Cổ vũ U23 Việt Nam: Vui thôi đừng vui quá!

Những ngày qua, sau khi U23 Việt Nam lập kỳ tích, loại U23 Iraq để đường hoàng tiến vào bán kết giải U23 châu Á, đông đảo người hâm mộ cả nước đã ăn mừng theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, không chỉ ăn mừng, nhiều người còn "thể hiện" sự lố bịch của mình khiến cộng đồng mạng không khỏi nhức mắt và phải nhắc nhở bằng câu nói: "Vui thôi! đừng vui quá". Cụ thể, ngay trong tối ngày 20/1 khi đội tuyển U23 Việt Nam vừa chiến thắng tại trận tứ kết VCK U23 châu Á, dân mạng đã truyền tay nhau những bức ảnh bị coi là "quá lố" của những bạn trẻ xuống đường hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng. Tại Sài Gòn, 2 cô gái vì quá phấn khích đã sẵn sàng cởi áo ngay giữa đường để cuốn lên mình lá cờ Tổ quốc và điều đáng nói hơn là sau đó, cô nàng cầm lái vì quá cao trào mà tháo tung chiếc cờ quấn ngực của mình. Còn cô bạn ngồi sau cũng chẳng kém khi "thả rông" vòng 1 của mình trên suốt hành trình diễu hành. Nhức mắt trước hành động của hai cô gái trên, nhiều người đã phải buông lời bình luận đầy chỉ trích rằng: "Lố lăng, việc dùng cờ Tổ quốc là nội y đã sai rồi, mất hết đi sự linh thiêng. Xong còn ngang nhiên cởi giữa đường để lộ hàng. Nhìn thôi mà buồn nôn, nhân cách quá kém". Nickname Hoàng Nghĩa thì cho rằng: "Chắc gì hai nhân vật này đã là CĐV bóng đá, chỉ ăn theo muốn nổi tiếng là giỏi. Nhân cách quá kém, giá trị bản thân bị coi rẻ. Không những vậy còn khiến những người xung quanh cảm thấy "bẩn mắt". Nhiều hộ dân tại Hà Nội sau đêm các cầu thủ U23 Việt Nam loại U23 Iraq đã phải bất ngờ khi những lá Quốc kì của nhà mình đã không cánh mà bay. Nguyên nhân chính là đây. Một "nhạc trưởng" sẵn sàng trèo lên nóc tủ điện tại phố Hàng Bài để ăn mừng U23 Việt Nam chiến thắng. Táo bạo hơn, dòng người đã chặn chiếc xe buýt đang lưu thông trên tuyến phố Hai Bà Trưng để trèo lên nóc ăn mừng và đốt pháo sáng ngay cạnh chiếc xe buýt này. Hành động này thực sự rất nguy hiểm, có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng, sự an toàn của rất nhiều người. Thanh niên quá khích trèo lên nóc xe ô tô đang di chuyển được ghi lại tại TP Hải Phòng. Còn trên mạng xã hội nhiều người đã nhận thách thức nếu Việt Nam vô địch sẽ cạo đầu trọc, chia tay người yêu hay thoát y đi giữa phố. Tất cả những hình ảnh và thông tin trên đã nhận được sự đả kích rất nhiều từ người dân và cộng đồng mạng. Vui mừng tận hưởng chiến thắng nhưng việc tạo ra những hậu quả, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trị an hay tạo ra hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục của những người quá khích cũng cần phải được ngăn chặn. Nếu đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục tiến vào chung kết, ý thức, sự tiết chế cảm xúc của người hâm mộ càng cần được chú trọng hơn nữa. Mời quý độc giả xem clip Highlight bàn thắng U23 Việt Nam vs U23 Iraq - Nguồn: VTV6

Những ngày qua, sau khi U23 Việt Nam lập kỳ tích, loại U23 Iraq để đường hoàng tiến vào bán kết giải U23 châu Á, đông đảo người hâm mộ cả nước đã ăn mừng theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, không chỉ ăn mừng, nhiều người còn "thể hiện" sự lố bịch của mình khiến cộng đồng mạng không khỏi nhức mắt và phải nhắc nhở bằng câu nói: "Vui thôi! đừng vui quá". Cụ thể, ngay trong tối ngày 20/1 khi đội tuyển U23 Việt Nam vừa chiến thắng tại trận tứ kết VCK U23 châu Á, dân mạng đã truyền tay nhau những bức ảnh bị coi là "quá lố" của những bạn trẻ xuống đường hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng. Tại Sài Gòn, 2 cô gái vì quá phấn khích đã sẵn sàng cởi áo ngay giữa đường để cuốn lên mình lá cờ Tổ quốc và điều đáng nói hơn là sau đó, cô nàng cầm lái vì quá cao trào mà tháo tung chiếc cờ quấn ngực của mình. Còn cô bạn ngồi sau cũng chẳng kém khi "thả rông" vòng 1 của mình trên suốt hành trình diễu hành. Nhức mắt trước hành động của hai cô gái trên, nhiều người đã phải buông lời bình luận đầy chỉ trích rằng: "Lố lăng, việc dùng cờ Tổ quốc là nội y đã sai rồi, mất hết đi sự linh thiêng. Xong còn ngang nhiên cởi giữa đường để lộ hàng. Nhìn thôi mà buồn nôn, nhân cách quá kém". Nickname Hoàng Nghĩa thì cho rằng: "Chắc gì hai nhân vật này đã là CĐV bóng đá, chỉ ăn theo muốn nổi tiếng là giỏi. Nhân cách quá kém, giá trị bản thân bị coi rẻ. Không những vậy còn khiến những người xung quanh cảm thấy "bẩn mắt". Nhiều hộ dân tại Hà Nội sau đêm các cầu thủ U23 Việt Nam loại U23 Iraq đã phải bất ngờ khi những lá Quốc kì của nhà mình đã không cánh mà bay. Nguyên nhân chính là đây. Một "nhạc trưởng" sẵn sàng trèo lên nóc tủ điện tại phố Hàng Bài để ăn mừng U23 Việt Nam chiến thắng. Táo bạo hơn, dòng người đã chặn chiếc xe buýt đang lưu thông trên tuyến phố Hai Bà Trưng để trèo lên nóc ăn mừng và đốt pháo sáng ngay cạnh chiếc xe buýt này. Hành động này thực sự rất nguy hiểm, có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng, sự an toàn của rất nhiều người. Thanh niên quá khích trèo lên nóc xe ô tô đang di chuyển được ghi lại tại TP Hải Phòng. Còn trên mạng xã hội nhiều người đã nhận thách thức nếu Việt Nam vô địch sẽ cạo đầu trọc, chia tay người yêu hay thoát y đi giữa phố. Tất cả những hình ảnh và thông tin trên đã nhận được sự đả kích rất nhiều từ người dân và cộng đồng mạng. Vui mừng tận hưởng chiến thắng nhưng việc tạo ra những hậu quả, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trị an hay tạo ra hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục của những người quá khích cũng cần phải được ngăn chặn. Nếu đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục tiến vào chung kết, ý thức, sự tiết chế cảm xúc của người hâm mộ càng cần được chú trọng hơn nữa. Mời quý độc giả xem clip Highlight bàn thắng U23 Việt Nam vs U23 Iraq - Nguồn: VTV6