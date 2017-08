Sự thật chuyện Công Phượng giải nghệ sau thất bại SEA Games 29

Sau trận thảm bại 3-0 trước Thái Lan, cánh cửa tiến sâu vào SEA Game 29 của đội tuyển Việt Nam đã chính thức khép lại. Chiều 24/8, HLV Hữu Thắng đã xin từ chức và ngay sau đó, Công Phượng có phản ứng bất ngờ khiến nhiều người giật mình. Ảnh: Goal Cụ thể trên một trang có nhân có tên Nguyễn Công Phượng đã có dòng chia sẻ gây sốc khi tiết lộ ý định từ giã sân cỏ vì để thua quá cách biệt trước Thái Lan. Trang Facebook này viết vội: 'Tạm biệt Sea Games. Chúng ta thắng giòn giã những trận đầu tiên bằng phong độ để rồi để thua người Thái bởi đẳng cấp thực sự của chúng ta thua kém họ một bậc. Biết giải thích thế nào với hàng triệu trái tim của người hâm mộ đây. Có nên chăng một lời từ giã sân cỏ." Ảnh: Facebook Trước dòng trạng thái do tài khoản Nguyễn Công Phượng đăng tải, dân mạng đã gửi hàng ngàn bình luận an ủi và khuyên nhủ. Có không ít dân mạng cho rằng thất bại tại SEA Games 29 lần này không phải là tất cả, và động viên nam cầu thủ cố gắng vượt qua. Ảnh: Tiền Phong Tuy nhiên, nếu quan sát và tìm hiểu kỹ, tài khoản cá nhân có tên "Nguyễn Công Phượng" trên hoàn toàn không phải của cầu thủ Nguyễn Công Phượng và dòng trạng thái kia có thể chỉ là trò "câu like" của một thành viên nào đó. Cầu thủ người Nghệ An cũng xác nhận anh hoàn toàn không viết status gây tranh cãi trên. Cư dân mạng cần cẩn trọng, tìm hiểu kỹ nguồn gốc của các dòng status liên quan đến các cầu thủ U22 Việt Nam để tránh bị "dắt mũi". Ảnh: Goal. Quay trở lại với trận thua U22 Thái Lan khiến U22 Việt Nam mất vé đi tiếp tại kỳ SEA Games lần này, ngoài tội đồ Minh Long thì Công Phượng cũng là cái tên hứng chịu búa rìu dư lư luận. Cầu thủ gốc Nghệ An này đã đá quả đá phạt đền thất bại gây phản ứng bởi anh vốn là nhân tố được người hâm mộ kỳ vọng nhiều nhất. Ảnh: Tổ Quốc. Hơn thế, cơ hội đá phạt đền được cho là sẽ vựt dậy tinh thần của đội tuyển khi bị Thái Lan dẫn trước, thế nhưng Công Phượng đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội tuyển. Ảnh: Goal Ngay sau khi thực hiện không thành công quả phạt đền cảm giác của người hâm mộ dành cho Công Phượng đó là thất vọng, hụt hẫng, giận dữ và cả bức xúc. Ảnh: VOV Không chỉ có Công Phượng mà chính HLV Hữu Thắng cũng đã lên tiếng nhận hết trách nhiệm, đồng thời tuyên bố từ chức. Ảnh: Webthethao Tuy nhiên, động thái này của vị HLV đồng hương của Công Phượng không hề khiến cho dư luận được xoa dịu và cơn bão bình luận tiêu cực vẫn đang hướng đến ông và cầu thủ U22 Việt Nam. Ảnh: Troll Bóng Đá Rất nhiều lời chỉ trích hướng về U22 Việt Nam nói chung và cá nhân Công Phượng sau thất bại tại sân chơi SEA Games. Ảnh: Nguyễn Nam

