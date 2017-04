Những vụ nổ bom làm "rung chuyển" làng bóng đá thế giới

Như thông tin đã đưa, rạng sáng 12/4/2017 (theo giờ Việt Nam) một vụ nổ ở khu vực lối ra của khách sạn L'Arrivee (Dortmund - Đức) đã diễn ra, đáng chú ý hơn đó là vụ nổ này khiến chiếc xe chở các cầu thủ Borussia Dortmund gặp sự cố và trận đấu giữa CLB có biệt danh " Die Borussen" với CLB Monaco trong khuôn khổ vòng 1/8 UEFA Champions League đã phải hoãn lại để đảm bảo an ninh. Điều này khiến cho cả làng bóng đá thế giới bàng hoàng, lo sợ và đang đổ dồn sự chú ý theo dõi vụ việc. Ảnh: Reuters. Cụ thể, theo cảnh sát Đức cho biết, các thiết bị nổ được giấu ở khu vực lối ra vào của khách sạn L'Arrivee. Những kẻ chủ mưu đã kích hoạt vụ nổ đúng lúc chiếc xe buýt chở các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund đi qua khiến tấm kính chịu lực của chiếc xe được coi là "pháo đài mặt đất" này vỡ những mảng rất lớn. Ảnh: AP. Theo thông tin mới cập nhật được, vụ nổ xe buýt đã khiến hậu vệ Marc Bartra bị thương ở vùng cổ và ngay lập tức ngôi sao người Tây Ban Nha này được đưa tới bệnh viện để điều trị chấn thương. Còn lại tất cả các thành viên khác của CLB Dortmund như cầu thủ và ban huấn luyện đều an toàn. Ảnh: AP. Theo thông tin mới cập nhật, đề cập đến vụ đánh bom này, đại diện LĐBĐ Thế giới (FIFA) - Ông Infantino khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của hậu vệ Marc Bartra và mong cậu ấy sớm bình phục. FIFA lên án hành động đánh bom ở Dortmund và đang đợi chi tiết của cuộc điều tra”. Ảnh: AP. Trước đó, làng bóng đá thế giới cũng đã bị rung chuyển khi nghe thông tin về vụ đánh bom liều chết tại Paris (Pháp) vào hồi tháng 11/2015 trong khi trận đấu giao hữu giữa Pháp và Đức đang diễn ra tại sân Stade de France. Ảnh: Getty Images. Vụ việc diễn ra vào ngày 13/11/2015, trong lúc trận đấu giao hữu giữa Pháp và Đức đang diễn ra thì đã có 2 tiếng nổ lớn vang trời bên ngoài sân Stade de France. Sự hoang mang và sợ hãi của các CĐV khiến SVĐ trở nên náo loạn. Ảnh: Daily Mail. Lực lượng an ninh Pháp nhanh chóng vào cuộc để sơ tán đám đông khỏi SVĐ Stade de France. Tuy nhiên đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau sự việc này. Đặc biệt vụ đánh bom này chỉ cách ngày khai mạc giải bóng đá Euro 2016 không xa và tình hình an ninh được đặt vào báo động đỏ. Ảnh: Daily Mail. Tối ngày 10/12/2016, vụ đánh bom kép đã xảy ra bên ngoài một sân bóng của CLB Besiktas trong khuôn viên thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Vụ đánh bom này đã khiến 29 người thiệt mạng và 160 bị thương. Ảnh: Reuters. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ - Suleyman Soylu cho biết một trong những vụ nổ diễn ra ngay bên ngoài Vodafone Arena, sân nhà của đội bóng Besiktas và đây là một địa điểm thường xuyên tập trung đông người. Ảnh: Reuters. Chứng kiến những vụ đánh bom gần sân vận động, khiến nhiều người tỏ ra phẫn nộ bởi chúng cướp đi sinh mạng của vô số người vô tội. Ảnh: Reuters.

