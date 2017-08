Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Sanchez lại chơi khó Arsenal

Sanchez chơi khó Arsenal: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất đến từ tờ Daily Star, tiền đạo Alexis Sanchez đã yêu cầu mức lương 400 nghìn bảng/ tuần để kí hợp đồng mới. Trước tình thế này, Pháo thủ có khả năng sẽ phải để Sanchez ra đi ngay trong hè này. Ảnh: Daily Star De Boer lâm nguy: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá Sport Mail, sau trận thua Swansea 0-2 ngay tại sân nhà, BLĐ Crystal Palace sẽ có cuộc họp khẩn với HLV Frank De Boer để bàn về tương lai của nhà cầm quân này. Palace rất thất vọng khi để thua cả 3 trận ra quân Premier League mùa giải năm nay. Ảnh: Sport Mail Conte thúc Chelsea bạo chi: Trước màn tiếp đón Everton, HLV Conte khẳng định nhiều cầu thủ trẻ chưa sẵn sàng vá lấp đội hình thiếu hụt nhân sự của Chelsea. Thay vào đó, ông muốn đón thêm 1 vài tân binh trước khi phiên chợ hè đóng cửa. Ảnh: Goal Sanches từ chối thi đấu: Tài năng trẻ Renato Sanches đã yêu cầu HLV Ancelotti không tham dự trận gặp Werder Bremen. Nhà cầm quân người Italia đã đồng ý và khẳng định sẵn sàng để tiền vệ này rời Bayern Munich theo bản HĐ cho mượn. Ảnh: Daily Mail Bilic đứng trước nguy cơ bị sa thải: Để thua Newcastle 0-3, West Ham đã có thất bại thứ 3 liên tiếp ở Premier League. Sau trận đấu này, HLV Slaven Bilic đã thừa nhận nguy cơ phải rời chiếc ghế nóng ở sân Olympic. Ảnh: Goal Mkhitaryan cân bằng kỉ lục của Ruel Fox: Sau 3 trận ra quân ở Premier League mùa này, Henrikh Mkhitaryan đã có 5 đường kiến tạo thành bàn. Anh đã cân bằng kỉ lục do Ruel Fox thiết lập ở mùa giải 1994-95. Chamberlain tới Chelsea? Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Mirror, Arsenal đang cân nhắc bán Chamberlain cho Chelsea thay vì Liverpool. Pháo thủ cho rằng Liverpool là thách thức lớn hơn trong cuộc đua top 4 mùa này. Trước đó, Chamberlain đã từ chối kí HĐ mới với sân Emirates. Ảnh: Goal Everton gây sốc với Vardy: Mặc dù đã chi rất đậm trong hè này nhưng Everton chưa có ý định dừng lại. Theo Mirror, HLV Koeman đã thúc giục The Toffees chiêu mộ tiền đạo Jamie Vardy, người được định giá khoảng 40 triệu bảng. Ảnh: Mirror Zidane không cần tiền đạo mới. Trước báo giới, HLV Zidane khẳng định không cần chiêu mộ thêm tiền đạo trước khi kì chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Trong hè này, Real Madrid đã để Morata tới Chelsea. Ảnh: AS Barca "hốt" cả Coutinho lẫn Di Maria: Theo tờ Marca, BLĐ Barca đang ráo riết đưa nốt Di Maria và Coutinho về Nou Camp ở những ngày cuối kì chuyển nhượng. Barca vẫn còn dư 117 triệu euro từ vụ bán Neymar cho PSG (đã chi 105 triệu mua Dembele) để mua Coutinho. Tuy nhiên, riêng với trường hợp của Di Maria, đội bóng xứ Catalan sẽ phải bán để gom đủ 50 triệu euro mua ngôi sao Argentina này từ chính PSG. Ảnh: Marca

