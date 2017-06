Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real Madrid “chốt” vụ De Gea?

Rộ tin đồn Sanchez đồng ý tới Man City: Theo nguồn tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ phóng viên Gerard Romero của đài phát thanh Moguts pel Barca, tiền đạo Sanchez đã chấp nhận cập bến Man City ở kỳ chuyển nhượng Hè 2017. Cách đây không lâu, tiền đạo Alexis Sanchez cũng bỏ ngỏ khả năng tiếp tục gắn bó với Arsenal: “Tôi rất hạnh phúc với danh hiệu FA Cup. Nhưng tôi không biết gì về tương lai của mình. Ảnh: Goal Man City tiếp tục có bom tấn: Sau nhiều ngày chờ đợi, thủ thành Ederson Moraes cũng đã chính thức ký hợp đồng ra mắt Manchester City. Ở đội bóng mới, anh sẽ mặc áo số 34 và nhiều khả năng sẽ là người bắt chính cho Man City ở Ngoại hạng Anh mùa tới. Ảnh: Mirror Juventus sắp có tân binh đầu tiên: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ truyền thông Italy cho biết Juventus gần như chắc chắn mua được tiền đạo của Sampdoria Patrik Schick. Tiền đạo trẻ người CH Czech là người mà Pavel Nedved đánh giá là có nhiều phẩm chất giống Ibrahimovic. Schick có thể đá mọi vị trí trên hàng công. Ảnh: Calcio Real Madrid "chốt" vụ De Gea?: Trong cuộc họp ngày 7/6, Chủ tịch Florentino Perez và Zinedine Zidane đã thống nhất sẽ ngừng theo đuổi thủ môn thuộc biên chế M.U. Zidane cho rằng việc chiêu mộ David De Gea là không cần thiết. Ông bày tỏ sự ủng hộ với Keylor Navas và muốn thủ môn người Costa Rica ở lại sân Bernabeu. Ảnh: Marca Đại gia Anh đại chiến vì sao Juventus: Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ được phát đi từ Anh, hậu vệ Alex Sandro hiện đang lọt vào tầm ngắm của cả 3 ông lớn MU, Chelsea và Man City. Ở vị trí hậu vệ cánh trái, HLV Mourinho không đặt niềm tin vào cả 3 cái tên là Luke Shaw, Darmian và Blind. Do vậy, “Quỷ đỏ” quyết giành hậu vệ 26 tuổi người Brazil này trước mũi các đối thủ. Tuy vậy, phía Juventus tỏ ra cứng rắn và quyết không nhả người với mức phí dưới 50 triệu euro. Ảnh: Express Mourinho giải cứu Gabigol: Tiền đạo Gabriel Barbosa từng được MU theo đuổi trong mùa hè 2016. Tuy nhiên, “Gabigol” đã đến Inter Milan trong bản hợp đồng 5 năm. Dù vậy, mùa giải đầu tiên của chân sút người Brazil tại Giusseppe Meazza thực sự tồi tệ và hiện chân sút mới 20 tuổi này sắp bị đày ải đến Las Palmas dưới dạng cho mượn. Ngay lập tức Mourinho trở lại và dự tính đưa Gabigol về Old Trafford làm nhân tố dự bị chiến lược cho hàng công. Ảnh: Goal Morata chốt tương lai: Trả lời phỏng vấn của báo chí ngày 8/6, Morata nói: “Tôi muốn thi đấu và trở thành một cầu thủ quan trọng của đội tuyển Tây Ban Nha cũng như là ở CLB, đặc biệt là World Cup 2018. Nhưng tôi sẽ chiến đấu cho một vị trí ở Real. Sẽ thật điên rồ nếu tôi rời Real Madrid.” Như vậy, nhiều khả năng Morata sẽ ở lại Real Madrid hè này. Ngoài ra, tiền đạo này cũng cho biết nếu phải rời Real, anh sẽ ưu tiên chuyển đến Juventus. Man City treo giá bán Delph: Man City đã dùng 8 triệu bảng để chiêu mộ Delph từ Aston Villa năm 2015, tuy nhiên cầu thủ người Anh đã phải vật lộn để tìm vị trí thi đấu ở Etihad. Một phần khiến anh không thể cạnh tranh với các đồng đội chính là dính chấn thương liên tục. Theo đó, Man City muốn nhận được 12 triệu bảng mới đồng ý để anh ra đi, con số này cao hơn 4 triệu bảng so với mức giá mà The Citizens bỏ ra chiêu mộ anh 2 năm trước. Ảnh: Daily Mail M.U chào giá khủng để mua lại C.Ronaldo: Trong một diễn biến mới nhất, đội bóng nửa đỏ thành Manchester sẵn sàng tung ra một số tiền khủng để có được sự phục vụ trở lại của tiền đạo Cristiano Ronaldo. Hôm qua, nhật báo A Bola ở Bồ Đào Nha loan tin, cả MU lẫn PSG sẵn sàng chồng 180 triệu Euro (tương đương 157 triệu bảng) nhằm lôi kéo Ronaldo. Ảnh: Euro2016.com Chelsea hi sinh công thần để mua sao Juve: Theo báo giới Italia, CLB Chelsea đang cố gắng thuyết phục Juventus nhả trung vệ Leonardo Bonucci khi đưa ra lời đề nghị 48 triệu bảng kèm theo tiền vệ Nemanja Matic. Đây là động thái khá bất ngờ bởi Matic có vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Conte. Cầu thủ người Serbia cũng là trụ cột của Chelsea kể từ khi cập bến Stamford Bridge. Ảnh Goal.

