"Phát cuồng" Vũ Văn Thanh U23 Việt Nam nhưng các fan đã biết điều này?

Vũ Văn Thanh sinh năm 1996, là một trong những gương mặt chơi nổi bật nhất của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á vừa rồi, góp công không nhỏ vào những chiến thắng quan trọng của toàn đội và chặng đường khó khăn vừa qua. Thi đấu tốt là vậy nhưng ít ai biết rằng Văn Thanh từng gặp rất nhiều bất trắc trong quá trình tập luyện trước đây. Văn Thanh từng từ chối khi nhận lời mời vào học viện bóng đá HAGL JMG do không muốn rời xa gia đình. Cầu thủ sinh năm 1996 chỉ đồng ý lên Pleiku khi Văn Toàn và Văn Sơn, hai đồng đội của anh tại đội bóng đá nhi đồng Hải Dương trúng tuyển. Thanh từng thuộc nhóm cầu thủ "đội sổ" trong kì thi sát hạch của lứa cầu thủ HAGL JMG khóa một. Anh bị "đúp" và phải xuống tập luyện cùng các em ít tuổi hơn ở khóa hai. Văn Thanh có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau như hậu vệ phải, hậu vệ trái, tiền vệ trung tâm, tiền vệ biên và thậm chí cả tiền đạo. Tại VCK U23 Châu Á 2018, cầu thủ 21 tuổi được bố trí thi đấu ở cả vị trí biên phải và biên trái. Anh thi đấu ổn định và đóng góp vào chiến tích giành ngôi vị Á quân của đội nhà.Vũ Văn Thanh U23 Việt Nam được các huấn luyện viên đánh giá cao ở những nỗ lực và quyết tâm trong tập luyện cũng như thi đấu. HLV Hữu Thắng từng nhận xét cầu thủ sinh năm 1996 là một chiến binh thực thụ trong đội hình tuyển Việt Nam. Trong mỗi buổi tập, Văn Thanh thường dành thêm thời gian để luyện tập những quả phạt trực tiếp và những tình huống phạt đền. "Số 17" đã thực hiện thành công cả hai quả luân lưu trong hai chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Iraq và U23 Qatar. Cầu thủ sinh năm 1996 từng được CLB Vojvodina của Serbia mời sang thử việc vào giữa năm 2016 vừa qua. Tuy nhiên, anh không thể nhận lời do bận tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam tham dự vòng loại U23 Châu Á 2018 và Sea Games 29. Chính Văn Thanh đã tự tay xúc tuyết trong tình huống Quang Hải đứng trước quả đá phạt ở trận Chung kết U23 Châu Á 2018. Nhờ đó, cầu thủ của Hà Nội FC có được điều kiện tốt nhất để sút tung lưới đối phương gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam. Văn Thanh khá nghiêm khắc với bản thân trong chuyện ăn uống. Cầu thủ 21 tuổi tự ý thức được chế độ dinh dưỡng vô cùng quan trọng đối với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Văn Thanh khá nghiêm khắc với bản thân trong chuyện ăn uống. Cầu thủ 21 tuổi tự ý thức được chế độ dinh dưỡng vô cùng quan trọng đối với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Xuân Trường từng tiết lộ Văn Thanh rất hay ngủ "nướng". Không chỉ có vậy, hậu vệ sinh năm 1996 thường "ngủ say như chết". Thói quen này khiến anh luôn bị các đồng đội lấy ra làm trò đùa mỗi khi chìm sâu trong giấc. Văn Thanh là một trong năm cầu thủ thi đấu trọn vẹn thi đấu trọn vẹn 630 phút cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á. Ngoài "số 17", bốn cầu thủ còn lại bao gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, trung vệ Đình Trọng, tiền vệ Xuân Trường. Mời quý độc giả xem video Màn ăn mừng cực chất của Văn Thanh - Nguồn: VTV6

Vũ Văn Thanh sinh năm 1996, là một trong những gương mặt chơi nổi bật nhất của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á vừa rồi, góp công không nhỏ vào những chiến thắng quan trọng của toàn đội và chặng đường khó khăn vừa qua. Thi đấu tốt là vậy nhưng ít ai biết rằng Văn Thanh từng gặp rất nhiều bất trắc trong quá trình tập luyện trước đây. Văn Thanh từng từ chối khi nhận lời mời vào học viện bóng đá HAGL JMG do không muốn rời xa gia đình. Cầu thủ sinh năm 1996 chỉ đồng ý lên Pleiku khi Văn Toàn và Văn Sơn, hai đồng đội của anh tại đội bóng đá nhi đồng Hải Dương trúng tuyển. Thanh từng thuộc nhóm cầu thủ "đội sổ" trong kì thi sát hạch của lứa cầu thủ HAGL JMG khóa một. Anh bị "đúp" và phải xuống tập luyện cùng các em ít tuổi hơn ở khóa hai. Văn Thanh có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau như hậu vệ phải, hậu vệ trái, tiền vệ trung tâm, tiền vệ biên và thậm chí cả tiền đạo. Tại VCK U23 Châu Á 2018, cầu thủ 21 tuổi được bố trí thi đấu ở cả vị trí biên phải và biên trái. Anh thi đấu ổn định và đóng góp vào chiến tích giành ngôi vị Á quân của đội nhà. Vũ Văn Thanh U23 Việt Nam được các huấn luyện viên đánh giá cao ở những nỗ lực và quyết tâm trong tập luyện cũng như thi đấu. HLV Hữu Thắng từng nhận xét cầu thủ sinh năm 1996 là một chiến binh thực thụ trong đội hình tuyển Việt Nam. Trong mỗi buổi tập, Văn Thanh thường dành thêm thời gian để luyện tập những quả phạt trực tiếp và những tình huống phạt đền. "Số 17" đã thực hiện thành công cả hai quả luân lưu trong hai chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Iraq và U23 Qatar. Cầu thủ sinh năm 1996 từng được CLB Vojvodina của Serbia mời sang thử việc vào giữa năm 2016 vừa qua. Tuy nhiên, anh không thể nhận lời do bận tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam tham dự vòng loại U23 Châu Á 2018 và Sea Games 29. Chính Văn Thanh đã tự tay xúc tuyết trong tình huống Quang Hải đứng trước quả đá phạt ở trận Chung kết U23 Châu Á 2018. Nhờ đó, cầu thủ của Hà Nội FC có được điều kiện tốt nhất để sút tung lưới đối phương gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam. Văn Thanh khá nghiêm khắc với bản thân trong chuyện ăn uống. Cầu thủ 21 tuổi tự ý thức được chế độ dinh dưỡng vô cùng quan trọng đối với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Văn Thanh khá nghiêm khắc với bản thân trong chuyện ăn uống. Cầu thủ 21 tuổi tự ý thức được chế độ dinh dưỡng vô cùng quan trọng đối với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Xuân Trường từng tiết lộ Văn Thanh rất hay ngủ "nướng". Không chỉ có vậy, hậu vệ sinh năm 1996 thường "ngủ say như chết". Thói quen này khiến anh luôn bị các đồng đội lấy ra làm trò đùa mỗi khi chìm sâu trong giấc. Văn Thanh là một trong năm cầu thủ thi đấu trọn vẹn thi đấu trọn vẹn 630 phút cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á. Ngoài "số 17", bốn cầu thủ còn lại bao gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, trung vệ Đình Trọng, tiền vệ Xuân Trường. Mời quý độc giả xem video Màn ăn mừng cực chất của Văn Thanh - Nguồn: VTV6