn của bản thân, thủ thành người Thanh Hóa ở lại quê và đặt hết niềm tin thành tài vào người em trai của mình. Về quê, Dũng làm việc đồng áng để phụ giúp gia đình nhưng khi nông nhàn, người hùng của U23 Việt Nam sau này đã xin thêm việc để kiếm thêm thu nhập, cải thiện kinh tế khi mới 15 tuổi. Khi đã từ bỏ giấc mơ bóng đá, thì món quà lại đến với Tiến Dũng khi nhờ lời tác động của các HLV PVF, BLĐ CLB Thanh Hóa tạo cơ hội cho thủ thành này được ăn tập và thử việc tại CLB quê hương. Dù chỉ là thủ môn thứ hai sau Nguyễn Thanh Thắng nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn miệt mài tập luyện và lọt vào mắt xanh của HLV Hoàng Anh Tuấn người được chỉ đạo "cầm" U19 Việt Nam tiếp nối thành công của lứa Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh. Ban đầu, Bùi Tiến Dũng chưa bao giờ dám mơ, mình sẽ là người được đứng trong khung thành đội U19 vì các thủ môn khác đều rất khá. Khi thủ môn số một phải chia tay đội vì một lý do bất khả kháng, HLV Hoàng Anh Tuấn còn cho triệu tập gấp một thủ môn trẻ khác. Nhưng đã xảy ra một sai số là khi đăng ký danh sách dự phòng, chả hiểu do lỗi đánh máy hay vì lý do nào khác mà không có tên người được bổ sung. Về mặt thủ tục, thủ môn mới coi như bị loại. Qua những sự việc ấy, nhiều người đánh giá số phận đã dành riêng cho Bùi Tiến Dũng một cơ may. Thực tế, thỉnh thoảng, mọi người vẫn hay trêu Dũng là được đánh đổi bởi lỗi đánh máy. Nhưng từ trong ý thức của mọi người, ai cũng hiểu Dũng xứng đáng được nhận phần thưởng bởi Dũng kiên trì, không tự ái vặt, rất chịu thương chịu khó và ý chí phấn đấu cao ngùn ngụt. Ở giải U19 châu Á 2016, Bùi Tiến Dũng đã thể hiện sự xuất sắc đến mức khó tin và sự xuất sắc của toàn đội khiến người hâm mộ quê nhà cảm động đến rơi nước mắt. Để nhận xét về người hùng của U23 Việt Nam - Bùi Tiến Dũng, các HLV trong nước đều đánh giá điểm 10 bởi đây là một thủ môn có trách nhiệm với công việc. Thủ môn này thường xuyên nghiên cứu rất kĩ những băng ghi hình của các đối thủ trước khi xung trận và điều đó đã mang đến hiệu quả trong từng trận đấu mà thủ thành người Thanh Hóa này được đứng trong khung gỗ. Trong giải U23 châu Á năm nay, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ: "Trước khi vào giải, chúng tôi tự nhủ sẽ phải làm được một điều gì đó chứ không cam phận lót đường. Chúng tôi đã làm được nhờ sức mạnh tập thể, tính gắn kết và sự hy sinh của từng cá nhân". Nhận xét về cuộc sống bên ngoài, chị Trần Trinh người coi Tiến Dũng như em trai nhận xét: "Tiến Dũng rất kín tiếng, không như một số cầu thủ đã có người yêu thì Bùi Tiến Dũng lại chăm chỉ luyện tập để tham gia nhiều giải đấu đỉnh cao. Dù vậy Dũng là người em rất tình cảm và sống chan hòa với mọi người và không ai chê trách người em này bất cứ một vấn đề gì dù tuổi đời còn rất trẻ". Kỉ niệm đáng nhớ nhất của Bùi Tiến Dũng đó là anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa U20 Việt Nam và U23 New Zealand. Cũng theo thống kê của FIFA thì thủ thành của U20 Việt Nam là 1 trong 3 thủ môn cứu thua nhiều nhất tại vòng bảng U20 World Cup với 13 lần. Sau những trải nghiệm tại Sea Game cho đến U20 World Cup, Bùi Tiến Dũng được kì vọng sẽ là một thủ thành vững chãi trong khung thành của các đội tuyển bóng đá của Việt Nam. Mời quý độc giả xem clip U23 Việt Nam vượt qua U23 Iraq (5-3) vào Bán kết U23 châu Á 2018 - Nguồn: VTV6

