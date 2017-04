Những trận đấu có thể ảnh hưởng tới chức vô địch của Chelsea

Sau khi bị bắn hạ bởi Crystal Palace, pháo đài Stamford Bridge sẽ không có thời gian yên ả khi bốn ngày sau, đoàn quân hùng mạnh đến từ thành Manchester sẽ có chuyến “viếng thăm” đến nơi này. Ảnh: Goal.com. Ngôi vô địch đã xa tầm tay Man City, nhưng họ vẫn đang chiến đấu cho mục tiêu sống còn – Champions League. Làm khách tại Chelsea lúc này là thời cơ thuận lợi nhất để thầy trò Pep Guardiola giành 3 điểm trước Conte. Và họ sẽ cố gắng hơn 100% sức lực để hoàn thành mục tiêu trên. Ảnh: Goal.com. Ba ngày sau cuộc quyết đấu với Man City, CLB Chelsea sẽ phải hành quân đến Dean Court để làm khách trước đội chủ nhà Bournemouth. Ảnh: Goal.com. Mùa này, với chỗ dựa sân nhà, Bournemouth đã từng làm khó khá nhiều “ông lớn” Ngoại hạng Anh. Họ giành chiến thắng 4-3 trước Liverpool, cầm hòa Tottenham và Arsenal với tỉ số lần lượt là 0-0 và 3-3. Chelsea cần phải thận trọng nếu không muốn làm nạn nhận của Bournemouth. Ảnh: Goal.com. Hành quân tới Old Trafford chưa bao giờ là dễ dàng với Chelsea dù bất cứ hoàn cảnh nào. Bởi Man United luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, không dễ để Chelsea có 3 điểm. Ảnh: Goal.com. Đặc biệt trong bối cảnh với những mâu thuẫn của Mourinho với các cầu thủ Chelsea lên tới cao trào thì HLV người Bồ Đào Nha này đang rất quyết tâm gieo sầu cho đội bóng cũ. Hai trận đối đầu mùa này giữa Chelsea và Man Utd đều kết thúc với chiến thắng cho The Blues, Quỷ đỏ thậm chí còn không ghi nổi một bàn thắng. Ảnh: Goal.com. Thêm một chướng ngại rất lớn cho Chelsea trong tháng Tư. Everton mùa này là một đối thủ cực kì khó chịu, với phong độ cao của Lukaku, đội bóng thành phố cảng không ngán bất cứ ai. Đặc biệt, Everton đang có thành tích sân nhà hết sức ấn tượng với 10 thắng, 4 hòa và 1 thua. Ảnh: Goal.com. Đội duy nhất giành trọn 3 điểm sau khi rời Goodison Park là Liverpool. Tuy nhiên, Chelsea có lẽ nên học hỏi kinh nghiệm của Man City, CLB đã từng thảm bại 4-0 trên sân Everton, trước khi bước vào trận đấu này. Ảnh: Goal.com. Middlesbrough hiện đang xếp thứ 19 với khoảng cách 5 điểm so với nhóm an toàn cùng 1 trận chưa đấu. Một khi chưa xuống hạng, Middlesbrough sẽ thi đấu với tinh thần không còn gì để mất trước mọi đối thủ. Ảnh: Goal.com. Vậy nên các cầu thủ Chelsea cần phải nhớ một câu "khi con thú cùng đường nó sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm" cho trận đấu giữa họ và đối thủ là Middlesbrough. Ảnh trong bài: Goal.com

