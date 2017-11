Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real nhắm Neymar thay Ronaldo

Chelsea chốt 3 mục tiêu: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất The Mirror, HLV Antonio Conte đã đề đạt mong muốn chiêu mộ Alex Sandro, Ross Barkley và một tiền đạo hỗ trợ cho Alvaro Morata lên BLĐ Chelsea trong kì chuyển nhượng mùa Đông tới. Tuy nhiên, sau sự ra đi của GĐKT Emenalo, mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi theo hướng có lợi hơn cho HLV Conte. Ngay từ lúc này, vị chiến lược gia người Italia đã lên kế hoạch bổ sung lực lượng cho mùa Đông, để sẵn sàng trong phần còn lại đầy khắc nghiệt của mùa bóng. Ảnh: The Mirror Real thâu tóm 2 ngôi sao Dortmund: Tin chuyển nhượng bóng đá từ giới truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, Real Madrid đang muốn chiêu mộ 2 ngôi sao sáng giá của Borussia Dortmund, là Christian Pulisic và Julian Weigl. Ảnh: Marca Real Madrid tính mua Neymar thay thế Ronaldo: Tin chuyển nhượng cầu thủ từ Mundo Deportivo loan tin người của Real Madrid đã gặp cha Neymar để bàn về khả năng con trai ông gia nhập đội bóng Hoàng Gia. Ảnh: Mundo Deportivo PSG “tấn công” Toni Kroos: Báo chí TBN loan tin, PSG muốn chiêu mộ tiền vệ người Đức của Real Madrid Toni Kroos. Để thuyết phục Real nhả Kroos, PSG được cho là sẵn sàng trả đội bóng Tây Ban Nha một khoản tiền mặt đồng thời gán thêm Julian Draxler. Martial giật giải “Bàn thắng của tháng”: Tiền đạo người Pháp, Anthony Martial đã giành giải “Bàn thắng của tháng” do các fan M.U bầu chọn với pha lập công đem về 3 điểm cho Quỷ đỏ trước Tottenham. Man City lên kế hoạch đón sao Serie A vào tháng 1: Dù Man City vẫn đang thể hiện phong độ không thể cản nổi, HLV Pep Guardiola vẫn muốn tăng cường lực lượng. Cái tên được nhắm đến là tiền vệ Sergey Milinkovic-Savic của Lazio. Đây cũng là mục tiêu của M.U và Juventus. Barca âm mưu cướp người Chelsea: Theo The Guardian, HLV Ernesto Valverde cảm thấy Lucas Digne không phù hợp với lối chơi mà ông xây dựng tại Barca. Vị chiến lược gia này cần một cái tên đẳng cấp để có thể chia lửa cùng Jordi Alba và ông xác định Marcos Alonso là mục tiêu hàng đầu mà Gã khổng lồ xứ Catalunya cần phải chiêu mộ. Ảnh: The Guardian Juan Mata trên đường tới Real Madrid? Tương lai của Juan Mata đang bị đặt dấu hỏi lớn khi anh tiếp tục phải ngồi dự bị ở trận chiến với Chelsea trên sân Stamford Bridge cuối tuần qua. Tính từ đầu mùa, Mata chưa có trận đấu nào là thi đấu trọn vẹn ở Premier League. Điều đó cho thấy, HLV Jose Mourinho không coi Mata là quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật ở sân Old Trafford. Ảnh: Goal Gạt Coutinho và Griezmann, Messi chỉ định 3 cái tên Barca cần: Theo Diario Gol, Lionel Messi xác định mục tiêu hàng đầu mà Blaugrana cần chiêu mộ trong mùa Hè tới là Thomas Lemar. Ngoài ra, Messi còn muốn thi đấu cùng Nabil Fekir, ngôi sao tấn công đang có phong độ chói sáng trong màu áo Lyon. Mục tiêu cuối cùng mà Messi đề cập là Riyad Mahrez của Leicester City. Diego Simeone có thể tới Premier League: Tờ Sky Sports tin rằng, ông chủ Farhad Moshiri của Everton đang liên hệ với Diego Simeone và mong muốn HLV người Argentina này có thể dẫn dắt Everton vào Hè sang năm. Ảnh: Sky Sports

