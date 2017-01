Công Vinh thoáng tay chi thưởng Tết đậm cho CLB TP HCM

Trước khi xả trại trở về với gia đình chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán 2017, các cầu thủ TP HCM đã nhận món quà từ quyền chủ tịch Công Vinh. Là năm đầu tiên lên nắm quyền nên cựu tiền đạo ĐT Việt Nam đã quyết định chi 10 triệu đồng thưởng Tết cho các cầu thủ.

Công Vinh chi thưởng Tết đậm cho các cầu thủ TP HCM.

Bên cạnh đó, Công Vinh cũng quyết định chia thưởng cho các cầu thủ số tiền 1 tỷ 250 triệu đồng từ 3 trận đấu với Quảng Nam (350 triệu), Quảng Ninh (200 triệu) và CLB Sài Gòn (700 triệu) cho các cầu thủ để thêm phần sung túc cho dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Cụ thể, theo quyền chủ tịch Lê Công Vinh, số tiền thưởng 1 tỷ 250 triệu đồng sẽ được chia theo mức đánh giá A, B, C, D cho các cầu thủ. Và tính trung bình mỗi cầu thủ sẽ đút túi khoảng gần 70 triệu đồng để về nhà ăn Tết cùng gia đình.

Với mức chi thưởng Tết đậm, các cầu thủ TP HCM là những người có Tết ấm nhất V.League 2017. Ảnh: Zing.vn.

Với số tiền trung bình 70 triệu đồng/ cầu thủ, CLB TP HCM là những người nhận thưởng Tết 2017 cao so với các đồng nghiệp. Theo thông tin được biết, số tên mà Công Vinh chi ra cho CLB TP HCM cao gần gấp đôi so với các đội bóng như Bình Dương, Long An hay Cần Thơ.

Theo lịch, các cầu thủ TP HCM sẽ được xả trại vào ngày 28 Tết (25/1) và tập trung vào ngày 5 Tết (1/2) để chuẩn bị hành quân ra Bắc làm khách trên sân Thanh Hóa ngày 12/2.