Ngoài Tiến Dũng, U23 Việt Nam còn một thủ môn thuộc hàng "cực phẩm" khác

Sau khi trở thành người hùng của U23 Việt Nam với phong độ chói sáng và phong cách soái ca, Bùi Tiến Dũng trở thành cái tên được nhiều chị em nguyện "rụng trứng". Tuy nhiên, nếu để ý kĩ, các bạn trẻ còn nhận ra rằng, trong các học trò của HLV Park Hang Seo còn một "cực phẩm" khác đang ẩn mình. Trong đợt triệu tập chuẩn bị VCK U23 châu Á, HLV Park Hang Seo đã gọi tập trung đội tuyển U23 Việt Nam 4 thủ môn trong đó có Bùi Tiến Dũng, Đặng Ngọc Tuấn, Phí Minh Long và Nguyễn Văn Hoàng. Trước mùa giải, nhiều chuyên gia cho rằng thủ môn Nguyễn Văn Hoàng này sẽ là người bắt chính. Tuy nhiên, khi vào giải chính thức, Bùi Tiến Dũng là người được chọn còn Văn Hoàng là thủ môn dự bị, 2 người còn lại đã bị loại. Nguyễn Văn Hoàng sinh năm 1995 tại Tân Kỳ, Nghệ An và được phát hiện từ lò VSH. Sau khi cùng CLB Sài Gòn thăng hạng, Văn Hoàng chỉ là thủ môn số 2 cho thủ thành Tống Đức An. Phải đợi đến mùa giải 2016, Văn Hoàng mới có màn ra mắt ở trận hòa Hải Phòng 3-3, sau đó có thêm 3 trận bắt chính và một trận vào sân từ băng ghế dự bị. Văn Hoàng có ngoại hình điển trai. Với chiều cao lý tưởng và khuôn mặt góc cạnh "chuẩn soái ca", anh chàng này cũng thu hút rần rần fans nữ theo dõi. Theo nhiều người nhận xét, thủ môn U23 Việt Nam này có khuôn mặt cực nam tính và nếu nhìn không kĩ có thể bị nhầm anh với người đồng đội Bùi Tiến Dũng. Phản xạ tốt, ra vào hợp lý và có những trận đấu thuyết phục, Văn Hoàng lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo và góp mặt trong thành phần tham dự VCK U23 châu Á. Đặc biệt, thể hình của thủ môn này là chiều cao cực kỳ lý tưởng, anh cao 1m86, cao hơn cả thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tại VCK U23 châu Á, dù không được ra sân một trận đấu nào vì màn trình diễn quá xuất sắc của Bùi Tiến Dũng, nhưng đây sẽ là động lực, bài học và tích lũy quý giá cho thủ môn Văn Hoàng trở về thi đấu tại V.League trong màu áo CLB Sài Gòn. Văn Hoàng được rất nhiều fan hâm mộ chú ý vì ngoại hình cao lớn, sáng sủa, điển trai chẳng khác gì idol Hàn Quốc. Văn Hoàng sở hữu chiều cao 1m86 cùng thân hình cơ bắp không chê vào đâu được. Vẻ đẹp lạnh lùng, nam tính đủ làm trái tim các chị em phải tan chảy Trên trang cá nhân của mình, Văn Hoàng có tới hơn 13.000 lượt theo dõi và không ít những lời mời kết bạn được các cô nàng gửi tới chàng thủ môn gốc Nghệ An này. Văn Hoàng cũng có kỹ năng chuyên môn khá tốt, thể lực khỏe, trong tương lai anh chàng này sẽ tỏa sáng. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem clip dễ thương trong lễ diễu hành U23 Việt Nam của Văn Hoàng - FBNV

