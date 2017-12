Ozil khiến fan Arsenal phẫn nộ khi chúc mừng M.U thắng trận

Trận cầu tâm điểm của vòng 15 Premier League khép lại với thắng lợi 3-1 cho đội khách M.U. Arsenal với chuỗi 12 trận thắng liên tiếp trên sân nhà đã không thể ngăn cản một M.U đang có phong độ thăng hoa thời gian gần đây. Sau khi chào khán giả, Mesut Oezil là cầu thủ cuối cùng của Arsenal rời sân. Tuy nhiên, tiền vệ người Đức không đi thẳng vào đường hầm như các đồng đội khác. Mesut Oezil tiến đến phía Mourinho cùng các cộng sự và thể hiện những cử chỉ thân mật không khác gì một cầu thủ của M.U đang ăn mừng chiến thắng. Trước đó, cầu thủ người Đức còn vui vẻ cười nói, bắt tay và ôm Anthony Martial trong khi đồng đội buồn bã sau thất bại trước MU. Oezil phải hứng chịu làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ Arsenal vì lỡ bắt tay chúc mừng đối thủ. Hành động này càng làm dấy lên tin đồn về tương lai của cựu cầu thủ Real Madrid. Ngôi sao người Đức vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Arsenal và nhiều khả năng sẽ ra đi dưới dạng tự do vào kỳ chuyển nhượng hè 2018. Trong trường hợp không muốn mất trắng Oezil, Arsenal buộc phải bán anh ngay trong phiên chợ đông vào tháng 1 tới. Truyền thông Anh đưa tin, M.U có thể sẽ là bến đỗ tiếp theo của Oezil. Từng tuyên bố sẽ không bán thêm cầu thủ nào cho M.U nhưng giờ đây, Arsenal không còn đủ quyền hạn để can thiệp vào tương lai của tiền vệ số 11. Cựu sao Real có thể tự do đàm phán, thậm chí ký hợp đồng tạm thời với bất kỳ đội bóng nào trong tháng 1 tới. Oezil được cho là mảnh ghép hoàn hảo của M.U khi cầu thủ chơi cùng vị trí của anh tại Old Trafford, Henrikh Mkhitaryan đang bị Mourinho ghẻ lạnh. Cầu thủ người Armenia sa đã vắng mặt ở 4 trên 5 trận đấu gần nhất của MU dù không dính chấn thương. Mời quý độc giả xem video Oezil chúc mừng Man Utd thắng trận ngay trên sân

Trận cầu tâm điểm của vòng 15 Premier League khép lại với thắng lợi 3-1 cho đội khách M.U. Arsenal với chuỗi 12 trận thắng liên tiếp trên sân nhà đã không thể ngăn cản một M.U đang có phong độ thăng hoa thời gian gần đây. Sau khi chào khán giả, Mesut Oezil là cầu thủ cuối cùng của Arsenal rời sân. Tuy nhiên, tiền vệ người Đức không đi thẳng vào đường hầm như các đồng đội khác. Mesut Oezil tiến đến phía Mourinho cùng các cộng sự và thể hiện những cử chỉ thân mật không khác gì một cầu thủ của M.U đang ăn mừng chiến thắng. Trước đó, cầu thủ người Đức còn vui vẻ cười nói, bắt tay và ôm Anthony Martial trong khi đồng đội buồn bã sau thất bại trước MU. Oezil phải hứng chịu làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ Arsenal vì lỡ bắt tay chúc mừng đối thủ. Hành động này càng làm dấy lên tin đồn về tương lai của cựu cầu thủ Real Madrid. Ngôi sao người Đức vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Arsenal và nhiều khả năng sẽ ra đi dưới dạng tự do vào kỳ chuyển nhượng hè 2018. Trong trường hợp không muốn mất trắng Oezil, Arsenal buộc phải bán anh ngay trong phiên chợ đông vào tháng 1 tới. Truyền thông Anh đưa tin, M.U có thể sẽ là bến đỗ tiếp theo của Oezil. Từng tuyên bố sẽ không bán thêm cầu thủ nào cho M.U nhưng giờ đây, Arsenal không còn đủ quyền hạn để can thiệp vào tương lai của tiền vệ số 11. Cựu sao Real có thể tự do đàm phán, thậm chí ký hợp đồng tạm thời với bất kỳ đội bóng nào trong tháng 1 tới. Oezil được cho là mảnh ghép hoàn hảo của M.U khi cầu thủ chơi cùng vị trí của anh tại Old Trafford, Henrikh Mkhitaryan đang bị Mourinho ghẻ lạnh. Cầu thủ người Armenia sa đã vắng mặt ở 4 trên 5 trận đấu gần nhất của MU dù không dính chấn thương. Mời quý độc giả xem video Oezil chúc mừng Man Utd thắng trận ngay trên sân