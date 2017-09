Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: PSG lách luật, mượn thành công Mbappe

PSG né công bằng kích bom tấn: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ báo chí Pháp, sau nhiều ngày chờ đợi Kylian Mbappe đã chính thức chuyển đến khoác áo PSG dưới dạng cho mượn 1 năm (không tốn phí), kèm điều khoản mua đứt với giá 180 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm sau. Như vậy, PSG chưa tốn một xu nào để sở hữu chữ ký của Mbappe. Ảnh: Goal Tottenham "nẫng tay trên" của Chelsea. Theo chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, tiền đạo Fernando Llorente đã chính thức hoàn tất bản hợp đồng gia nhập Tottenham Hotspur trong ngày cuối của kì chuyển nhượng mùa Hè. Trước đó, Llorente là mục tiêu theo đuổi của Chelsea. The Blues đã chấp nhận bỏ ra số tiền 15 triệu bảng để thuyết phục Swansea lẫn Llorente. Tuy nhiên tiền đạo người TBN đã quyết định gia nhập Tottenham và trở thành tân binh thứ 5 của Gà trống trong mùa Hè này. Ảnh: Mirror Tiền đạo La Liga rời Arsenal: Như vậy thì cuối cùng Lucas Perez cũng rời Arsenal. Deportivo La Coruna đã đạt được thỏa thuận với Arsenal về trường hợp của Lucas Perez. CLB La Liga sẽ mượn cầu thủ trong một mùa giải với phí 4 triệu bảng, kèm điều khoản mua đứt. Joel Campbell tiếp tục rời Arsenal: Joel Campbell đã lập kỷ lục trong lịch sử Arsenal, khi trở thành cầu thủ đội 1 duy nhất có lần thứ 6 được đem cho mượn trong lịch sử CLB thành London. Trên trang chủ, CLB đang chơi tại La Liga là Real Betis đã công bố bản hợp đồng mượn Joel Campbell từ Arsenal. Bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 mùa giải. Ảnh: Daily Star Ross Barkley lật kèo Chelsea: Theo nguồn tin chuyển nhượng cầu thủ cực uy tín từ BBC, khi đã đến Chelsea kiểm tra y tế, tiền vệ Ross Barkley lại bất ngờ thay đổi ý định và quay ngoắt 180 độ để ở lại Everton. Sau nhiều lần đàm phán, Chelsea và Everton đã thống nhất mức phí chuyển nhượng cho Barkley, rơi vào khoảng 30 đến 35 triệu bảng. Tờ BBC Sports đưa tin các điều khoản cá nhân cũng được chốt và bản thân Barkley đã đến London để kiểm tra y tế. M.U chia tay tài năng trẻ: HLV Mourinho tạo điều kiện để Matty Willock, Scott McTominay tạm rời sân Old Trafford theo bản hợp đồng cho mượn một mùa nhằm tích lũy kinh nghiệm. Đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất là Wolves đang bày tỏ ý định muốn mượn sao trẻ Scott McTominay của M.U trong ngày hôm nay. Trong khi đó, Utrecht - đội bóng đang chơi ở giải VĐQG Hà Lan cũng đã đàm phán thành công một hợp đồng mượn tương tự với cầu thủ 21 tuổi ở đội dự bị của Quỷ đỏ là Matty Willock. Dortmund có sao trẻ "cực chất" Man City: Jadon Sancho, được đánh giá là một trong những viên ngọc thô nhiều hứa hẹn nhất học viện đào tạo Manchester City đã cập bến Borussia Dortmund. CLB Bundesliga phải trả cho Man City khoản phí 7 triệu euro. Cầu thủ sẽ ký hợp đồng 5 năm với Dortmund, và mang áo số 7, số áo mà Dembele để lại sau khi đến Barcelona. Ảnh: Goal Juventus từ chối Barca vụ Dybala: Corriere dello Sport đưa tin Juventus đã từ chối lời đề nghị hỏi mua Dybala giá 160 triệu euro của Barca. Ảnh: Corriere dello Sport Perisic có thể là tân binh thứ 4 của M.U: Bất chấp những thông tin cho rằng Perisic sẽ ký hợp đồng mới với Inter Milan, nhà báo Alan Irwin của tờ Sky Sports tiết lộ tiền vệ người Croatia vẫn có thể gia nhập Man United trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Ảnh: Sky Sport Chelsea muốn có hàng thải Man City: Theo Daily Star, do quá thất vọng với màn trình diễn gần đây của Victor Moses, Chelsea đang có ý định tăng cường thêm vị trí hậu vệ cánh và mục tiêu của họ là Bacary Sagna. Ảnh: Daily Star

