Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: PSG phá M.U vụ Savic

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Metro, M.U sẽ tậu 1 tiền vệ trung tâm, 1 cầu thủ chạy cánh vào tháng Giêng. Ảnh: Metro Tin chuyển nhượng bóng đá từ Sport, PSG sẵn sàng đánh bại M.U, biến Milinkovic-Savic thành cầu thủ đắt giá thứ 3 với hợp đồng trị giá 150 triệu bảng. Ảnh: Sport Báo chí Anh cho hay, các sao Man City đã tạm ngưng tiệc giáng sinh để nhường chỗ cho những nhạo báng, mỉa mai đối thủ láng giềng M.U, thua mất mặt ở League Cup. Tin chuyển nhượng cầu thủ từ The Times, M.U từng theo dõi Mbappe và Gabriel Jesus và định mua bộ đôi này với giá 5 triệu bảng. Ảnh: The Times Theo Dario Gol, Neymar sẽ chỉ thi đấu ở Paris trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 năm và sau đó trở lại Tây Ban Nha trở thành biểu tượng mới của Real Madrid. Ảnh: Dario Gol BLĐ Chelsea chuẩn bị chào mời Courtois mức lương cao nhất Thế giới đối với một thủ môn và tự tin anh sẽ đặt bút ký tiếp với CLB. M.U đang có kế hoạch cải thiện sức mạnh hàng công, và các quan chức ở sân Old Trafford vừa đưa Christian Pulisic vào danh sách quan tâm đặc biệt. Sau Real và Man City, đến lượt M.U cũng muốn giải cứu trung vệ Bonucci khỏi Milan. Đích thân HLV Mourinho đứng ra thực hiện kế hoạch này. HLV Mourinho khẳng định, những cá nhân chơi bạc nhược dẫn đến thất bại trước Bristol sẽ không có cơ hội ra sân ở trận đấu với Leicester cuối tuần này. HLV Jurgen Klopp chia sẻ ông sẽ tạm biệt sân Anfield khi giành được danh hiệu cũng The Kop. Mời quý độc giả xem clip Sergej Milinkovic Savićc - Nguồn: Incredible Skills

